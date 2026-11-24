पंजाब की सियासत में बड़ा उलटफेर, 6 साल बाद फिर साथ आए BJP और अकाली दल, अमित शाह ने बताया किसका होगा मुख्यमंत्री

Punjab Assembly Election 2027: पंजाब की सियासत में मंगलवार का दिन ऐतिहासिक मोड़ लेकर आया, जब एनडीए के सबसे पुराने सहयोगियों में से एक शिरोमणि अकाली दल की फिर से वापसी हुई। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के कक्ष में दोनों दलों के शीर्ष नेताओं के बीच हुई अहम बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन की घोषणा की गई। इस घोषणा के बाद एक बात तो तय हो गई है कि इस बार पंजाब विधानसभा चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिलेगा।

मुख्यमंत्री चेहरे पर अमित शाह का बड़ा ऐलान

गठबंधन की शर्तों और नेतृत्व को लेकर उठ रहे सवालों पर विराम लगाते हुए अमित शाह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल ही 'बड़े भाई' की भूमिका में रहेगा और दोनों दल मिलकर राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सीएम पद की दावेदारी पर गृह मंत्री ने दो टूक कहा कि जो बड़ा भाई होता है, मुख्यमंत्री उसी का बनता है। यानी सत्ता में आने पर मुख्यमंत्री अकाली दल का ही होगा।

बादल ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि आगामी चुनाव में यह गठबंधन 100 से अधिक सीटें जीतेगा। गौरतलब है कि सितंबर 2020 में तीन कृषि कानूनों के विरोध में अकाली दल ने भाजपा से अपना 24 साल पुराना नाता तोड़ लिया था।

क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि पंजाब के लोगों की पहली पसंद भाजपा-अकाली दल गठबंधन होगा। भाजपा और अकाली दल का एक स्वाभाविक गठबंधन है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि पंजाब को जन-हितैषी शासन मिले तथा राज्य प्रगति की नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। यह गठबंधन पंजाब और पंजाबियों के कल्याण को प्राथमिकता देगा।

चुनाव पर इस गठबंधन का क्या होगा असर?

पंजाब की राजनीति में अकाली दल की पकड़ पारंपरिक रूप से ग्रामीण सिख और जट्ट सिख मतदाताओं पर रही है, जबकि भाजपा का आधार शहरी हिंदू मतदाताओं (खासकर माझा और दोआबा क्षेत्र) में मजबूत है। दोनों के साथ आने से वोटों का सीधा ध्रुवीकरण और ट्रांसफर संभव होगा, जो 1997, 2007 और 2012 में इस गठबंधन को सत्ता दिला चुका है।

सीट बंटवारे का नया फॉर्मूला : 2020 से पहले अकाली दल 94 और भाजपा 23 सीटों पर चुनाव लड़ती थी। हालांकि बताया जा रहा है कि इस बार भाजपा पिछले कुछ वर्षों में बनाए गए अपने संगठन के दम पर ज्यादा सीटों (करीब 40 सीटों के आसपास) पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है।

क्या AAP सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी?

भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए यह गठबंधन निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती बनकर उभरेगा। 2027 तक AAP सरकार के पांच साल पूरे हो जाएंगे, ऐसे में उसके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर हो सकती है। कानून-व्यवस्था, नशाखोरी और अधूरे वादों को लेकर विपक्ष पहले से ही सरकार को घेर रहा है। 2022 में AAP को 92 सीटें मिलने का एक बड़ा कारण पारंपरिक वोटों का बिखराव था। अब भाजपा और अकाली दल के एकजुट होने से सत्ता विरोधी वोट बंटने के बजाय एक मजबूत विकल्प की ओर जा सकते हैं।

केंद्र का समर्थन और 'डबल इंजन' का नैरेटिव

भाजपा इस गठबंधन के जरिए पंजाब के विकास, कर्ज से मुक्ति और सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार के सहयोग का कार्ड खेलेगी, जिसका जवाब देना मान सरकार के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि पिछले चुनाव में 92 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी को पूरी तरह साफ करना भी इस गठबंधन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा।

दूसरी ओर, कांग्रेस के लिए यह राजनीतिक घटनाक्रम दोधारी तलवार साबित हो सकता है। 2020 में अकाली-भाजपा गठबंधन टूटने के बाद शहरी हिंदू और पारंपरिक गैर-सिख वोटों का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस और AAP की ओर शिफ्ट हुआ था। भाजपा के दोबारा मजबूत स्थिति में आने से कांग्रेस के इस वोट बैंक में सीधी सेंध लगेगी। अभी तक कांग्रेस खुद को AAP के एकमात्र विकल्प के रूप में पेश कर रही थी। लेकिन अकाली-भाजपा गठबंधन बनने के बाद मुख्य विपक्षी धुरी बदलने का खतरा पैदा हो गया है।

यदि AAP के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर तेज होती है और अकाली-भाजपा व कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला बनता है, तो कांग्रेस को अपने कोर वोट बैंक को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंकनी होगी।