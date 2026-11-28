गोवा के बाद बंगाल में भी बिसलेरी का सैंपल फेल; खतरनाक बैक्टीरिया मिला, FSSAI ने लिया कड़ा एक्शन

दोनों लैब की जांच में पुष्टि, पहले लगी थी सिर्फ बैच पर रोक

यह सैंपल पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के तेलीपाड़ा गांव स्थित बिसलेरी संयंत्र से एकत्र किया गया था। प्राथमिक और रेफरल—दोनों ही प्रयोगशालाओं की जांच में पानी के भीतर कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की मौजूदगी पाई गई।





इस मामले में 12 अगस्त 2026 को शुरुआती कार्रवाई करते हुए संबंधित बैच की बिक्री पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब नियामक संस्था ने कंपनी पर सीधा कानूनी शिकंजा कसने का फैसला किया है। विशेषज्ञों के मुताबिक, सीवेज के रिसाव या गंदे पाइपों के संपर्क में आने से पीने के पानी में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पनपता है, जो सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।

एक हफ्ते में कंपनी को दूसरा बड़ा झटका

बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ FSSAI का यह लगातार दूसरा बड़ा एक्शन है। इससे पहले बीते रविवार को भी प्राधिकरण ने गोवा प्लांट के सैंपल फेल होने पर कंपनी के विरुद्ध मुकदमा चलाने की घोषणा की थी।

कंपनी की सफाई और देशभर में सख्ती के आदेश

इस घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए FSSAI ने अब देश के सभी राज्यों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है और बाजार में बिक रहे पैकेज्ड ड्रिंकिंग व मिनरल वाटर की सैंपलिंग और जांच तेज करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।