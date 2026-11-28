गोवा के बाद बंगाल में भी बिसलेरी का सैंपल फेल; खतरनाक बैक्टीरिया मिला, FSSAI ने लिया कड़ा एक्शन
Bisleri Water Sample Unsafe : बोतलबंद पानी की शुद्धता को लेकर दिग्गज कंपनी बिसलेरी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। गोवा के बाद अब पश्चिम बंगाल स्थित कंपनी के प्लांट से लिए गए पानी के नमूने भी प्रयोगशाला जांच में 'असुरक्षित' पाए गए हैं। पानी में खतरनाक कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की पुष्टि होने के बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने कंपनी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। ALSO READ: सावधान! जिस बिसलेरी की बोतल को समझते हैं सबसे शुद्ध, जांच में उसी का पानी निकला असुरक्षित; FSSAI का बड़ा एक्शन
दोनों लैब की जांच में पुष्टि, पहले लगी थी सिर्फ बैच पर रोक
यह सैंपल पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के तेलीपाड़ा गांव स्थित बिसलेरी संयंत्र से एकत्र किया गया था। प्राथमिक और रेफरल—दोनों ही प्रयोगशालाओं की जांच में पानी के भीतर कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की मौजूदगी पाई गई।
इस मामले में 12 अगस्त 2026 को शुरुआती कार्रवाई करते हुए संबंधित बैच की बिक्री पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब नियामक संस्था ने कंपनी पर सीधा कानूनी शिकंजा कसने का फैसला किया है। विशेषज्ञों के मुताबिक, सीवेज के रिसाव या गंदे पाइपों के संपर्क में आने से पीने के पानी में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पनपता है, जो सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।
एक हफ्ते में कंपनी को दूसरा बड़ा झटका
बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ FSSAI का यह लगातार दूसरा बड़ा एक्शन है। इससे पहले बीते रविवार को भी प्राधिकरण ने गोवा प्लांट के सैंपल फेल होने पर कंपनी के विरुद्ध मुकदमा चलाने की घोषणा की थी।
कंपनी की सफाई और देशभर में सख्ती के आदेश
लगातार हो रही कार्रवाई पर बिसलेरी ने अपना पक्ष रखते हुए दावा किया है कि उसका पानी पीने के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। कंपनी के अनुसार, पैकेजिंग से पहले पानी को 10 अलग-अलग चरणों में 90 से अधिक गुणवत्ता जांचों से गुजारा जाता है, हालांकि कंपनी ने FSSAI की जांच में पूरा सहयोग करने की बात भी कही है। ALSO READ: क्या बिसलेरी का पानी पीना सुरक्षित है? FSSAI की कार्रवाई के बीच कंपनी ने जारी किया बड़ा बयान, गिनाईं 90 से ज्यादा गुणवत्ता जांच
इस घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए FSSAI ने अब देश के सभी राज्यों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है और बाजार में बिक रहे पैकेज्ड ड्रिंकिंग व मिनरल वाटर की सैंपलिंग और जांच तेज करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।