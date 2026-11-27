विदेशी मीडिया भी हैरान! 4 लाख मेहमान, 1000 किलो मटन, 5 लाख मिठाइयां, 6 हेलीपैड और 151 लग्जरी कारों के काफिले ने उड़ाए होश

अनंत सिंह के करीबी मुन्ना सिंह के मुताबिक, मेहमानों को परोसने के लिए 5 लाख पारंपरिक मिठाइयां तैयार की गईं, जिन्हें बनाने के लिए 500 रसोइयों की टीम दिन-रात जुटी रही।

तैयार की गईं, जिन्हें बनाने के लिए की टीम दिन-रात जुटी रही। मांसाहारी व्यंजनों (कबाब और करी) के लिए 1,000 किलोग्राम मटन का इस्तेमाल किया गया।

का इस्तेमाल किया गया। पूरे विवाह स्थल को सजाने के लिए चीन से आयातित फूल मंगाए गए थे और भव्य आतिशबाजी का आयोजन किया गया।

मंगाए गए थे और भव्य आतिशबाजी का आयोजन किया गया। देश भर से आने वाले वीआईपी मेहमानों के उतरने के लिए गांव में 6 अस्थायी हेलीपैड बनाए गए थे।

शाही बारात और तोहफे: दूल्हा ऋषिकेश कुमार धूप का चश्मा पहने और नारंगी दुपट्टा लहराते हुए शुभ मानी जाने वाली विषम संख्या— 151 कारों के काफिले —के साथ विवाह स्थल पर पहुंचे। तिलक और उपहार में दूल्हे को करीब 3 करोड़ रुपये की लग्जरी एसयूवी ' लैंड रोवर डिफेंडर ' और सोने के आभूषण भेंट किए गए।

दूल्हा ऋषिकेश कुमार धूप का चश्मा पहने और नारंगी दुपट्टा लहराते हुए शुभ मानी जाने वाली विषम संख्या— —के साथ विवाह स्थल पर पहुंचे। तिलक और उपहार में दूल्हे को करीब 3 करोड़ रुपये की लग्जरी एसयूवी और सोने के आभूषण भेंट किए गए। ट्रैक्टर से खेतों के रास्ते पहुंचे मेहमान: शादी के कारण नदवां गांव की ओर जाने वाली सभी सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। रिपोर्ट के अनुसार, जाम से बचने के लिए एक मेहमान को ट्रैक्टर पर सवार होकर आसपास के खेतों के रास्ते विवाह स्थल तक पहुंचना पड़ा।

हालांकि, दौड़ की एक झलक पाने के लिए हजारों बिन बुलाए दर्शक ट्रैक के आसपास जमा हो गए और कई लोग पेड़ों तथा बिजली के खंभों पर चढ़ गए।

बेकाबू भीड़ और अफरा-तफरी को देखते हुए आयोजकों को आखिरी समय में इस घुड़दौड़ को स्थगित करना पड़ा।

बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायककी बेटीकी शाही शादी की चर्चा अब देश की सीमाओं को पार कर अंतरराष्ट्रीय मीडिया तक पहुंच गई है। ब्रिटिश अखबार 'द गार्डियन' (The Guardian) में प्रकाशित अमृत ढिल्लों की विशेष रिपोर्ट ने इस ग्रामीण महाआयोजन की भव्यता की तुलना 2024 में हुई मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की चर्चित शादी से करते हुए कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने रखे हैं।पटना जिले के पैतृक गांवमें आयोजित इस विवाह समारोह में जिस पैमाने पर भीड़, दावत और तामझाम देखने को मिला, उसने देश की सबसे खर्चीली शादियों के मानकों को भी हैरान कर दिया है।'द गार्डियन' की रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में मुकेश अंबानी द्वारा अपने बेटे की शादी में खर्च किए गए अनुमानित 60 करोड़ डॉलर (600 मिलियन डॉलर) के जश्न के बाद, भारत के सबसे गरीब राज्यों में गिने जाने वाले बिहार के एक गांव में विधायक अनंत सिंह ने ग्रामीण अंदाज में वैसी ही भव्यता दिखाने की कोशिश की।नदवां गांव मेंमें फैले परिसर में बुधवार (25 नवंबर 2026) को हुए इस समारोह में करीबकी मेजबानी की गई। मेहमानों के लिए बिना किसी कार्ड या निमंत्रण के खुले दरवाजे रखे गए थे।इस महाभोज के इंतजाम किसी मेगा इवेंट से कम नहीं थे:शिवांगी सिंह का विवाह पटना के बिहटा निवासी सीआरपीएफ कमांडेंट रणविजय कुमार के बेटेसे हुआ। ऋषिकेश ने अमेरिका के अटलांटा स्थित जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से एमबीए (MBA) की पढ़ाई की है और वहां एक निजी कंपनी में वरिष्ठ पद पर कार्यरत हैं।मनोरंजन के लिए पारंपरिक डीजे के बजाय अनंत सिंह नेका आयोजन किया था, जिसमें विजेता को नई महिंद्रा थार (SUV) इनाम में दी जानी थी।पांच बार विधायक चुने जा चुके अनंत सिंह का नाम बिहार की राजनीति में हमेशा विवादों में रहा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के आंकड़ों के मुताबिक, उन पर हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण और जबरन वसूली जैसेदर्ज हैं, हालांकि वे इन सभी आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते रहे हैं।विपक्षी दलों द्वारा शादी के खर्च के स्रोत पर उठाए जा रहे सवालों और इस भव्य आयोजन पर प्रतिक्रिया देते हुए अनंत सिंह ने इसे बेहद सामान्य बताया। उन्होंने कहा, "यह कोई सिनेमा हॉल नहीं है जो टिकट लगे, सभी का स्वागत है। मैंने अपनी बड़ी बेटी की शादी में भी बिल्कुल ऐसा ही इंतजाम किया था।"