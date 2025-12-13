शनिवार, 13 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: कोलकाता , शनिवार, 13 दिसंबर 2025 (12:59 IST)

SIR से ममता बनर्जी को बड़ा झटका, भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से हटे 44 हजार नाम

SIR big jolt to Mamata Banerjee : पश्‍चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी को SIR से उस समय बड़ा झटका लगा जब चुनाव आयोग ने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से 44 हजार नाम हटा दिए। 
 
बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के लिए गणना पत्र जमा करने की समयसीमा समाप्त होने के बाद राज्य से 58 लाख से ज्यादा नाम हटा दिए गए हैं। भवानीपुर में जनवरी 2025 में 2,06,295 मतदाता पंजीकृत थे, अब इनमें से 44,787 नाम काटे गए हैं।  
 
आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत जनगणना प्रपत्र जमा करने की समयसीमा समाप्त होने के एक दिन बाद ये आंकड़े जारी किए। अधिकारियों के अनुसार, यह प्रक्रिया पूरे राज्य में समान मानदंडों के तहत की गई है।
 
चुनाव आयोग के अनुसार, भवानीपुर से 44,787 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं जबकि विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र करीब 10,599 नाम ही हटाए गए हैं।
 
उत्तरी कोलकाता के चौरंगी में सबसे ज्यादा 74,553 हटाए गए। यहां से टीएमसी की नयना बंदोपाध्याय विधायक हैं। इसके बाद कोलकाता पोर्ट (63,730) और टॉलीगंज (35,309) का स्थान रहा। पिछले विधानसभा चुनाव में यह दोनों सीटें भी टीएमसी के खाते में ही गई थी।
