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Written By वेबदुनिया रिसर्च टीम
Last Updated : शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026 (14:08 IST)

बंगाल में 'दागी' उम्मीदवारों का बोलबाला: कोई 133 करोड़ का मालिक, तो किसी पर रेप का आरोप

Bengal Elections
क्या आपने कभी सोचा है कि जिस नेता को आप विधानसभा भेजने के लिए लाइन में लगते हैं, उनका असली बैकग्राउंड क्या है? हम अक्सर विकास और वादों की बातें करते हैं, लेकिन असलियत Affidavits (हलफनामों) में छिपी होती है।

हाल ही में Association for Democratic Reforms (ADR) और Election Watch ने बंगाल चुनाव के पहले चरण को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट जारी की है, जिसने सबको हैरान कर दिया है। यह सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि धनबल और बाहुबल की एक ऐसी कहानी है जिसे हर वोटर को जानना चाहिए।

23% उम्मीदवार दागी: क्या अपराध और राजनीति का रिश्ता गहरा रहा है?
रिपोर्ट के अनुसार, पहले चरण के 1,475 उम्मीदवारों में से 23 प्रतिशत ने खुद अपने हलफनामे में आपराधिक मामलों की बात कबूली है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 20 प्रतिशत (294 उम्मीदवार) पर Serious Crimes (गंभीर अपराध) के मामले दर्ज हैं।
Bengal Elections
पार्टीवार रिपोर्ट कार्ड: कौन है सबसे आगे?
जब बात 'दागी' उम्मीदवारों की आती है, तो डेटा कुछ इस प्रकार है:

BJP: भाजपा ने सबसे ज्यादा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इनके 152 में से 106 (70%) उम्मीदवारों पर मामले दर्ज हैं।

TMC: तृणमूल कांग्रेस भी पीछे नहीं है। 148 में से 63 उम्मीदवारों पर मामले हैं, जिनमें से 48 पर गंभीर आरोप हैं।

CPIM & Congress: माकपा के 43 और कांग्रेस के 39 उम्मीदवार इस लिस्ट में शामिल हैं।

राजनीतिक दल अक्सर इन दागों को यह कहकर जायज ठहराते हैं कि मामले "राजनीति से प्रेरित" हैं या उम्मीदवार की "लोकप्रियता" बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या कानून तोड़ने वाले कानून बनाने के लायक हैं? यह एक बड़ा सवाल है।

करोड़पति उम्मीदवारों की 'भारी' एंट्री: लोकतंत्र या अमीरों का क्लब?

बंगाल चुनाव में सिर्फ बाहुबल ही नहीं, Money Power का भी बोलबाला है। पहले चरण में करीब 15.5% उम्मीदवार करोड़पति हैं।

टॉप 3 सबसे अमीर उम्मीदवार:
जाकिर हुसैन (TMC): जंगीपुर से विधायक जाकिर हुसैन के पास 133 करोड़ से अधिक की संपत्ति है।

गौतम मिश्रा (TMC): बरजोरा से उम्मीदवार, संपत्ति 105 करोड़।

कवि दत्ता (TMC): दुर्गापुर पश्चिम से उम्मीदवार, संपत्ति 72 करोड़।

इन आंकड़ों से साफ है कि प्रमुख दलों ने 24% से 72% के बीच ऐसे चेहरे उतारे हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है। आम आदमी के लिए चुनावी मैदान अब काफी महंगा हो चुका है।

महिला आरक्षण की चर्चा और ज़मीनी हकीकत : हैरानी की बात यह है कि जिस दिन लोकसभा में Women’s Reservation Bill पर चर्चा हो रही थी, उसी दिन यह रिपोर्ट आई कि बंगाल के पहले चरण में केवल 11% महिला उम्मीदवार मैदान में हैं।

इससे भी गंभीर बात यह है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में 98 उम्मीदवार आरोपी हैं, जिनमें से 6 पर बलात्कार जैसे जघन्य आरोप हैं। यह हमारे लोकतंत्र की एक कड़वी सच्चाई को दर्शाता है।

शिक्षा का स्तर: उम्मीदवार कितने पढ़े-लिखे हैं?
राजनीति में डिग्री से ज्यादा अनुभव मायने रखता है, लेकिन शिक्षा का डेटा भी दिलचस्प है:

708 उम्मीदवार: 5वीं से 12वीं तक पढ़े हुए हैं।

698 उम्मीदवार: ग्रेजुएट या उससे ऊपर की डिग्री रखते हैं।

14 उम्मीदवार: निरक्षर (Illiterate) हैं।

वोट देने से पहले अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का पूरा 'Political DNA' चेक करें। 'MyNeta' ऐप या ADR की वेबसाइट पर जाकर आप किसी भी उम्मीदवार की संपत्ति, शिक्षा और आपराधिक रिकॉर्ड देख सकते हैं। एक जागरूक वोटर ही लोकतंत्र को मजबूत बना सकता है।

ADR की रिपोर्ट स्पष्ट संदेश देती है कि हमारी चुनावी व्यवस्था में सुधार की सख्त जरूरत है। जब तक 'जिताऊ' होने के नाम पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को टिकट मिलता रहेगा, तब तक लोकतंत्र कानून तोड़ने वालों के हाथों में रहेगा।

आपकी राय क्या है? क्या किसी उम्मीदवार की संपत्ति और उसके ऊपर दर्ज मामले आपके वोट देने के फैसले को प्रभावित करते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें!
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