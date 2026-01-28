बारामती विमान हादसा : साजिश की आशंका के बीच जांच अधिकारियों ने क्या बताया

Baramati Plane Crash: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार के साथ पांच अन्य लोगों की मौत वाले बारामती विमान हादसे ने पूरे राज्य को स्तब्ध कर दिया है। बुधवार सुबह बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान यह दुखद हादसा हुआ, जिसमें सभी सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद साजिश की आशंकाएं भी उठ रही हैं, लेकिन जांच अधिकारी अभी तक किसी साजिश की पुष्टि नहीं कर रहे हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने इस घटना पर तीन दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत कई प्रमुख नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। परिवार और समर्थकों में शोक की लहर है, जबकि बारामती में लोग स्तब्ध हैं। जांच पूरी होने तक हादसे के सटीक कारण का पता नहीं चल पाएगा, लेकिन अधिकारी लगातार अपडेट दे रहे हैं।