दुर्गा पूजा में नॉन-वेज पर बागेश्वर बाबा की अपील से बवाल, बंगाल BJP बोली- बंगाली मछली कैसे छोड़ सकते हैं?

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कृपया बुरा मत मानिए, लेकिन पश्चिम बंगाल की एक बात मुझे पसंद नहीं है। नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान पूजा पंडालों के पास नॉन-वेज खाना खाया जाता है। तरह-तरह का गंदा खाना बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आने वाली नवरात्रि में हर हिंदू जागे और ऐसे लोगों को बाहर निकाले। वे पवित्र नहीं हैं। वे धर्म का अपमान कर रहे हैं।

बागेश्वर बाबा को भाजपा का जवाब

इस पर भाजपा नेता भट्टाचार्य ने कहा कि बंगाली मछली और मांस कैसे नहीं खा सकते? स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि मां काली को मटन चढ़ाया जाएगा। अगर कोई विवेकानंद से ऊपर उठने की कोशिश करता है तो यह खतरनाक है। यह उनकी निजी राय है।

विहिप ने भी जताई थी दुर्गा पूजा में नॉन वेज पर आपत्ति

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले विहिप ने पंडाल आयोजकों को चेतावनी दी कि पंडाल में नॉन वेज फूड मिला तो फिर हस्तक्षेप किया जाएगा। विहिप की दलील है कि त्योहार यानी दुर्गा पूजा की पवित्रता बनाए रखने के लिए दुर्गा पूजा पंडालों से नॉन-वेज खाना दूर रखा जाना चाहिए।