बद्रीनाथ मंदिर में चंदा चोरी के आरोपों से हड़कंप, BKTC ने गठित की जांच समिति

एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि भैरव सेना संगठन के अध्यक्ष संजीव खत्री ने आरोप लगाया है कि BKTC के अध्यक्ष के निजी सहायक बद्रीनाथ मंदिर से चंदा चोरी किया है। उन्होंने कहा कि चोरी सुबह 8.00-8.30 बजे के बीच हुई है, उस समय की CCTV फुटेज सार्वजनिक हो।





इस पोस्ट में कहा गया है कि BKTC के CEO सोहन सिंह रांघड़ ने कहा कि अध्यक्ष के निजी सहायक और उस समय ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को नोटिस जारी किए जा रहे है, CCTV फुटेज की भी जांच होगी।

अयोध्या के बाद अब बद्रीनाथ मंदिर में भी चंदा चोरी ?

काल भैरव सेना के अध्यक्ष संजीव खत्री ने आरोप लगाया है कि BKTC के अध्यक्ष के निजी सहायक बद्रीनाथ मंदिर से चंदा चोरी किया है। खत्री ने कहा कि चोरी सुबह 8.00-8.30 बजे के बीच हुई है, उस समय की CCTV फुटेज सार्वजनिक हो।

उधर BKTC के… pic.twitter.com/ltcxxWtEaz — Ajit Singh Rathi (@AjitSinghRathi) July 3, 2026

क्या बोले BKTC प्रमुख?

श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ धाम में दान और चढ़ावे के कथित गबन को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही खबरों और आरोपों के संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मंदिर समिति ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। चढ़ावे की गिनती की प्रक्रिया में शामिल सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) द्वारा कारण बताओ (शो-कॉज) नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

Shri Badrinath-Kedarnath Dham hit by "Chanda chori" alegations. A probe has been in the allegations of misappropriation of funds. pic.twitter.com/rAMuOhnvPd — Piyush Rai (@Benarasiyaa) July 4, 2026

उन्होंने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह अत्यंत संवेदनशील मामला है और करोड़ों श्रद्धालुओं की इस पवित्र धाम में आस्था को देखते हुए हम इसे पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। मैं सोशल मीडिया पर चल रहे 'चेयरमैन के निजी सचिव' संबंधी दावे पर भी स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। मेरा कोई निजी सचिव नहीं है। जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है, वे सभी मंदिर समिति के कर्मचारी हैं। जिसे 'निजी सचिव' बताया जा रहा है, वह वास्तव में मंदिर समिति का एक नियमित कर्मचारी है।