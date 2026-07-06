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राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में कौन-कौन होगा शामिल?
अयोध्या में आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की अहम बैठक होने जा रही है। मंदिर परिसर में आयोजित इस बैठक में ट्रस्ट से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक में सभी 14 ट्रस्टियों को बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। ALSO READ: कहां गई 5 करोड़ की 'सोने की रामचरितमानस'? 'महाग्रंथ' गायब होने पर अयोध्या में बवाल, केजरीवाल ने कहा- महापाप
राम मंदिर ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव के अनुसार, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की बैठक अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आज दोपहर 3 बजे राम मंदिर परिसर में आयोजित होगी।
ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने सभी ट्रस्टियों को बैठक की जानकारी दी है। ट्रस्ट के सभी 14 ट्रस्टियों को बैठक की सूचना के साथ ही औपचारिक निमंत्रण भेज दिया गया है। ट्रस्ट को उम्मीद है कि सभी सदस्य बैठक में शामिल होंगे।
बैठक में कौन-कौन शामिल हो सकता है?
निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों की बैठक में शामिल होंगे। शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती, परमानंद जी महाराज, कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी, सदस्य कृष्ण मोहन, सदस्य दिनेंद्र दास, विश्व तीर्थ प्रपन्नाचार्य जी महाराज और राम मंदिर ट्रस्ट के वयोवृद्ध सदस्य भी बैठक में शामिल होंगे। भारत सरकार के सचिव प्रशांत लोखंडे और प्रदेश सरकार से प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल होंगे। ALSO READ: राम मंदिर ट्रस्ट में कौन-कौन शामिल हैं? जानिए सभी सदस्यों के नाम और उनके अधिकार
इन मुद्दों पर होगी चर्चा
बैठक में महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर अंतिम फैसला हो सकता है। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट, वित्तीय दस्तावेज, नई प्रशासनिक व्यवस्था और सीईओ की नियुक्ति जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। बैठक में एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट, वित्त वर्ष 2025-26 की आडिट रिपोर्ट भी पेश की जाएगी।
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