राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में कौन-कौन होगा शामिल?

राम मंदिर ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव के अनुसार, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की बैठक अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आज दोपहर 3 बजे राम मंदिर परिसर में आयोजित होगी।





ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने सभी ट्रस्टियों को बैठक की जानकारी दी है। ट्रस्ट के सभी 14 ट्रस्टियों को बैठक की सूचना के साथ ही औपचारिक निमंत्रण भेज दिया गया है। ट्रस्ट को उम्मीद है कि सभी सदस्य बैठक में शामिल होंगे।

बैठक में कौन-कौन शामिल हो सकता है?

इन मुद्दों पर होगी चर्चा

बैठक में महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर अंतिम फैसला हो सकता है। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट, वित्तीय दस्तावेज, नई प्रशासनिक व्यवस्था और सीईओ की नियुक्ति जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। बैठक में एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट, वित्त वर्ष 2025-26 की आडिट रिपोर्ट भी पेश की जाएगी।