सोमवार, 22 जून 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. ayodhya-ram-mandir-scam-sit-report-yogi-adityanath-champat-rai-trust-reset
Written By Author संदीप श्रीवास्तव
Last Updated :अयोध्या , सोमवार, 22 जून 2026 (16:40 IST)

राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण, 150 पन्नों की रिपोर्ट तैयार, ट्रस्ट के पुनर्गठन के भी संकेत

नोट गिनने वालों को हटाया, अब नोट गिनने वालों की कपड़ों में नहीं होगी जेब

Ram Mandir Scam SIT Investigation
Ayodhya Ram Mandir Scam SIT Investigation: अयोध्या में रामलला के दरबार से आई एक ऐसी खबर ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी और प्रशासनिक गलियारों में भूकंप ला दिया है, जिसने आस्था और व्यवस्था दोनों को झकझोर कर रख दिया है। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे और वित्तीय प्रबंधन में हुए 7 करोड़ रुपए से अधिक के कथित घोटाले की जांच कर रही SIT अपनी 150 पन्नों की रिपोर्ट संभवत: आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप जा सकती है। कहा तो यह भी जा रहा है कि उन्हें रिपोर्ट सौंप दी गई है। यह वही विवाद है जिस पर कभी समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी (AAP) ने 200 करोड़ से अधिक की लूट का आरोप लगाकर देश की राजनीति गरमा दी थी, जिसके बाद खुद ट्रस्ट की मांग पर सीएम योगी ने SIT का गठन किया था।

नोट गिनने वाले कर्मचारियों को हटाया

​जांच की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी (SIT) ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कुछ शीर्ष पदाधिकारियों, संदिग्ध कर्मचारियों और उनके करीबियों के अयोध्या जनपद की सीमा पार करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इस बीच, कुछ बदलाव भी किए गए हैं। पूर्व में नोट गिनने वाले कर्मचारियों को हटा दिया गया है। साथ ही नोट गिनने वालों के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया गया है। किसी के भी कपड़ों में जेब नहीं होगी।  ALSO READ: हे राम! चढ़ावा चोरी के बाद अब 40% कमीशन के आरोप से गरमाई अयोध्या

​इन दिग्गजों पर टिकी हैं नजरें

पाबंदियों के दायरे में प्रमुख रूप से ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा, व्यवस्थापक गोपाल राय सहित उनके कई मातहत और करीबी शामिल हैं। हालांकि माना जा रहा है कि चंपत राय को इस पूरे मामले में क्लीन चिट मिल सकती है। तीन सदस्यीय एसआईटी टीम ने अब तक इस पूरे मामले में 150 से अधिक लोगों से बंद कमरे में पूछताछ की है। इनमें से 25 लोगों की भूमिका को बेहद संदिग्ध माना जा रहा है, जिन पर कभी भी बड़ी गाज गिर सकती है। ALSO READ: अयोध्या राम मंदिर दान चोरी कांड, अब सर्विलांस स्टाफ रडार पर! RMO की भी खुलेगी कुंडली

​जांच के चौंकाने वाले खुलासे

नोटों की गिनती में भारी हेरफेर : जांचकर्ताओं ने पाया कि रामलला के दानपात्रों से निकलने वाले कैश की गिनती और बहीखाते (लेजर) में भारी विसंगतियां हैं। रोजाना मिलने वाले लाखों रुपए के चढ़ावे का बैंक रिकॉर्ड और लेजर आपस में मेल नहीं खा रहे हैं।
 
​सोने-चांदी और रत्नों का गायब होना : श्रद्धालुओं द्वारा रामलला को श्रद्धा से अर्पित किए गए सोने, चांदी और कीमती रत्नों के आभूषणों के रख-रखाव में भी गंभीर हेराफेरी के आरोप हैं। कई बहुमूल्य संपत्तियों का कोई अता-पता नहीं चल पा रहा है।
 
सीसटीवी (CCTV) का 45 दिनों का पेच : जांच में एक बड़ी तकनीकी अड़चन यह आई है कि मंदिर के सीसीटीवी कैमरों का बैकअप केवल 45 दिनों का ही उपलब्ध था, पुराना डेटा डिलीट हो चुका था। फिलहाल फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से पुराना फुटेज रिकवर करने की कोशिश की जा रही है।
 
​शक के दायरे में मुख्य नाम : मंदिर की आंतरिक व्यवस्था और चढ़ावे की मुख्य जिम्मेदारी संभाल रहे रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव एसआईटी के रडार पर सबसे ऊपर हैं। इसके अलावा लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, मनीष यादव, फूलकांत मिश्रा और आभूषणों के प्रभारी कृष्ण देव तिवारी से भी तीखे सवाल-जवाब किए गए हैं।

​ट्रस्ट के बड़े चेहरों से पूछताछ

एसआईटी ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा को भी आमने-सामने बैठाकर लंबी पूछताछ की है। ​सूत्रों के मुताबिक, एसआईटी की इस रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार मंदिर प्रबंधन को लेकर कोई बड़ा और कड़ा फैसला ले सकती है। वर्तमान व्यवस्था को भंग कर नए सिरे से ट्रस्ट का पुनर्गठन किया जा सकता है। मंदिर के वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए किसी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (IAS/PCS) को मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया जा सकता है।

धर्म सेना के गंभीर आरोप

​रामलला को विश्वभर से भारी मात्रा में नकदी और जेवरात दान करने वाले दानदाता अब खुद अपनी भेंट की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कई दानदाताओं ने रामलला को 60 किलो चांदी की सिल्ली, सोने के जेवरात और खड़ाऊ दान किए थे, लेकिन वर्तमान में उनकी सही स्थिति की जानकारी नहीं मिल पा रही है।
 
​धर्म सेना प्रमुख संतोष दूबे ने इस मामले में और बड़ा विस्फोट करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह हेरा-फेरी आज की नहीं बल्कि 1989 के राम मंदिर आंदोलन के समय से चल रही है। चंपत राय की देखरेख में आईं 1200 से अधिक सोने-चांदी व रत्न जड़ित ईंटों और शिलाओं का आज कोई पता नहीं है। आंदोलन के दौरान आए भारी दान की जमकर लूट हुई है, जिसका कोई लेखा-जोखा नहीं है। इसकी भी गहन जांच होनी चाहिए।

क्या हैं इसके सियासी मायने? 

​इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब समाजवादी पार्टी (SP) और आम आदमी पार्टी (AAP) जैसे विपक्षी दलों ने दान पेटी से करोड़ों रुपए (विपक्ष के दावे के अनुसार 200 करोड़ रुपए से अधिक) की चोरी का आरोप लगाया था। बढ़ते दबाव के बाद खुद ट्रस्ट की मांग पर सीएम योगी ने एसआईटी जांच बैठाई थी।
 
​अब राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस जांच रिपोर्ट पर आने वाले दिनों में होने वाली कार्रवाई और फैसले 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए 'संजीवनी बूटी' का काम भी कर सकते हैं और जरा सी चूक होने पर 'वेंटिलेटर' की स्थिति भी पैदा कर सकते हैं। पूरा दारोमदार अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगले कड़े कदम पर टिका है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
लेखक के बारे में
संदीप श्रीवास्तव
संदीप श्रीवास्तव करीब 25 वर्ष से ज्यादा समय से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वेबदुनिया के लिए उत्तर प्रदेश में स्ट्रिंगर के रूप में कार्य करते हैं। .... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
इंदौर के शिशु कुंज स्‍कूल के 35 बच्‍चे बीमार, लंच के बाद पेट दर्द और उल्टी से मचा हड़कंप, परिजनों का स्‍कूल में हंगामा

बागियों पर बरसे उद्धव ठाकरे, बोले- मेरी शिवसेना ही असली, CM फडणवीस ने कसा तंज

बागियों पर बरसे उद्धव ठाकरे, बोले- मेरी शिवसेना ही असली, CM फडणवीस ने कसा तंजUddhav Thackeray News : महाराष्‍ट्र में शिवसेना (UBT) के अंदर बगावत को लेकर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब वो इस तरह का संकट का सामना कर रहे हैं। पहले भी पार्टी में इस तरह की स्थिति पैदा हो चुकी है और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्धव ने कहा कि वे निराश नहीं हैं और उनके नेतृत्व वाली शिवसेना ही असली शिवसेना है। शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी में बगावत को लेकर भाजपा पर तीखे हमले किए। उनका आरोप है कि भाजपा हमेशा से शिवसेना को खत्म करने और कमजोर करने की साजिश रचती रही है।

शिक्षा मंत्री के इस्‍तीफे पर अड़ी कॉकरोच जनता पार्टी, जंतर-मंतर पर डटे प्रदर्शनकारी, दीपके ने लोगों से की यह अपील

शिक्षा मंत्री के इस्‍तीफे पर अड़ी कॉकरोच जनता पार्टी, जंतर-मंतर पर डटे प्रदर्शनकारी, दीपके ने लोगों से की यह अपीलCockroach Janta Party Protest : नीट-यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) दिल्ली के जंतर-मंतर पर रविवार को दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्‍तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर डटे रहे। दिल्ली पुलिस ने शनिवार शाम 5 बजे के बाद प्रदर्शन की अनुमति खत्म होने की बात कहकर जगह खाली करने के लिए कहा था। लेकिन रविवार को भी प्रदर्शनकारी जुट रहे हैं। अभिजीत दीपके ने लोगों से आंदोलन का समर्थन करने की अपील की है।

नीतीश बने JDU के राष्ट्रीय अध्‍यक्ष, महाबैठक में लगी मुहर, बेटे निशांत पर क्‍या हुआ फैसला?

नीतीश बने JDU के राष्ट्रीय अध्‍यक्ष, महाबैठक में लगी मुहर, बेटे निशांत पर क्‍या हुआ फैसला?Nitish Kumar News : पटना में आयोजित जनता दल यूनाइटेड (JDU) की राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर राष्ट्रीय परिषद ने मोहर लगा दी है, साथ ही बिहार अध्यक्ष के पद पर उमेश कुशवाहा बने रहेंगे। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की औपचारिक घोषणा की गई है। वहीं जेडीयू विधायक कोमल सिंह के बयान ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि निशांत भैया जेडीयू का भविष्य हैं और आने वाले समय में उन्हें पार्टी के भीतर बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।

Gujarat New EV Policy: ग्राहकों को मिलेगी डबल सब्सिडी, RTO टैक्स होगा जीरो

Gujarat New EV Policy: ग्राहकों को मिलेगी डबल सब्सिडी, RTO टैक्स होगा जीरोGujarat New EV Policy: पश्चिम एशिया के संकट के बाद ईंधन पर निर्भरता कम करने और राज्य में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार एक नई और व्यापक इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न हितधारकों (stakeholders) के साथ चर्चा शुरू कर दी गई है और जल्द ही इसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार होने की संभावना है।

मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर, ईरान ने फिर बंद किया हॉर्मुज, आखिर क्यों लिया ये फैसला?

मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर, ईरान ने फिर बंद किया हॉर्मुज, आखिर क्यों लिया ये फैसला?Iran closes the Strait of Hormuz again : मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर सामने आई है। खबरों के अनुसार, ईरान ने सीजफायर उल्लंघन के चलते एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) बंद कर दिया है। ईरान की शीर्ष संयुक्त सैन्य कमान का कहना है कि अमेरिका के भरोसा तोड़ने और लेबनान में इसराइल के युद्धविराम का उल्लंघन करने के कारण होर्मुज को बंद किया गया है। ईरानी सेना का दावा है कि दक्षिणी लेबनान में इसराइल ने हमला किया है, जो कि युद्धविराम का लगातार उल्लंघन है। गौरतलब है कि अमेरिका-ईरान के बीच समझौते के बाद दोनों देशों ने होर्मुज को खोलने का निर्णय लिया था। अब ईरान के इस फैसले ने एक बार फिर दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है।

और भी वीडियो देखें

लखनऊ में बड़ा हादसा, कोचिंग-कम-गेमिंग जोन में भीषण आग, 13 लोगों की मौत की आशंका, CM योगी ने रद्द किया

लखनऊ में बड़ा हादसा, कोचिंग-कम-गेमिंग जोन में भीषण आग, 13 लोगों की मौत की आशंका, CM योगी ने रद्द कियाउत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में सोमवार को एक कोचिंग-कम-गेमिंग जोन में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। मीडिया खबरों के मुताबिक इसमें 13 लोगों की मौत की आशंका जताई गई है। मृतकों में बच्चे बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ का दौरा रद्द कर लखनऊ वापस आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले में किसी को बख्क्षा नहीं जाएगा।

Bharat Bhushan Tiwari : कौन थे भरत तिवारी, 17 जून को क्या हुआ था, क्यों सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एनकाउंटर मामला, कैसे मची बिहार की सियासत में खलबली

Bharat Bhushan Tiwari : कौन थे भरत तिवारी, 17 जून को क्या हुआ था, क्यों सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एनकाउंटर मामला, कैसे मची बिहार की सियासत में खलबलीभरत भूषण तिवारी की पुलिस मुठभेड़ से बिहार की सियासत में खलबली मची हुई है। बिहार के भोजपुर जिले में 26 वर्षीय भरत भूषण तिवारी की पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत को लेकर राजनीतिक और सामाजिक विवाद गहरा गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। विपक्ष पर बिहार की सम्राट चौधरी सरकार पर आरोप लगा रही है जबकि बिहार सरकार ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण, 150 पन्नों की रिपोर्ट तैयार, ट्रस्ट के पुनर्गठन के भी संकेत

राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण, 150 पन्नों की रिपोर्ट तैयार, ट्रस्ट के पुनर्गठन के भी संकेतअयोध्या में रामलला के दरबार से आई एक ऐसी खबर ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी और प्रशासनिक गलियारों में भूकंप ला दिया है, जिसने आस्था और व्यवस्था दोनों को झकझोर कर रख दिया है। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे और वित्तीय प्रबंधन में हुए 7 करोड़ रुपए से अधिक के कथित घोटाले की जांच कर रही SIT अपनी 150 पन्नों की रिपोर्ट संभवत: आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप जा सकती है।

Electric Scooter : बिना लाइसेंस चला सकेंगे यह सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, फीचर्स भी हैं दमदार

Electric Scooter : बिना लाइसेंस चला सकेंगे यह सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, फीचर्स भी हैं दमदारकंपनी ने Reo VYB की बैटरी पर 3 साल या 30,000 किलोमीटर (जो पहले पूरा हो) की वारंटी देने की घोषणा की है। Ampere का कहना है कि बैटरी को लंबी उम्र और बेहतर टिकाऊपन को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। किफायती इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बढ़ती मांग के बीच Ampere ने अपने पोर्टफोलियो में नया इलेक्ट्रिक स्कूटर Reo VYB लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 69,499 रुपये रखी है।

'बारिश में गल गया सोना, बंदर उठा ले गए', पुलिस की दलील पर कोर्ट सख्त; 18 साल पुराने मामले ने चौंकाया

'बारिश में गल गया सोना, बंदर उठा ले गए', पुलिस की दलील पर कोर्ट सख्त; 18 साल पुराने मामले ने चौंकायाउत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 135 किलोमीटर दूर स्थित लखीमपुर खीरी से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया। पुलिस ने दावा किया कि मालखाने में सुरक्षित रखी गई लाखों रुपये मूल्य की सोने की पोटली बारिश में गल गई। इसके बाद आभूषणों को धूप में सुखाने के लिए रखा गया, जहां से बंदरों का एक झुंड उन्हें उठा ले गया। हालांकि, अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और शिकायतकर्ता को हुए नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया।

जून 2026 के 3 सस्ते स्मार्टफोन्स, 7000mAh बैटरी और गेमिंग परफॉर्मेंस का जबरदस्त कॉम्बो

जून 2026 के 3 सस्ते स्मार्टफोन्स, 7000mAh बैटरी और गेमिंग परफॉर्मेंस का जबरदस्त कॉम्बोभारतीय स्मार्टफोन मार्केट के लिए ₹20,000 का प्राइस सेगमेंट हमेशा से सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहा है। जून 2026 में यदि आप भी अपने लिए एक नया ऑलराउंडर स्मार्टफोन तलाश रहे हैं, तो कन्फ्यूज होना लाजमी है। इस समय मार्केट में तीन सबसे तगड़े दावेदार—POCO M8, Realme P4x और Moto G57 Power ग्राहकों के बीच जबरदस्त ट्रेंड कर रहे हैं।

Honor करने वाला है धमाका, आने वाला है 10,000mAh बैटरी और 10,000 Nits ब्राइटनेस वाला सस्ता स्मार्टफोन

Honor करने वाला है धमाका, आने वाला है 10,000mAh बैटरी और 10,000 Nits ब्राइटनेस वाला सस्ता स्मार्टफोनस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Honor एक बार फिर बैटरी लाइफ के मामले में नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में दिखाई दे रही है। चीन से सामने आई एक नई रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी 10,000mAh से अधिक क्षमता वाली बैटरी और 10,000 निट्स पीक ब्राइटनेस वाले डिस्प्ले के साथ एक नया स्मार्टफोन विकसित कर रही है। यदि यह दावा सही साबित होता है तो यह स्मार्टफोन एक बार चार्ज करने पर कई दिनों तक चल सकता है और तेज धूप में भी इसकी स्क्रीन आसानी से देखी जा सकेगी।

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोन

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोनअगर आपका बजट 15,000 रुपए है और आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो दमदार परफॉर्मेंस, बेहतरीन कैमरा और लंबी चलने वाली बैटरी दे, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस बजट में भारतीय बाजार में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं जो 5G कनेक्टिविटी के साथ आते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com