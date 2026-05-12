असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा की ताजपोशी, कार्यक्रम में पीएम मोदी भी होंगे शामिल
Assam CM Swear in Ceremony : असम में आज सुबह 11.30 बजे हिमंता बिस्वा सरमा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। हिमंता के साथ ही 4 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। कार्यक्रम में पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। पल पल की जानकारी...
08:35 AM, 12th May
-दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने असम पहुंचीं।
-मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी में समारोह में शामिल होने गुवाहाटी पहुंचे।
08:27 AM, 12th May
-हिमंता बिस्वा सरमा के साथ ही रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग भी मंत्री पद की शपथ लेंगे।
-अतुल बोरा, असम गण परिषद (अगप) के अध्यक्ष हैं और चरण बोरो, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) से विधायक हैं।
-कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के आने की संभावना है।
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