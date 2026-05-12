हर कुछ महीनों में इंटरनेट पर Famous Show The Simpsons को लेकर एक ऐसा दावा अचानक वायरल हो जाता है जो लोगों को चौंका देता है, और इस बार चर्चा में है यह बात कि क्या सच में The Simpsons ने पहले ही Hantavirus जैसी किसी घटना की भविष्यवाणी कर दी थी। X (पहले Twitter) पर एक पोस्ट तेजी से फैल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि शो के एक पुराने एपिसोड में क्रूज़ शिप पर वायरस आउटब्रेक (Virus Outbreak) जैसा सीन दिखाया गया था, और इसे आज के MV Hondius जहाज से जोड़कर देखा जा रहा है।