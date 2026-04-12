आशा भोसले के निधन पर देशभर में शोक, पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, मैं भारत की सबसे प्रसिद्ध और बहुमुखी आवाज़ों में से एक, श्रीमती आशा भोसले जी के निधन से गहरा दुखी हूं। उनकी दशकों तक फैली अद्वितीय संगीत यात्रा ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया और दुनिया भर के अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ।
उन्होंने कहा कि भावपूर्ण धुनों से लेकर जोशीली रचनाओं तक, उनकी आवाज़ में एक कालातीत चमक थी। उनके साथ हुई मेरी बातचीत की यादें मैं हमेशा संजोकर रखूंगा। उनके परिवार, प्रशंसकों और संगीत प्रेमियों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। वह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी, और उनके गीत हमेशा लोगों के जीवन में गूंजते रहेंगे। ALSO READ: आशा भोसले का निधन, जानिए उनसे जुड़ी 25 खास बातें
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट में कहा, भारत की सुर सम्राज्ञी आशा भोसले जी का निधन मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक है।पार्श्व गायिका के रूप में उन्होंने हजारों फिल्मों एवं संगीत एल्बम्स में अपनी आवाज दी। उनके गाए हुए गीतों को भारत की कई पीढ़ियों ने सुना और गुनगुनाया है। उनके सुमधुर गीतों की गूंज सदैव बनी रहेगी। आशा भोसले जी का निधन संगीत और जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति! ALSO READ: संगीत के एक युग का अंत, आशा भोसले के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर, सेलेब्स ने दी श्रद्धांजलि
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी एक्स पर अपनी पोस्ट में आशा भोसले को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि भारतीय संगीत जगत की मशहूर और दिग्गज हस्ती गायिका पद्म विभूषण आशा भोसले जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। उनके साथ मेरे पारिवारिक संबंध रहें है। उनका जाना भारत के संगीत क्षेत्र की अपरिमित क्षति है।
उन्होंने कहा कि अपनी विलक्षण प्रतिभा से आशा जी ने संगीत के क्षितिज पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। नया दौर, तीसरी मंज़िल, हरे रामा हरे कृष्णा, उमराव जान के साथ साथ इजाज़त और रंगीला जैसे वक़्त और पीढ़ियों के साथ बदलती कई मशहूर फिल्में और गीत आशा जी ने अपने स्वर से अजरामर किए है। प्लेबैक सिंगर के रूप में भी उन्होंने कई यादगार गाने दिए। संगीत के क्षेत्र में उनका 'स्वर' और उनका महत्वपूर्ण योगदान पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और परिजनों को संबल दे।