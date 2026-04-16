'शहंशाह ने गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया मजाक', ओवैसी ने इस तरह किया महिला आरक्षण बिल का विरोध

उन्होंने कहा कि शहंशाहों का गरीबों से ताल्लुक ही नहीं, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया मजाक।

VIDEO | Delhi: “I oppose introduction of Constitutional amendment bill because it violates Parliamentary form of democracy and federalism, this is not about women's reservation”, says AIMIM chief Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) in Lok Sabha.



(Source: Third Party)



(Full video… pic.twitter.com/7GglSrm52F — Press Trust of India (@PTI_News) April 16, 2026

ओवैसी लगातार महिला आरक्षण के भीतर OBC और मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग कोटे की मांग करते रहे हैं, जिसकी कमी को लेकर उन्होंने कड़ा रुख अपनाया है।





गौरतलब है कि मोदी सरकार ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्रशासित प्रदेश कानून संशोधन बिल पेश किए हैं। शुक्रवार शाम 4 बजे तक चर्चा के बाद सदन मतदान होना है।