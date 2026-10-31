‘सीमा पर उल्लंघन हुआ है’ : चीन की घुसपैठ पर अरुणाचल के CM पेमा खांडू का बड़ा खुलासा : China-India LAC Standoff

उल्लंघन नई बात नहीं, मैकमोहन रेखा पर चीन का रुख वजह : पेमा खांडू

गश्त के दौरान क्रॉसिंग : चूंकि सीमा पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, इसलिए गश्ती दल (Patrol Teams) कभी-कभी एक-दूसरे के इलाके में चले जाते हैं। भारतीय सैनिक भी अपनी धारणा (Perception) के अनुसार उस तरफ जाते हैं और चीनी पीएलए के गश्ती दल भी कभी-कभी इस तरफ आ जाते हैं।

चूंकि सीमा पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, इसलिए गश्ती दल (Patrol Teams) कभी-कभी एक-दूसरे के इलाके में चले जाते हैं। भारतीय सैनिक भी अपनी धारणा (Perception) के अनुसार उस तरफ जाते हैं और चीनी पीएलए के गश्ती दल भी कभी-कभी इस तरफ आ जाते हैं। मैकमोहन रेखा का विवाद : ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच 1914 के शिमला समझौते में मैकमोहन रेखा पर सहमति बनी थी, जो अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक सीमा का काम करती है। हालांकि, चीन यह दावा करते हुए इसे खारिज करता है कि तिब्बत के पास ऐसा कोई संप्रभु समझौता करने का कानूनी अधिकार नहीं था।



ITBP DG के बयान के बाद आया मुख्यमंत्री का वक्तव्य

रणनीतिक मायने

CM Pema Khandu China LAC Violation: भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के महानिदेशकद्वारा अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के साथ ‘आमने-सामने’ (Face-off) की घटनाओं के खुलासे के ठीक एक हफ्ते बाद, राज्य के मुख्यमंत्रीका बड़ा बयान सामने आया है।तवांग में बोलते हुए मुख्यमंत्री खांडू ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि सीमा पर ‘उल्लंघन’ (Transgressions) होते रहते हैं, क्योंकि चीन भारत और तिब्बत के बीच की ऐतिहासिकको औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं करता है।'द इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के अनुसार, तवांग में संवाददाताओं से बात करते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा:‘इसमें कोई शक नहीं कि उल्लंघन हुआ है। यह होता रहता है और यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि सीमा पूरी तरह से सीमांकित (Defined) नहीं है। स्थिति अब पूरी तरह सामान्य है और हमारे सशस्त्र बल (Indian Armed Forces) सीमा की बहुत अच्छी तरह से रक्षा कर रहे हैं।‘मुख्यमंत्री ने आगे समझाया कि अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत (चीन) के साथ एक बेहद लंबी और दुर्गम अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है:यह बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में ITBP के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने खुलासा किया था कि अरुणाचल प्रदेश के अग्रिम इलाकों में भारतीय जवानों और चीनी सैनिकों के बीच ‘आमने-सामने’ की झड़पें और आमना-सामना हुआ है।मुख्यमंत्री ने हालांकि जनता को आश्वस्त किया कि सीमा पर भारतीय सेना और आईटीबीपी का सख्त पहरा है और वर्तमान में परिस्थितियां पूरी तरह से शांतिपूर्ण और नियंत्रण में हैं।अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन रेखा को लेकर चीन का अड़ियल रवैया नया नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री पेमा खांडू का यह स्पष्ट बयान वास्तविक सीमा पर दोनों देशों के गश्ती दलों की 'धारणात्मक अंतर' (Perceptual Differences) को रेखांकित करता है। भारतीय रक्षा बल LAC पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को मजबूत करते हुए चीन के हर दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं।