1 अप्रैल की बड़ी खबरें: देशभर में 10 नए नियम लागू, LPG महंगा, ट्रंप का ईरान पर बड़ा बयान नए वित्तीय वर्ष FY27 की शुरुआत के साथ आम आदमी की जेब पर असर, गैस महंगी और वैश्विक तनाव बढ़ा

Top News 1 April : आज से देश में कई बड़े वित्तीय और नियामकीय बदलाव लागू होने जा रहे हैं। तेल कंपनियों ने 1 माह में तीसरी बार कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए। अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप ने 2 से 3 हफ्तों में ईरान छोड़ने की बात कही तो IRGC ने अमेरिकी कंपनियों को निशान बनाने की धमकी दी। 1 अप्रैल की बड़ी खबरें :

आज से बदलेंगे 10 नियम

ALSO READ: Rule Changes : 1 अप्रैल से बदलेंगे ये 10 नियम जो आपकी रोजमर्रा जिंदगी पर डालेंगे असर, जानना है जरूरी 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्तीय वर्ष 2026-27 (FY27) के साथ ही देश में कई बड़े वित्तीय और नियामकीय बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इन नए नियमों का सीधा असर आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। इन बदलावों में इनकम टैक्स और ITR फाइलिंग नियमों में संशोधन, PAN आवेदन प्रक्रिया में बदलाव, LPG सिलेंडर की कीमतों में संशोधन और रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम में बदलाव शामिल हैं।

कमर्शियल गैस सिलेंडर पर महंगाई की मार

2-3 हफ्तों में ईरान छोड़ देंगे : ट्रंप

ईरान की चेतावनी

रूसी सेना का विमान क्रेश

क्रीमिया में रूसी सेना का विमान AN-26 एक चट्टान से टकराकर क्रेश हो गया। तकनीकी खराबी से हुए इस दर्दनाक हादसे में 29 लोगों की मौत हो गई। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

edited by : Nrapendra Gupta