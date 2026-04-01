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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली/वॉशिंगटन/तेहरान , बुधवार, 1 अप्रैल 2026 (08:19 IST)

1 अप्रैल की बड़ी खबरें: देशभर में 10 नए नियम लागू, LPG महंगा, ट्रंप का ईरान पर बड़ा बयान

नए वित्तीय वर्ष FY27 की शुरुआत के साथ आम आदमी की जेब पर असर, गैस महंगी और वैश्विक तनाव बढ़ा

rule change 1 april
Top News 1 April : आज से देश में कई बड़े वित्तीय और नियामकीय बदलाव लागू होने जा रहे हैं। तेल कंपनियों ने 1 माह में तीसरी बार कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए। अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप ने 2 से 3 हफ्तों में ईरान छोड़ने की बात कही तो IRGC ने अमेरिकी कंपनियों को निशान बनाने की धमकी दी। 1 अप्रैल की बड़ी खबरें : 
 

आज से बदलेंगे 10 नियम

1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्तीय वर्ष 2026-27 (FY27) के साथ ही देश में कई बड़े वित्तीय और नियामकीय बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इन नए नियमों का सीधा असर आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा।  इन बदलावों में इनकम टैक्स और ITR फाइलिंग नियमों में संशोधन, PAN आवेदन प्रक्रिया में बदलाव, LPG सिलेंडर की कीमतों में संशोधन और रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम में बदलाव शामिल हैं। ALSO READ: Rule Changes : 1 अप्रैल से बदलेंगे ये 10 नियम जो आपकी रोजमर्रा जिंदगी पर डालेंगे असर, जानना है जरूरी
 

कमर्शियल गैस सिलेंडर पर महंगाई की मार

अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच तेल कंपनियों ने आज से 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा कर दिया। दिल्ली में आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर 195.5 रुपए महंगा हो गया। वहीं कोलकाता में इसके दाम 218 रुपए बढ़ गए। हालांकि, घरेलू रसोई गैस (14.2 किलो) की कीमतों में फिलहाल किसी बदलाव की खबर नहीं है। ALSO READ: कमर्शियल गैस सिलेंडर पर महंगाई की मार, दिल्ली में 195.5 रुपए महंगा, कोलकाता में कितने बढ़े दाम?
 

2-3 हफ्तों में ईरान छोड़ देंगे : ट्रंप

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वे 2-3 हफ्तों में ईरान छोड़ देंगे। अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने साफ कर दिया कि अमेरिका अब किसी देश की मदद नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि जो देश होर्मुज बंद होने के कारण जेट ईंधन की कमी का सामना कर रहे हैं, उन्हें थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए होर्मुज जाकर उसे खुलवाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने ऐसे देशों से अमेरिका से तेल खरीदने को कहा। ट्रंप कल सुबह 6:30 बजे राष्‍ट्र को भी संबोधित करेंगे। ALSO READ: हमसे तेल खरीदो या खुद लड़ना सीखो, ईरान युद्ध में साथ न देने वाले देशों पर भड़के Donald Trump
 

ईरान की चेतावनी

ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने मंगलवार को एक कड़ा बयान जारी करते हुए घोषणा की है कि वह 1 अप्रैल से पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में स्थित अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाएगा। IRGC ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसमें दिग्गज टेक और इंडस्ट्रियल कंपनियां भी शामिल होंगी। ईरान ने कुल 18 अमेरिकी कंपनियों को अपनी सूची में रखा है। ALSO READ: विनाश के लिए तैयार रहें, ईरान की चेतावनी, 1 अप्रैल से Google, Apple और Microsoft समेत 18 कंपनियों को बनाएगा निशाना
 

रूसी सेना का विमान क्रेश

क्रीमिया में रूसी सेना का विमान AN-26 एक चट्टान से टकराकर क्रेश हो गया। तकनीकी खराबी से हुए इस दर्दनाक हादसे में 29 लोगों की मौत हो गई। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।
 
edited by : Nrapendra Gupta
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