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Written By विकास सिंह
Last Modified: शुक्रवार, 26 जून 2026 (12:37 IST)

नितिन नबीन की नई टीम का ऐलान जल्द, नए के साथ अनुभवी चेहरों को मिलेगी जगह

BJP President nitin nabin with PM Modi
बीजेपी के राष्ट्रीय नितिन नबीन की नई टीम का एलान अब जल्द होने जा रहा है। नितिन नबीन भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए 6 महीने से अधिक का वक्त बीत चुका  है, लेकिन अब तक वह अपनी टीम यानि राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पाए है। इसकी बड़ी वजह बंगाल सहित अन्य राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव रहे। अब जब जुलाई में संसद का मानसून सत्र शुरु होने जा रहा है तब उससे पहले नितिन नबीन अपनी नई टीम का गठन करने जा रहा है। नितिन नबीन की नई  टीम में नए के साथ अनुभवी चेहरों को जगह मिल सकती है।

नितिन नबीन की नई टीम में किनको मिलेगी जगह?- नितिन नबीन खुद 46 वर्ष के हैं, इसलिए उनकी टीम में युवाओं को अधिक तवज्जों दी  जाएगी। संगठन के कामकाज के नजरिए से  बेहद महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महामंत्री के लिए कई ऐसे चेहरे दावेदार है जो पार्टी की उम्मीदों पर पिछले कुछ चुनावों से खरे उतरे है। इसमेंं विनोद तावड़े, सुनील बंसल, वीडी शर्मा, प्रवेश वर्मा के साथ महिला चेहरे के तौर पर बांसुर स्वराज का नाम सबसे आगे है।

इसमें विनोद तावड़े को संगठन में काम करने अनुभव है, वहीं सुनील बंसल को बंगाल चुनाव में संगठन स्तर बेहतरीन कामकाज करने पर बी.एल. संतोष की जगह नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके साथ संगठनात्मक स्तर पर बेहद अनुभवी शिवप्रकाश का कद भी बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ बिहार से आने वाले मंगल पांडेय को नई टीम में जगह मिल सकती है। वहीं मध्यप्रदेश से आने वाले वीडी शर्मा भी नितिन नबीन की नई टीम में बतौर महासचिव जगह मिल सकती है।

वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में पार्टी के अनुभवी और युवा चेहरों में तालमेल देखा जा सकता है। इसमें महिला चेहरे के तौर पर स्मृति  ईरानी के साथ वसुंधरा राजे सिंधिया और छत्तीसगढ़ से रेखा वर्मा या लता उसेंडी में से किसी एक चेहरे को शामिल किया जा सकता है। इसके साथ राममाधव, सौदान सिंह, अरविंद मेनन जैसे चेहरों को भी नई टीम में जगह मिल सकती है।

नई टीम में बढ़ेगा मध्यप्रदेश का कद?- नितिन नबीन कई नई टीम में मध्य प्रदेश के कई कद्दावर और युवा नेताओं को जगह मिलने की प्रबल संभावना है। मध्यप्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और खजुराहों सांसद वीडी शर्मा के राष्ट्रीय महासचिव बनने की काफी संभावना है। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भाजपा ने विधानसभा और लोकसभा चुनावों में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। मध्यप्रदेश में 65 हजार से बूथों को जिस तरह से वीडी शर्मा के नेतृत्व में डिजिटाइलजेशन किया गया था और उसका असर सीधे चुनावी परिणाम में देखा गया था, ऐसे में संगठन के मध्य प्रदेश मॉडल को राष्ट्रीय स्तर और विशेषकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में लागू करने पर बड़ी जिम्मेदारी देने पर विचार कर रहा है।

वहीं मध्यप्रदेश से आने वाले कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा को भी नई टीम में जगह मिल सकती है।  वहीं 2023 में विधानसभा चुनाव में अपनी सीट गंवाने वाले दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा भी लंबे समय से राजनीतिक पुनर्वास की बाटजोह रहे है। ऐसे में उनकी संगठन क्षमता और लंबे सियासी अनुभवों को देखते हुए पार्टी का  राष्ट्रीय नेतृत्व उन्होंने दिल्ली में बड़ी भूमिका सौंप सकता है।  

वहीं नितिन नबीन की नई टीम से मध्यप्रदेश के मौजूदा दिग्गजों की विदाई हो सकती है। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य की विदाई लगभग तय है। इसी तरह पार्टी के संसदीय बोर्ड में शामिल सत्यनारायण जटिया भी छुट्टी हो सकती है। इनकी जगह मध्यप्रदेश से नए चेहरों को जगह मिल सकती है।
 
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