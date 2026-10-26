अन्नामलाई क्यों हुए भाजपा के खिलाफ? जयललिता-करुणानिधि का विकल्प बनने का सपना, विजय ने कैसे बदला तमिलनाडु का खेल?

विजय ने कैसे बदल दिया सियासी खेल?

मोदी के खिलाफ तेवर : विचारधारा या राजनीतिक मजबूरी?

असली चुनौती : चेहरा नहीं, संगठन

Vijay TVK Impact Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु की राजनीति में कभी दो नामों का दबदबा था—जयललिता और एम. करुणानिधि। दोनों के निधन के बाद राज्य की राजनीति में एक ऐसा खालीपन पैदा हुआ, जिसे भरने के लिए कई दावेदार मैदान में उतरे। इनमें एक नाम के. अन्नामलाई का भी था। पूर्व आईपीएस अधिकारी, आक्रामक भाषण शैली और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर तेवरों ने उन्हें भाजपा का सबसे चर्चित चेहरा बना दिया।लेकिन जिस राजनीतिक मैदान में अन्नामलाई खुद को अगला बड़ा विकल्प मान रहे थे, वहां अब अभिनेता से नेता बने विजय ने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा दी है। विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) के सत्ता तक पहुंचने के बाद मुकाबले की तस्वीर बदल गई है। अन्नामलाई की चुनौती अब केवल पुरानी द्रविड़ राजनीति से नहीं, बल्कि एक नए जनाधार वाले नेतृत्व से भी है।5 जून 2026 को भाजपा छोड़ने के बाद अन्नामलाई ने अपनी राजनीतिक यात्रा के लिए एक नया रास्ता चुना। उनका आंदोलन ‘वी द लीडर्स’ (We The Leaders) इसी महत्वाकांक्षा का हिस्सा है। लेकिन किसी राष्ट्रीय पार्टी के मजबूत संगठन से निकलकर अपना राजनीतिक आधार खड़ा करना आसान नहीं होता।भाजपा में रहते हुए अन्नामलाई को पार्टी का संगठन, कार्यकर्ता और राष्ट्रीय नेतृत्व का समर्थन हासिल था। अब उन्हें अपना संगठन बनाना है, कार्यकर्ताओं को जोड़ना है और समर्थकों को चुनावी वोटों में बदलना है।खबरों के मुताबिक, आंदोलन ने 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन सदस्यता करीब 20 लाख तक पहुंचने की बात सामने आई है। यह संख्या अपने आप में अंतिम सफलता या असफलता का पैमाना नहीं है, मगर महत्वाकांक्षा और जमीनी संगठन के बीच की दूरी जरूर दिखाती है।स्थानीय निकाय चुनावों में उम्मीदवार उतारने की घोषणा और कोयंबटूर में अब्दुल कलाम सेंटर फॉर एथिक्स एंड पॉलिटिक्स की शुरुआत इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। अन्नामलाई अब अपनी राजनीतिक तैयारी को लंबा खींचने के बजाय जल्दी जमीन पर परखना चाहते हैं।तमिलनाडु की राजनीति में सिनेमा और सत्ता का रिश्ता पुराना है। एम.जी. रामचंद्रन और जयललिता इसके बड़े उदाहरण रहे हैं। विजय का राजनीतिक उभार इसी परंपरा का नया अध्याय है, हालांकि हर दौर की परिस्थितियां अलग होती हैं।अन्नामलाई की ताकत उनकी प्रशासनिक पृष्ठभूमि, तथ्यों के साथ आक्रामक राजनीतिक हमले और भाजपा के माध्यम से मिली पहचान रही है। विजय की ताकत उनका विशाल प्रशंसक आधार, युवाओं के बीच लोकप्रियता और पारंपरिक राजनीतिक दलों से अलग विकल्प पेश करने की छवि है।यही अंतर दोनों की राजनीति को अलग बनाता है।अन्नामलाई को जनता के बीच अपनी लोकप्रियता को संगठन में बदलना है। विजय को अपनी लोकप्रियता को शासन की विश्वसनीयता और राजनीतिक स्थिरता में बदलना है।विजय के सत्ता में आने से अन्नामलाई के सामने एक और चुनौती खड़ी हुई है। अब उन्हें केवल द्रमुक या भाजपा की राजनीति पर सवाल नहीं उठाने, बल्कि एक नई सरकार के सामने अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान भी स्थापित करनी होगी।अन्नामलाई के हालिया बयानों ने भाजपा के साथ उनके रिश्तों में आई दूरी को और स्पष्ट किया है। 21 अक्टूबर को उन्होंने दिल्ली में CJP के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए 2011 में नरेंद्र मोदी के उस बयान का उल्लेख किया, जिसमें तत्कालीन गुजरात मुख्यमंत्री ने दिल्ली में भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई का विरोध किया था।अन्नामलाई ने सवाल उठाया कि लोकतंत्र में विरोध करने वालों को राष्ट्र-विरोधी या विदेशी एजेंट बताना कहां तक उचित है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को आलोचना का जवाब देने के बजाय विरोधियों को दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हालांकि बाद में अन्नामलाई ने सीजेपी से दूरी बना ली।यह बदलाव महत्वपूर्ण है। भाजपा में रहते हुए अन्नामलाई पार्टी के आक्रामक राजनीतिक तेवरों के प्रमुख चेहरों में शामिल थे। अब नागरिक स्वतंत्रता और विरोध के अधिकार पर उनका जोर उन्हें भाजपा से अलग पहचान बनाने का अवसर देता है।लेकिन इसमें राजनीतिक गणित भी हो सकता है। तमिलनाडु में अपनी स्वतंत्र जगह बनाने के लिए उन्हें यह साबित करना होगा कि वे भाजपा के विस्तार की रणनीति का हिस्सा भर नहीं, बल्कि अपनी अलग राजनीतिक सोच रखने वाले नेता हैं।अन्नामलाई की सबसे बड़ी परीक्षा अब भाषणों में नहीं, चुनावी मैदान में होगी। तमिलनाडु में द्रमुक और अन्नाद्रमुक जैसे दलों के पास दशकों पुराना संगठन, स्थानीय नेतृत्व और मजबूत राजनीतिक नेटवर्क है। विजय की TVK ने भी अपनी लोकप्रियता को चुनावी ताकत में बदलने का रास्ता दिखाया है।ऐसे में अन्नामलाई के लिए केवल भाजपा-विरोध या मोदी-विरोध पर्याप्त नहीं होगा। उन्हें यह बताना होगा कि तमिलनाडु के युवाओं, किसानों, कारोबारियों और आम नागरिकों के लिए उनका राजनीतिक विकल्प क्या है।जयललिता और करुणानिधि के बाद तमिलनाडु की राजनीति में नया अध्याय जरूर खुला है। विजय ने इस अध्याय में अपनी जगह बना ली है। अब अन्नामलाई के सामने सवाल है—क्या वे अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को स्थायी जनाधार में बदल पाएंगे, या उनका आंदोलन एक लोकप्रिय चेहरे तक सीमित रह जाएगा?तमिलनाडु की राजनीति में अगला बड़ा नाम बनने की उनकी महत्वाकांक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन अब उन्हें केवल अपनी क्षमता साबित नहीं करनी, बल्कि विजय की लोकप्रियता और पुराने दलों के संगठन के बीच अपनी जगह भी बनानी है।