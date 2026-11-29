Anant Ambani : ब्रज के विकास के लिए रिलायंस समूह की 18 करोड़ रुपए की सौगात, गुरु सान्निध्य में अनंत अंबानी ने की गिरिराज परिक्रमा

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी ने शुक्रवार रात श्रद्धालुओं के साथ पैदल चलते हुए गिरिराज महाराज की गोवर्धन परिक्रमा पूरी की। दो दिवसीय मथुरा दौरे पर आए अनंत अंबानी ने करीब साढ़े चार घंटे में यह परिक्रमा पूरी की और पूरे रास्ते भक्ति भाव में डूबे रहे।

शुक्रवार शाम अनंत अंबानी गोवर्धन के जतीपुरा स्थित गंगा धाम पहुंचे। कुछ देर विश्राम के बाद वह जतीपुरा स्थित गिरिराज मुखारविंद मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विराजमान गिरिराज महाराज के दर्शन किए और श्रृंगार आरती में हिस्सा लिया। उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और गिरिराज जी को 280 किलो का छप्पन भोग अर्पित किया। मंदिर के सेवायतों ने उन्हें प्रसाद और गिरिराज जी का पटुका भेंट किया। इसके बाद उन्होंने मदन मोहन जी मंदिर में भी पूजा-अर्चना की।

भगवा कुर्ता और सिर पर पीली पगड़ी पहने अनंत अंबानी ने यह यात्रा अन्य श्रद्धालुओं के साथ कदम से कदम मिलाकर पूरी की। रास्ते भर वह श्रद्धालुओं के साथ भजन-कीर्तन करते और "हरे राम, हरे कृष्ण" के जयकारे लगाते नजर आए। परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया।

पुष्टिमार्गीय वैष्णव परंपरा और प्रभु श्रीनाथजी के प्रति अंबानी परिवार की गहन आस्था के अनुरूप, अनंत अंबानी ने यह परिक्रमा अपने पुष्टि गुरु, पुष्टिमार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा के आचार्य चिरंजीवी श्री गोस्वामी विशाल बावा साहब के सान्निध्य में की। इस दौरान उन्होंने श्री गिरिराजजी एवं पुष्टिमार्गीय महत्त्व के अन्य पवित्र स्थलों पर साक्षात् दंडवत प्रणाम किया।

परिक्रमा के दौरान दोनों ने परिक्रमा मार्ग की वर्तमान स्थिति, आधारभूत संरचनाओं और सुविधाओं का अवलोकन किया। इसके बाद ब्रज के सर्वांगीण विकास के लिए एक सामूहिक सेवा-संकल्प की परिकल्पना सामने आई। इसमें श्री गिरिराजजी परिक्रमा मार्ग, मुखारविंद और प्रमुख पुष्टिमार्गीय स्थलों का विकास, पदयात्रियों के लिए बेहतर जनसुविधाएं, तथा स्थानीय व्रजवासी बालकों के लिए शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। विकास कार्यों में पवित्र स्थलों की धार्मिक मर्यादा और ऐतिहासिक विरासत को अक्षुण्ण रखा जाएगा।

इस सेवा-योजना के प्रथम चरण के लिए रिलायंस समूह की ओर से 18 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि की घोषणा की गई है। योजना में भविष्य में परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी भोजन हेतु 'विशाल एवं अनंत भोज' की व्यवस्था भी शामिल है।

परिक्रमा के बाद अनंत अंबानी ने कहा कि बचपन से ही उनकी इच्छा गिरिराज जी की पूरी परिक्रमा करने की थी। उन्होंने कहा, "आज मैं जो कुछ भी हूं, अपने दादा-दादी की वजह से हूं।" उन्होंने यह भी बताया कि उनकी दादी कोकिलाबेन अंबानी इस यात्रा से बहुत प्रसन्न थीं।

शनिवार सुबह अनंत अंबानी ने वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन किए, जिसके बाद वह आगरा के लिए रवाना हुए। मथुरा से पहले इसी सप्ताह सोमवार को अनंत अंबानी वाराणसी पहुंचे थे, जहां उन्होंने देव दीपावली से पहले बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को 5 करोड़ रुपये और मां अन्नपूर्णा मंदिर को 1 करोड़ रुपये का दान दिया। अनंत अंबानी की आस्था लंबे समय से सार्वजनिक रूप से दिखती रही है। वर्ष 2025 में उन्होंने अपने 30वें जन्मदिन से पहले जामनगर से द्वारकाधीश मंदिर तक पैदल पदयात्रा की थी।