कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का मुख्‍यमंत्री? अमित शाह ने बताई 2 खूबियां

West Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रण में जुबानी जंग अपने चरम पर पहुंच गई है। खैरासोल और मयूरेश्वर की रैलियों में गृहमंत्री अमित शाह ने 'बंगाली मुख्यमंत्री' और 'भ्रष्टाचार' को मुद्दा बनाकर ममता सरकार की घेराबंदी की, वहीं सूरी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अकेले दम पर केंद्र की 'ताकतों' को हराने की हुंकार भरी है। लगे हाथ अमित शाह ने यह भी बता दिया कि यदि भाजपा जीती तो मुख्‍यमंत्री कौन होगा।

ऐसा होगा भाजपा का मुख्‍यमंत्री

खैरासोल में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आती है, तो मुख्यमंत्री वही बनेगा जो बंगाली बोलता हो और यहीं पला-बढ़ा हो। शाह ने संदेशखाली और आरजी कर जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा के शासन में ऐसी वारदातों की कोई जगह नहीं होगी। उन्होंने तृणमूल पर 5000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों को जनता का एक-एक पैसा लौटाना होगा।



बीरभूम के मयूरेश्वर में शाह ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यह चुनाव देश से घुसपैठियों को बाहर निकालने का जरिया है। उन्होंने टीएमसी समर्थकों को चेतावनी देते हुए कहा कि चुनाव के दिन गुंडे घर में ही रहें, वरना 4 मई (नतीजों के दिन) के बाद उनका ठिकाना जेल होगा। उन्होंने 45 दिनों के भीतर सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन आवंटित करने का भी संकल्प लिया।

समान नागरिक संहिता का वादा

शाह ने एक रैली में बंगाल में समान नागरिक संहिता लागू करने का अपना वादा दोहराया। उन्होंने कहा कि बंगाल में कुछ लोगों को 4 शादियां करने की छूट है, यदि भाजपा सत्ता में आई तो इस पर रोक लगा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। किसी को भी चार शादी करने की छूट क्यों मिलनी चाहिए?

Edited by: Vrijendra Singh Jhala

घुसपैठियों और गुंडों को शाह की चेतावनी