6 दिन बाद फिर शुरू हुई अमरनाथ यात्रा, 6,269 श्रद्धालुओं का जत्था बालटाल मार्ग से रवाना

खराब मौसम और भारी बारिश, भूस्खलन और पत्थर गिरने के कारण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने के चलते छह दिनों तक स्थगित रहने के बाद अमरनाथ यात्रा शनिवार को फिर से शुरू हो गई। मौसम में सुधार और मार्ग की सुरक्षा की समीक्षा के बाद तीर्थयात्रा को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया।

जम्मू के भगवती नगर स्थित संयुक्त पुलिस नियंत्रण कक्ष के अनुसार, 6,269 तीर्थयात्रियों का एक नया काफिला सुबह 2:42 बजे बालटाल मार्ग के लिए 223 वाहनों में रवाना हुआ, जिनमें 118 बसें, 60 मिनीबसें और 45 हल्के मोटर वाहन शामिल थे। इस काफिले में 4,720 पुरुष, 1,458 महिलाएं, 25 बच्चे, 54 साधु और 12 साध्वियां शामिल थीं।



आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, नवीनतम जत्थे के साथ, इस वर्ष जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना होने वाले तीर्थयात्रियों की कुल संख्या 119,029 हो गई है।

लगातार बारिश के कारण एनएच-44 पर कई स्थानों पर भूस्खलन, कीचड़ और पत्थर गिरने की घटनाओं के चलते 19 जुलाई से तीर्थयात्रा स्थगित कर दी गई थी, जिससे तीर्थयात्रियों और अन्य यात्रियों के लिए खतरा पैदा हो गया था। मौसम में सुधार और राजमार्ग पर मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद यात्रा फिर से शुरू की गई।

रामबन के उपायुक्त मोहम्मद अलियास खान और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) रामबन अरुण गुप्ता ने व्यवस्थाओं का जायजा लेने और तीर्थयात्रियों की सुचारू और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए यात्रा काफिले के साथ बनिहाल के लांबर ग्राउंड लंगर स्थल तक गए। अधिकारियों ने बताया कि अमरनाथ की यात्रा केवल सबसे छोटे बालटाल मार्ग से ही पुनः शुरू की गई है।

मचैल माता यात्रा 27 जुलाई तक स्थगित

हालांकि, जम्मू क्षेत्र के किश्तवाड़ जिले में 25 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाली मचैल माता यात्रा को 27 जुलाई तक तीन दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। जम्मू में फंसे तीर्थयात्रियों को भी मौसम की स्थिति के आधार पर कश्मीर घाटी जाने की अनुमति दी जाएगी, जबकि पारंपरिक पहलगाम-चंदनवाड़ी मार्ग से यात्रा निलंबित रहेगी।