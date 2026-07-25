  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. amarnath-yatra-restarts-after-six-days-baltal-route-pilgrims-latest-update
Written By सुरेश एस डुग्गर सुरेश एस डुग्गर
Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: जम्मू , Saturday, 25 July 2026 (09:20 IST)

6 दिन बाद फिर शुरू हुई अमरनाथ यात्रा, 6,269 श्रद्धालुओं का जत्था बालटाल मार्ग से रवाना

amarnath yatra 2026 resumes from baltal way
Written By: सुरेश एस डुग्गर
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Sat, 25 Jul 2026 (09:28 IST)
google-news
लगातार छह दिनों तक स्थगित रहने के बाद, दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित अमरनाथ गुफा, कटड़ा में माता वैष्णो देवी मंदिर और जम्मू क्षेत्र के रियासी जिले में स्थित शिव खोड़ी मंदिर की यात्रा भी आज शुरू हो गई हैं। ALSO READ: Top News 25 July: सोनम वांगचुक ने तोड़ी चुप्पी, 18 मेट्रो स्टेशन बंद, 6 दिन बाद शुरू हुई अमरनाथ यात्रा
 
खराब मौसम और भारी बारिश, भूस्खलन और पत्थर गिरने के कारण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने के चलते छह दिनों तक स्थगित रहने के बाद अमरनाथ यात्रा शनिवार को फिर से शुरू हो गई। मौसम में सुधार और मार्ग की सुरक्षा की समीक्षा के बाद तीर्थयात्रा को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया।
 
 
जम्मू के भगवती नगर स्थित संयुक्त पुलिस नियंत्रण कक्ष के अनुसार, 6,269 तीर्थयात्रियों का एक नया काफिला सुबह 2:42 बजे बालटाल मार्ग के लिए 223 वाहनों में रवाना हुआ, जिनमें 118 बसें, 60 मिनीबसें और 45 हल्के मोटर वाहन शामिल थे। इस काफिले में 4,720 पुरुष, 1,458 महिलाएं, 25 बच्चे, 54 साधु और 12 साध्वियां शामिल थीं।
 
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, नवीनतम जत्थे के साथ, इस वर्ष जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना होने वाले तीर्थयात्रियों की कुल संख्या 119,029 हो गई है।
 
लगातार बारिश के कारण एनएच-44 पर कई स्थानों पर भूस्खलन, कीचड़ और पत्थर गिरने की घटनाओं के चलते 19 जुलाई से तीर्थयात्रा स्थगित कर दी गई थी, जिससे तीर्थयात्रियों और अन्य यात्रियों के लिए खतरा पैदा हो गया था। मौसम में सुधार और राजमार्ग पर मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद यात्रा फिर से शुरू की गई।
 
रामबन के उपायुक्त मोहम्मद अलियास खान और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) रामबन अरुण गुप्ता ने व्यवस्थाओं का जायजा लेने और तीर्थयात्रियों की सुचारू और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए यात्रा काफिले के साथ बनिहाल के लांबर ग्राउंड लंगर स्थल तक गए। अधिकारियों ने बताया कि अमरनाथ की यात्रा केवल सबसे छोटे बालटाल मार्ग से ही पुनः शुरू की गई है।
 

मचैल माता यात्रा 27 जुलाई तक स्थगित

हालांकि, जम्मू क्षेत्र के किश्तवाड़ जिले में 25 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाली मचैल माता यात्रा को 27 जुलाई तक तीन दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। जम्मू में फंसे तीर्थयात्रियों को भी मौसम की स्थिति के आधार पर कश्मीर घाटी जाने की अनुमति दी जाएगी, जबकि पारंपरिक पहलगाम-चंदनवाड़ी मार्ग से यात्रा निलंबित रहेगी।
लेखक के बारे में
सुरेश एस डुग्गर
सुरेश डुग्गर वेबदुनिया के लिए जम्मू कश्मीर से समाचार संकलन के लिए अधिकृत हैं। वे तीन दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
दिल्ली में आज 18 मेट्रो स्टेशन बंद, जंतर-मंतर प्रदर्शन के बीच DMRC का बड़ा फैसला

22.80 KMPL माइलेज और 1300 KM रेंज वाली Honda ZR-V Hybrid SUV भारत में लॉन्च

22.80 KMPL माइलेज और 1300 KM रेंज वाली Honda ZR-V Hybrid SUV भारत में लॉन्चहोंडा कार्स इंडिया ने भारतीय बाजार के लिए अपनी नई फ्लैगशिप SUV Honda ZR-V पेश कर दी है। हालांकि, पहली नजर में यह SUV हर खरीदार के लिए नहीं लगती। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसे CBU (Completely Built Unit) के रूप में भारत लाया जाएगा, जिससे इसकी कीमत काफी प्रीमियम रहने की उम्मीद है। ऐसे में इसका मुकाबला कई दमदार सात-सीटर प्रीमियम SUVs से होगा।

सड़कों पर Gen-Z हुंकार, सोशल मीडिया से लेकर ज़मीनी आंदोलन तक, दिल्ली- मुंबई में दिखा Gen-Z गर्ल्‍स की निडरता

सड़कों पर Gen-Z हुंकार, सोशल मीडिया से लेकर ज़मीनी आंदोलन तक, दिल्ली- मुंबई में दिखा Gen-Z गर्ल्‍स की निडरतासोशल मीडिया के इस दौर में विरोध और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। हाल ही में मुंबई की सड़कों पर एक मॉडल द्वारा पुलिस की गाड़ी रोककर अपनी बात रखने का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, उसने एक बार फिर इंटरनेट पर हलचल पैदा कर दी।

Honda ADV160 भारत में पेश, देश का पहला E85 इंजन वाला मैक्सी स्कूटर जल्द होगा लॉन्च

Honda ADV160 भारत में पेश, देश का पहला E85 इंजन वाला मैक्सी स्कूटर जल्द होगा लॉन्चहोंडा ने भारत में कई नए उत्पादों के साथ अपना पहला एडवेंचर-स्टाइल मैक्सी स्कूटर Honda ADV160 पेश कर दिया है। यह भारत में प्रदर्शित होने वाले शुरुआदा E85-फ्यूल कम्प्लायंट स्कूटर्स में से एक है। कंपनी ने पुष्टि की है कि ADV160 का स्थानीय स्तर पर भारत में निर्माण किया जाएगा और यहां से इसे दूसरे देशों में भी निर्यात किया जाएगा।

Rahul Gandhi : राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, बोले- क्या छात्र फिर कभी देख पाएगा? CJP प्रदर्शन में पैलेटगन के इस्तेमाल का आरोप

Rahul Gandhi : राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, बोले- क्या छात्र फिर कभी देख पाएगा? CJP प्रदर्शन में पैलेटगन के इस्तेमाल का आरोपलोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) के नेतृत्व में कथित NEET पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा कथित रूप से पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, जिससे कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए और कुछ की आंखों की रोशनी तक प्रभावित हुई।

भारतीय Gen-Z ने मेलोनी से की पीएम मोदी की शिकायत, छात्र बोले, मोदीजी को समझाओ न प्‍लीज

भारतीय Gen-Z ने मेलोनी से की पीएम मोदी की शिकायत, छात्र बोले, मोदीजी को समझाओ न प्‍लीजMelodi trend: इटली की पीएम के इंस्टाग्राम पर भारतीय Gen-Z का धावा, मैम हमारे PM से NEET पर बात कीजिए ना

'11 किलो वजन घटा, ऑर्गन्स और ब्रेन को नुकसान हुआ', अनशन पर उठे सवालों से भड़के सोनम वांगचुक, बोले- क्या मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा?

'11 किलो वजन घटा, ऑर्गन्स और ब्रेन को नुकसान हुआ', अनशन पर उठे सवालों से भड़के सोनम वांगचुक, बोले- क्या मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा?अनशन समाप्त होने के बाद ईमानारी पर उठ रहे सवालों पर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भड़क गए। उन्होंने सवाल किया कि छात्रों के लिए 26 दिन तक भूखा रहने के बाद, 11 किलो वजन कम हो गया, मसल्स चले गए और मेरे ऑर्गन्स और ब्रेन डैमेज हो गए। क्या उन्हें किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा?

LIVE: CJP धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी, क्या आज निकलेगा हल?

LIVE: CJP धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी, क्या आज निकलेगा हल?Latest News Today Live Updates in Hindi : सीजेपी प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह से मुलाकात करेगा। प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि सरकार का इस मामले में क्या रूख है?

PM मोदी ने छात्रों के लिए जारी किया एक और वीडियो, बोले- Thank you friends

PM मोदी ने छात्रों के लिए जारी किया एक और वीडियो, बोले- Thank you friendsप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए उन युवाओं का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उनका वीडियो देखा और उस पर अपने सुझाव दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों और युवाओं की सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा रचनात्मक सुझाव उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।

जंतर-मंतर पर इस्तीफे का दावा करने वाला पुलिसकर्मी निकला निलंबित, उत्तराखंड पुलिस ने खोली शेर सिंह की पूरी फाइल

जंतर-मंतर पर इस्तीफे का दावा करने वाला पुलिसकर्मी निकला निलंबित, उत्तराखंड पुलिस ने खोली शेर सिंह की पूरी फाइलदिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP के नेतृत्व में चल रहे प्रदर्शन के दौरान इस्तीफा देने का दावा कर सुर्खियों में आए उत्तराखंड पुलिस के पूर्व कांस्टेबल शेर सिंह को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। उत्तराखंड पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शेर सिंह पहले से ही निलंबित हैं और वह वर्तमान में सक्रिय सेवा में नहीं हैं। इतना ही नहीं, उन पर अवैध जमीन कब्जाने से जुड़े मामले में जेल जाने का भी रिकॉर्ड है।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने की बड़ी घोषणा, एमपी में युवाओं के लिए बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट

सीएम डॉ. मोहन यादव ने की बड़ी घोषणा, एमपी में युवाओं के लिए बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी गौरवशाली संस्कृति और वसुधैव कुटुम्बकम के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए विश्व कल्याण के लिए प्रयास कर रहा है। हमारी संस्कृति में सबके कल्याण और मानवता से प्रेम करने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं के हित में उनकी शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की है। मध्यप्रदेश के चारों महानगरों- भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर में इसी प्रकार के फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे।' यह बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कही। सीएम डॉ. मोहन शुक्रवार को पन्ना में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

Samsung Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra और Flip8 लॉन्च: दमदार AI फीचर्स, नया डिजाइन और शानदार कैमरा के साथ आए नए फोल्डेबल स्मार्टफोन

Samsung Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra और Flip8 लॉन्च: दमदार AI फीचर्स, नया डिजाइन और शानदार कैमरा के साथ आए नए फोल्डेबल स्मार्टफोनसैमसंग ने अपनी नई Galaxy Z Fold8 सीरीज के साथ Galaxy Z Fold8 Ultra और Galaxy Z Flip8 को पेश किया है। कंपनी का कहना है कि नई फोल्डेबल सीरीज को अधिक प्रोडक्टिविटी, बेहतर AI अनुभव, शानदार कैमरा और पतले-हल्के डिजाइन के साथ तैयार किया गया है। नई Galaxy Z सीरीज में यूजर्स को उनकी जरूरत के हिसाब से तीन अलग-अलग फोल्डेबल विकल्प मिलेंगे।

Samsung Galaxy Unpacked 2026: 22 जुलाई को लॉन्च होंगे नए फोल्डेबल फोन और स्मार्टवॉच, Galaxy Z Fold8 सीरीज पर सबकी नजर

Samsung Galaxy Unpacked 2026: 22 जुलाई को लॉन्च होंगे नए फोल्डेबल फोन और स्मार्टवॉच, Galaxy Z Fold8 सीरीज पर सबकी नजरSamsung 22 जुलाई (बुधवार) को लंदन में अपना बहुप्रतीक्षित Galaxy Unpacked 2026 इवेंट आयोजित करने जा रही है। इस इवेंट में कंपनी नई पीढ़ी के फोल्डेबल स्मार्टफोन और स्मार्टवॉच लॉन्च करेगी। लॉन्च से पहले सामने आई कई रिपोर्ट्स और लीक्स में Galaxy Z Fold8 सीरीज, Galaxy Z Flip8 और नई Galaxy Watch सीरीज के फीचर्स, डिजाइन और कीमतों का खुलासा हुआ है।

क्या सस्ता है Motorola Edge 70 Max, 5000 रुपए की छूट, 7100mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 और AI फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च

क्या सस्ता है Motorola Edge 70 Max, 5000 रुपए की छूट, 7100mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 और AI फीचर्स के साथ भारत में लॉन्चMotorola ने भारतीय बाजार में अपना नया प्रीमियम स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Max लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को दमदार 7100mAh बैटरी, 90W फास्ट चार्जिंग, Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, 2K AMOLED डिस्प्ले और कई एडवांस Moto AI फीचर्स के साथ पेश किया है। लॉन्च ऑफर्स के बाद इसकी शुरुआती कीमत 49,999 रुपये रखी गई है।