Amarnath Yatra 2026: पोनी एम्बुलेंस सेवा से श्रद्धालुओं को राहत, मेडिकल किट और ऑक्सीजन के साथ तैयार

दरअसल इस बार भी स्वास्थ्य सेवा निदेशालय कश्मीर ने अमरनाथ यात्रा के लिए एक ‘पोनी एम्बुलेंस’ सेवा शुरू की है, जो तीर्थयात्रियों को उनकी यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सहायता प्रदान कर रही है। सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के मार्गदर्शन में निदेशक स्वास्थ्य सेवा कश्मीर द्वारा की गई इस पहल को यात्रियों द्वारा व्यापक रूप से सराहा जा रहा है।

तीर्थयात्रियों के साथ जाती है पोनी एम्बुलैंस

ALSO READ: क्या है अमरनाथ हिमलिंग के पिघलने का राज? क्या कहते हैं पर्यावरणविद पोनी एम्बुलेंस, मेडिकल किट और आक्सीजन सिलेंडर से सुसज्जित एक घोड़े पर चढ़कर आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली, बालटाल और पहलगाम दोनों अक्षों पर तीर्थयात्रियों के साथ जाती है। प्रशिक्षित कर्मचारी पोनी एम्बुलेंस को संभालते हैं, जो यात्रा के दौरान यात्रियों के सामने आने वाली किसी भी स्वास्थ्य समस्या पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। समय पर किए गए इस हस्तक्षेप से रुग्णता और मृत्यु दर में काफी कमी आई है।

स्वास्थ्य विभाग ने सराहा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस अभिनव दृष्टिकोण के लिए स्वास्थ्य विभाग की सराहना करते हुए कहा कि हम श्री अमरनाथ यात्रियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पोनी एम्बुलेंस सेवा ने तीर्थयात्रियों के आत्मविश्वास को बढ़ाया है और यात्रा के दौरान आराम।



विभाग का कहना था कि यह अग्रणी प्रयास चुनौतीपूर्ण इलाके में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के समर्पण को दर्शाता है। पोनी एम्बुलेंस ने कश्मीर के स्वास्थ्य सेवा नवाचार को प्रदर्शित करते हुए दूरदराज के क्षेत्रों में आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए एक नया मानक स्थापित किया है।

इस एंबुलेंस में घोड़े पर चढ़ा एक आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र चिकित्सा किट और आक्सीजन सिलेंडर से लैस है। यह तंत्र बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों पर तीर्थयात्रियों के साथ जा रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पोनी एम्बुलेंस को प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। ये कर्मी यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं या आपात स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हैं।

स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के बकौल, हम अमरनाथ यात्रियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पोनी एम्बुलेंस सेवा ने यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों के आत्मविश्वास और आराम को बढ़ाया है। वे कहते थे कि यह सेवा, जिसे तीर्थयात्रियों द्वारा व्यापक रूप से सराहा गया है, कश्मीर में स्वास्थ्य सेवा विभाग द्वारा शुरू की गई है। इस सेवा की परिकल्पना विभाग के निदेशक द्वारा पिछले साल की गई थी। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस सेवा ने दूरदराज के इलाकों में आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए एक नया मानक स्थापित किया है।