अखिलेश यादव का नया 'अवतार', सफेद टी-शर्ट और पेंट में नजर आए, फैंस भी हुए दीवाने! (वीडियो)
Akhilesh Yadav casual look: उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा सफेद कुर्ता-पायजामा, काली जैकेट और सिर पर लाल टोपी पहने नजर आने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का एक बेहद चौंकाने वाला और नया अंदाज सामने आया है। एयरपोर्ट पर उन्हें जब काली जींस और सफेद टी-शर्ट में देखा गया, तो लोग एक पल के लिए चौंक गए। अखिलेश यादव का यह 'कूल और स्टाइलिश' अवतार इस समय इंटरनेट पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है।
अखिलेश के लंबे बालों ने दिलाई धोनी की यादव
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने नए अंदाज में टी-शर्ट और जींस के साथ उनके लंबे-लंबे बाल भी नजर आ रहे हैं। उनक हेयर स्टाइल की भी काफी चर्चा हो रही है। उनके बाल पुराने महेन्द्र सिंह धोनी की याद दिला रहे हैं। राहुल गांधी तो आमतौर पर सफेद टी-शर्ट में ही नजर आते हैं। लेकिन, अखिलेश के इस नए 'अवतार' ने लोगों को जरूर चौंकाया है। हालांकि इससे पहले भी वे साइकिलिंग करते हुए नजर आए हैं। अखिलेश का यह फोटो लखनऊ एयरपोर्ट का है।
सुरक्षाकर्मियों ने मिलाया हाथ
इस बीच, एयरपोर्ट से जब अखिलेश यादव बाहर निकल रहे होते हैं तो वहां सुरक्षा में तैनात दो सुरक्षाकर्मी मुस्कराते हुए उनकी ओर बढ़ते हैं। अखिलेश उनसे हाथ भी मिलाते हैं। उल्लेखनीय है कि 8 जून को अखिलेश यादव दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में शामिल हुए थे। दूसरी ओर, उनकी समाजवादी पार्टी ने 2027 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। ... जो भी लेकिन, अखिलेश का नया अंदाज उनके प्रशंसकों को भी भा रहा है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala
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