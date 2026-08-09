Air India Flight : फुकेट-दिल्ली फ्लाइट के पायलट के डोप टेस्ट पर एयर इंडिया ने कहा- रिपोर्ट नहीं मिली, टिप्पणी की स्थिति में नहीं

फुकेट-दिल्ली एयर इंडिया फ्लाइट के एक पायलट के कथित तौर पर डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने की खबरों के बीच एयर इंडिया ने कहा है कि उसे अभी तक टेस्ट रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है। एयरलाइन ने कहा कि रिपोर्ट उसके पास नहीं होने के कारण वह इस मामले में किसी निष्कर्ष पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है।

एयर इंडिया ने रविवार को कहा कि वह नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) के दिशा-निर्देशों के तहत अपने क्रू सदस्यों का नियमित रूप से ड्रग टेस्ट कराती है। यह बयान उस रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें दावा किया गया था कि 4 अगस्त को अचानक तेज झटकों (Turbulence) का सामना करने वाली फुकेत-दिल्ली फ्लाइट के पायलटों में से एक डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है।

एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि लागू प्रोटोकॉल के तहत फ्लाइट के बाद पायलटों की स्क्रीनिंग टेस्ट की गई थी, लेकिन टेस्ट के नतीजे अभी एयर इंडिया के साथ साझा नहीं किए गए हैं। इसलिए एयरलाइन किसी भी निष्कर्ष पर टिप्पणी नहीं कर सकती।

एयरलाइन ने यह भी कहा कि वह किसी विशेष फ्लाइट या ऑपरेशनल घटना से अलग, विमानन नियमों के अनुरूप अपने क्रू सदस्यों का नियमित ड्रग टेस्ट कराती है। जरूरत पड़ने पर एयर इंडिया संबंधित अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग जारी रखेगी।

फुकेट-दिल्ली फ्लाइट में क्या हुआ था?

एयर इंडिया की फ्लाइट AI2379 4 अगस्त को थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। उड़ान के दौरान विमान को करीब चार से पांच मिनट तक तेज Turbulence का सामना करना पड़ा था। इस दौरान विमान करीब 300 फीट की ऊंचाई खो बैठा था। फ्लाइट में 137 यात्री और 8 क्रू सदस्य सवार थे। Turbulence की वजह से कम से कम 17 लोग घायल हुए थे, जिनमें चार केबिन क्रू सदस्य भी शामिल थे। नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू के मुताबिक, घायल चार केबिन क्रू सदस्यों को रीढ़ और गर्दन में चोटें भी आई थीं। घटना के बाद DGCA ने जांच शुरू की थी।

एक पायलट के डोप टेस्ट में पॉजिटिव होने की रिपोर्ट

जांच के दौरान कुछ समाचार संगठनों ने दावा किया कि दोनों पायलटों में से एक का psychoactive substances के लिए किया गया डोप टेस्ट पॉजिटिव आया है। हालांकि, एयर इंडिया ने स्पष्ट किया है कि उसे इस टेस्ट की रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। ऐसे में एयरलाइन ने किसी भी कथित निष्कर्ष पर टिप्पणी करने से इनकार किया है। अब यह देखना होगा कि यदि डोप टेस्ट पॉजिटिव होने की रिपोर्ट की आधिकारिक पुष्टि होती है, तो संबंधित अधिकारियों की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है।

विमान के क्रू की मंत्री ने की तारीफ

नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने घटना के दौरान यात्रियों की मदद करने के लिए एयर इंडिया के क्रू सदस्यों की सराहना की थी।उन्होंने कहा था कि विमान को करीब एक घंटे और उड़ान भरनी थी और इस दौरान भी क्रू सदस्यों ने यात्रियों को जरूरी सहायता उपलब्ध कराई। मंत्री ने क्रू की बहादुरी की सराहना करते हुए उनके प्रति आभार जताया।