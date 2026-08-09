  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. air india phuket delhi flight pilot dope test dgca turbulence ai2379
Published By सुधीर शर्मा
Last Updated :नई दिल्ली , Sunday, 9 August 2026 (14:56 IST)

Air India Flight : फुकेट-दिल्ली फ्लाइट के पायलट के डोप टेस्ट पर एयर इंडिया ने कहा- रिपोर्ट नहीं मिली, टिप्पणी की स्थिति में नहीं

Air India
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Sun, 9 Aug 2026 (14:56 IST)
google-news
फुकेट-दिल्ली एयर इंडिया फ्लाइट के एक पायलट के कथित तौर पर डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने की खबरों के बीच एयर इंडिया ने कहा है कि उसे अभी तक टेस्ट रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है। एयरलाइन ने कहा कि रिपोर्ट उसके पास नहीं होने के कारण वह इस मामले में किसी निष्कर्ष पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है।
एयर इंडिया ने रविवार को कहा कि वह नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) के दिशा-निर्देशों के तहत अपने क्रू सदस्यों का नियमित रूप से ड्रग टेस्ट कराती है। यह बयान उस रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें दावा किया गया था कि 4 अगस्त को अचानक तेज झटकों (Turbulence) का सामना करने वाली फुकेत-दिल्ली फ्लाइट के पायलटों में से एक डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है।
 
एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि लागू प्रोटोकॉल के तहत फ्लाइट के बाद पायलटों की स्क्रीनिंग टेस्ट की गई थी, लेकिन टेस्ट के नतीजे अभी एयर इंडिया के साथ साझा नहीं किए गए हैं। इसलिए एयरलाइन किसी भी निष्कर्ष पर टिप्पणी नहीं कर सकती।
 
एयरलाइन ने यह भी कहा कि वह किसी विशेष फ्लाइट या ऑपरेशनल घटना से अलग, विमानन नियमों के अनुरूप अपने क्रू सदस्यों का नियमित ड्रग टेस्ट कराती है। जरूरत पड़ने पर एयर इंडिया संबंधित अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग जारी रखेगी।

फुकेट-दिल्ली फ्लाइट में क्या हुआ था?

एयर इंडिया की फ्लाइट AI2379 4 अगस्त को थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। उड़ान के दौरान विमान को करीब चार से पांच मिनट तक तेज Turbulence का सामना करना पड़ा था। इस दौरान विमान करीब 300 फीट की ऊंचाई खो बैठा था। फ्लाइट में 137 यात्री और 8 क्रू सदस्य सवार थे। Turbulence की वजह से कम से कम 17 लोग घायल हुए थे, जिनमें चार केबिन क्रू सदस्य भी शामिल थे। नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू के मुताबिक, घायल चार केबिन क्रू सदस्यों को रीढ़ और गर्दन में चोटें भी आई थीं। घटना के बाद DGCA ने जांच शुरू की थी।

एक पायलट के डोप टेस्ट में पॉजिटिव होने की रिपोर्ट

जांच के दौरान कुछ समाचार संगठनों ने दावा किया कि दोनों पायलटों में से एक का psychoactive substances के लिए किया गया डोप टेस्ट पॉजिटिव आया है। हालांकि, एयर इंडिया ने स्पष्ट किया है कि उसे इस टेस्ट की रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। ऐसे में एयरलाइन ने किसी भी कथित निष्कर्ष पर टिप्पणी करने से इनकार किया है। अब यह देखना होगा कि यदि डोप टेस्ट पॉजिटिव होने की रिपोर्ट की आधिकारिक पुष्टि होती है, तो संबंधित अधिकारियों की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है।

विमान के क्रू की मंत्री ने की तारीफ

नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने घटना के दौरान यात्रियों की मदद करने के लिए एयर इंडिया के क्रू सदस्यों की सराहना की थी।उन्होंने कहा था कि विमान को करीब एक घंटे और उड़ान भरनी थी और इस दौरान भी क्रू सदस्यों ने यात्रियों को जरूरी सहायता उपलब्ध कराई। मंत्री ने क्रू की बहादुरी की सराहना करते हुए उनके प्रति आभार जताया।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
India-US Relations : H-1B वीजा शुल्क और इमिग्रेशन नीति के अलावा PM मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस किन मुद्दों पर की चर्चा

अमीर बनने से पहले बूढ़ा हो जाएगा भारत! 2050 तक हर 5 में 1 भारतीय होगा 60 साल से ज्यादा उम्र का

अमीर बनने से पहले बूढ़ा हो जाएगा भारत! 2050 तक हर 5 में 1 भारतीय होगा 60 साल से ज्यादा उम्र काभारत में वर्ष 2050 तक औसतन हर 5 में से एक व्यक्ति की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होगी। साथ ही लगभग 10 में से 7 बुजुर्ग ग्रामीण भारत में रहेंगे। ‘ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया’ (टीआरआई) की रिचर्स के अनुसार भारत विकसित देशों के विपरीत समृद्ध बनने से पहले ही वृद्ध होती आबादी वाले देश की श्रेणी में पहुंच रहा है।

राहुल गांधी ने कुत्तों पर जो कहा... क्या हम उस पर बात कर सकते हैं?

राहुल गांधी ने कुत्तों पर जो कहा... क्या हम उस पर बात कर सकते हैं?एक कुत्ते के लिए बस एक ही सच होता है - "यह मेरा इंसान है।" शायद इसलिए आज भी कुत्ते इंसानों को, इंसानों से बेहतर समझते हैं। जब हम भू-राजनीति से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन से लेकर क्रिकेट तक हर विषय पर बहस कर सकते हैं, तो उस जीव पर भी एक गंभीर चर्चा बनती है जिसने किसी भी सभ्यता से पहले इंसान का साथ चुना था। दुर्भाग्य यह है कि आज कुत्तों के बारे में हमारी राय पशु-चिकित्सकों, व्यवहार वैज्ञानिकों या विशेषज्ञों से कम... और व्हाट्सऐप यूनिवर्सिटी से ज़्यादा बनती है।

IRCTC की नई वेबसाइट हुई लाइव, टिकट बुकिंग से पहले करना होगा ये जरूरी काम, जानें पूरा तरीका

IRCTC की नई वेबसाइट हुई लाइव, टिकट बुकिंग से पहले करना होगा ये जरूरी काम, जानें पूरा तरीकाभारतीय रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुकिंग सेवा इस्तेमाल करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। IRCTC ने अपनी नई टिकट बुकिंग वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है। करीब 24 साल पुराने इंटरफेस के बाद वेबसाइट को नए डिजाइन और कई नए फीचर्स के साथ अपडेट किया गया है।

भारत में बढ़ रहा EV का क्रेज, खरीदने से पहले जानें इलेक्ट्रिक वाहनों के 4 प्रकार और इनके फायदे

भारत में बढ़ रहा EV का क्रेज, खरीदने से पहले जानें इलेक्ट्रिक वाहनों के 4 प्रकार और इनके फायदेभारत में तेजी से बढ़ रहा EV का चलन, 2030 तक 30% नई गाड़ियों का लक्ष्य, जानें इलेक्ट्रिक वाहन कितने प्रकार के होते हैं और क्या है 200 अरब रुपए का मौका

सिर्फ कीमत नहीं, कार खरीदते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?

सिर्फ कीमत नहीं, कार खरीदते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?नई कार खरीदना एक बड़ा फैसला होता है। पहले जहां ज़्यादातर लोग बजट और कार की कीमत को ही सबसे अहम मानते थे, वहीं आज खरीदार कई दूसरे पहलुओं पर भी ध्यान देते हैं। आइए जानते हैं कि कार खरीदते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए।

भोपाल में CM मोहन यादव ने निकाली तिरंगा यात्रा, बारिश में भी सैकड़ों युवाओं ने दिखाया देशभक्ति का जज्बा

भोपाल में CM मोहन यादव ने निकाली तिरंगा यात्रा, बारिश में भी सैकड़ों युवाओं ने दिखाया देशभक्ति का जज्बामध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल 9 अगस्त की सुबह पूरी तरह देशभक्ति के रंग में रंगी रही। सैकड़ों युवाओं ने टीटी नगर स्टेडियम से तिरंगा यात्रा निकाली और राष्ट्र सर्वोपरि का संदेश दिया। इस दौरान आलम यह था कि बारिश के बीच भी युवाओं का जोश कम नहीं हुआ। उन्होंने जोर-शोर से यह यात्रा निकाली और लोगों को प्रेरित किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस 'तिरंगा यात्रा' का शुभारंभ किया।

UPI पर होने वाले अधिकांश ट्रांजैक्शन रहेंगे फ्री, किन पर लगेगा टैक्स, सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

UPI पर होने वाले अधिकांश ट्रांजैक्शन रहेंगे फ्री, किन पर लगेगा टैक्स, सरकार ने दिया बड़ा अपडेटUPI से पेमेंट करने वाले करोड़ों लोगों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने साफ किया है कि आम यूजर्स के लिए UPI पेमेंट फिलहाल फ्री रहेगा। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजने यानी Person-to-Person (P2P) UPI ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा ज्यादातर मर्चेंट पेमेंट भी बिना शुल्क के जारी रहने की उम्मीद है।

Air India Flight : फुकेट-दिल्ली फ्लाइट के पायलट के डोप टेस्ट पर एयर इंडिया ने कहा- रिपोर्ट नहीं मिली, टिप्पणी की स्थिति में नहीं

Air India Flight : फुकेट-दिल्ली फ्लाइट के पायलट के डोप टेस्ट पर एयर इंडिया ने कहा- रिपोर्ट नहीं मिली, टिप्पणी की स्थिति में नहींफुकेट-दिल्ली एयर इंडिया फ्लाइट के एक पायलट के कथित तौर पर डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने की खबरों के बीच एयर इंडिया ने कहा है कि उसे अभी तक टेस्ट रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है। एयरलाइन ने कहा कि रिपोर्ट उसके पास नहीं होने के कारण वह इस मामले में किसी निष्कर्ष पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है।

India-US Relations : H-1B वीजा शुल्क और इमिग्रेशन नीति के अलावा PM मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस किन मुद्दों पर की चर्चा

India-US Relations : H-1B वीजा शुल्क और इमिग्रेशन नीति के अलावा PM मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस किन मुद्दों पर की चर्चाअमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। बातचीत के दौरान व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और उभरती तकनीकों जैसे प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ।

मेरठ में CM योगी के कार्यक्रम के दौरान बिना अनुमति उड़ाया ड्रोन, पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार

मेरठ में CM योगी के कार्यक्रम के दौरान बिना अनुमति उड़ाया ड्रोन, पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तारमुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। कार्यक्रम स्थल के आसपास दो ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दिए थे। जांच में एक ड्रोन सरकारी और पूर्व अनुमति से उड़ाया जा रहा था, जबकि दूसरा ड्रोन बिना अनुमति उड़ता पाया गया।

Redmi का बड़ा धमाका, लांच किया सस्ता स्मार्टफोन, 8,000mAh बैटरी और 50MP कैमरा

Redmi का बड़ा धमाका, लांच किया सस्ता स्मार्टफोन, 8,000mAh बैटरी और 50MP कैमराXiaomi ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Redmi Note 17 लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को TrueColour AMOLED डिस्प्ले, 8,000mAh की बड़ी बैटरी और Qualcomm Snapdragon चिपसेट के साथ पेश किया है। फोन में 50MP का मेन कैमरा दिया गया है। इसके अलावा Redmi Note 17 में Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन, IP65 रेटिंग और मजबूत चेसिस जैसे फीचर्स मिलते हैं।

क्या सच में 'अलविदा' कह रहा है OnePlus? आपके फोन के अपडेट्स और वारंटी पर आया बड़ा अपडेट

क्या सच में 'अलविदा' कह रहा है OnePlus? आपके फोन के अपडेट्स और वारंटी पर आया बड़ा अपडेटOnePlus Mobile Shutdown Truth: यदि आप भी सोशल मीडिया पर यह देखकर घबरा रहे हैं कि "OnePlus मोबाइल बंद हो रहा है", तो थोड़ा ठहरिए! टेक वर्ल्ड में किसी समय 'फ्लैगशिप किलर' के नाम से मशहूर इस ब्रांड को लेकर इंटरनेट पर लगातार कयासबाजी का दौर जारी है।

iPhone 16 पर बड़ी डील, 67,900 रुपए वाला फोन 40,612 रुपए में खरीदने का मौका, ऐसे मिलेगा डिस्काउंट

iPhone 16 पर बड़ी डील, 67,900 रुपए वाला फोन 40,612 रुपए में खरीदने का मौका, ऐसे मिलेगा डिस्काउंटApple के iPhone 16 पर Flipkart शानदार ऑफर लेकर आया है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर iPhone 16 के 128GB मॉडल की कीमत सीधे डिस्काउंट के बाद 67,900 रुपए हो गई है। वहीं, अगर ग्राहक एक्सचेंज ऑफर और चुनिंदा बैंक कार्ड के डिस्काउंट का फायदा उठाते हैं, तो इस फोन को प्रभावी तौर पर सिर्फ 40,612 रुप में खरीदा जा सकता है।