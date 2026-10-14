फ्रैंकफर्ट से दिल्ली आ रही AI-2030 की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, एअर इंडिया फ्लाइट हाईजैक होने का अलर्ट

जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से नई दिल्ली आ रही एअर इंडिया की अंतरराष्ट्रीय उड़ान (AI-2030) के साथ मंगलवार को एक तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। विमान में सुरक्षा से जुड़ी गंभीर आशंका (संभावित बम या हाईजैक का अलर्ट) मिलने के बाद हड़कंप मच गया। एहतियात के तौर पर उड़ान को उसकी तय मंजिल दिल्ली की बजाय जयपुर एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया गया, जहां विमान की सुरक्षित आपात लैंडिंग कराई गई।

भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते ही मिला अलर्ट

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह विमान जब भारतीय हवाई क्षेत्र (Indian Airspace) के करीब पहुंच रहा था, तभी सुरक्षा एजेंसियों को एक हाई-लेवल अलर्ट प्राप्त हुआ। स्थिति की नजाकत को देखते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत सक्रिय किया गया। यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए विमान को तुरंत नजदीकी और सुरक्षित विकल्प के रूप में जयपुर एयरपोर्ट पर उतारने का निर्णय लिया गया।

आइसोलेशन बे में गहन जांच, यात्रियों में मची अफरा-तफरी

विमान के जयपुर एयरपोर्ट पर जमीन पर उतरते ही सुरक्षा तंत्र पूरी तरह सतर्क हो गया। प्रोटोकॉल के तहत विमान को तुरंत रनवे से दूर 'आइसोलेशन बे' में ले जाया गया। वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों और बम निरोधक दस्तों ने विमान को चारों तरफ से घेरकर उसकी गहन तलाशी और जांच शुरू कर दी। अचानक हुई इस घटना और इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना से विमान में सवार यात्रियों के बीच कुछ समय के लिए भारी घबराहट और अनिश्चितता का माहौल बन गया। हालांकि, सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही हैं।

बम की धमकी या हाईजैक की अफवाह?

इस पूरे मामले पर एयरपोर्ट से जुड़े एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर मीडिया को बताया कि शुरुआती संकेतों के अनुसार यह मामला सीधे तौर पर बम की धमकी का नहीं, बल्कि 'हाईजैक की अफवाह' से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। हालांकि, अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि चूंकि जांच अभी शुरुआती चरण में चल रही है, इसलिए किसी भी अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचना अभी जल्दबाजी होगी।

फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि यह सुरक्षा अलर्ट कहाँ से और किस आधार पर जनरेट हुआ था। समाचार लिखे जाने तक विमान की जांच के अंतिम नतीजे और इसके दोबारा दिल्ली के लिए उड़ान भरने के समय की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है।