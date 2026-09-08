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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: लखनऊ , Tuesday, 8 September 2026 (19:31 IST)

Rahul Gandhi : राहुल गांधी का विमान लखनऊ में नहीं हो पाया लैंड, Air India की फ्लाइट AI-1717 को करना पड़ा Go Around

Air India AI-1717
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (19:36 IST)
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दिल्ली से लखनऊ आ रही Air India की फ्लाइट AI-1717 को लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग से ठीक पहले गो-अराउंड करना पड़ा। खबरों के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस फ्लाइट में सवार थे। पहली बार रनवे पर उतरने की कोशिश के दौरान विमान का अप्रोच अस्थिर होने पर पायलट ने लैंडिंग को रोक दिया और विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले गए। इसके बाद पायलट ने विमान को नई लैंडिंग के लिए तैयार किया।

दूसरी कोशिश में सुरक्षित लैंडिंग

 
नई अप्रोच के बाद विमान ने रनवे पर दोबारा लैंडिंग की और दूसरी कोशिश में सुरक्षित उतर गया। विमान में सवार सभी यात्रियों और क्रू के सुरक्षित होने की जानकारी है। एविएशन सेक्टर में गो-अराउंड (Go-Around) को एक सामान्य सुरक्षा प्रक्रिया माना जाता है। जब पायलट को लगता है कि मौजूदा अप्रोच में विमान को सुरक्षित तरीके से उतारना संभव नहीं है, तो वह लैंडिंग रोककर विमान को फिर से ऊंचाई पर ले जाता है। इसके बाद नई अप्रोच के जरिए विमान की लैंडिंग कराई जाती है।

दिल्ली से दोपहर 2:20 बजे रवाना हुई थी फ्लाइट

जानकारी के मुताबिक, Air India की AI-1717 फ्लाइट दिल्ली से करीब दोपहर 2:20 बजे रवाना हुई थी। विमान के लगभग 3.30 बजे लखनऊ पहुंचने का निर्धारित समय था। लखनऊ एयरपोर्ट पर पहली लैंडिंग के दौरान विमान का अप्रोच अस्थिर होने के बाद पायलट ने गो-अराउंड किया। कुछ देर बाद विमान ने दोबारा रनवे की ओर अप्रोच किया और सुरक्षित लैंडिंग की। खबरों के मुताबिक यह घटना पायलट द्वारा अपनाई गई सुरक्षा प्रक्रिया से जुड़ी थी और विमान की दूसरी कोशिश में सामान्य रूप से लैंडिंग हो गई।
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