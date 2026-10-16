सौरभ और आशुतोष के बाद क्या अभिजीत दीपके भी जाएंगे जेल? झंडेवालां स्थित घर पहुंची दिल्ली पुलिस

Abhijit Dipke Delhi Police: राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में तिरंगा फहराने के ऐलान के बाद 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के प्रमुख अभिजीत दीपके की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। शुक्रवार दोपहर दिल्ली पुलिस के अधिकारी झंडेवालां इलाके स्थित उस मकान पर पहुंचे, जहां दीपके ठहरे हुए हैं। पुलिस की इस हलचल के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या आशुतोष रांका और सौरभ दास की तरह अभिजीत दीपके को भी हिरासत में लिया जा सकता है। इस बीच, दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दीपके को नोटिस दिया है।





दिल्ली पुलिस ने क्यों दिया दीपके को नोटिस? लहरा दो तिरंगा कार्यक्रम से पहले दिल्ली पुलिस सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके को नोटिस दिया है। यह नोटिस उन्हें पुलिस एक्ट 1978 की धारा 29 के तहत सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिया गया है। यह धारा दिल्ली पुलिस अधिकारियों को आम जनता के आचरण और गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए दिशा-निर्देश देने का अधिकार देती है। इस धारा के तहत दिए गए किसी भी वैध निर्देश को लागू करने के लिए पुलिस अधिकारी आवश्यक और उचित कदम उठा सकते हैं। पुलिस निर्देशों का पालन न करना कानून का उल्लंघन माना जाता है और इसके लिए अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत जुर्माना या दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

शाम 5 बजे कनॉट प्लेस में तिरंगा फहराने का ऐलान

आधी रात को बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस

इससे पहले बृहस्पतिवार देर रात बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिजीत दीपके ने गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया कि पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के कर्मचारी उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहे हैं और उनकी जासूसी की जा रही है।



CEC ज्ञानेश को हटाने की मांग

हालांकि दीपके ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी किसी सत्ता परिवर्तन की मांग नहीं कर रही है, बल्कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता चाहती है। उन्होंने कहा कि उनकी मुख्य मांग मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया और फॉर्म 6 में बिना सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी के बदलाव किए गए हैं, जिसका पार्टी के अन्य आयुक्तों ने भी विरोध किया था।

दीपके ने कहा कि हम एक स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से नए आयुक्त की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। क्या लोकतंत्र में जवाबदेही मांगना अपराध है? हम महात्मा गांधी और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के अनुयायी हैं। हम शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से अपने नागरिक अधिकार के तहत तिरंगा लहराने जा रहे हैं। फिलहाल, झंडेवालां में पुलिस की मौजूदगी के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और शाम 5 बजे होने वाले प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं।

सौरभ दास और आशुतोष रांका हिरासत में

खास बात है कि पुलिस की कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है, जब सीजेपी ने शुक्रवार शाम को प्रदर्शन का ऐलान किया है। दरअसल, पार्टी के दो नेता आशुतोष रांका और सौरभ दास पहले ही न्यायिक हिरासत में हैं। दीपके उनके खिलाफ हुई कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि तिरंगा फहराने के कारण उनके खिलाफ ऐक्शन लिया गया है।