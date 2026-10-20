अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, CJP के प्रोटेस्‍ट पर लगेगा ब्रेक, जानिए क्‍यों लिया यह फैसला?

CJP chief Abhijit Deepke: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दीपके ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चलाए जा रहे अपने आंदोलन पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है और अपने समर्थकों व कार्यकर्ताओं से त्योहारों के दौरान परिवार के साथ समय बिताने की अपील की है। दीपके ने कहा, मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से आप सभी संघर्ष कर रहे हैं। आप लोगों ने बहुत कुछ झेला है। जिस तरह पूरा सिस्टम आप लोगों को दबाने में लगा है। मैं भाग्यशाली हूं कि आप जैसे नि:स्वार्थ भाव से संघर्ष कर रहे हैं और मेरे, आशुतोष-सौरभ के साथ खड़े हैं।





दीपके ने कहा, आप लोगों ने बहुत कुछ झेला है। जिस तरह पूरा सिस्टम आप लोगों को दबाने में लगा है। मैं भाग्यशाली हूं कि आप जैसे नि:स्वार्थ भाव से संघर्ष कर रहे हैं और मेरे, आशुतोष-सौरभ के साथ खड़े हैं। दीपके ने कहा, सौरभ और आशुतोष की तरह आपका परिवार भी चिंतित होगा। कुछ दिन अपने परिवार के साथ रहिए, कुछ समय अपने चाहने वालों के साथ रहिए।





दीपके ने कहा कि दास और रांका के जेल जाने का जिक्र करते हुए कहा कि जब वे बाहर निकलेंगे तो पूरा देश उनको सलाम करेगा। जिन लोगों को लगता है कि सौरभ और आशुतोष को जेल में डालकर डरा देंगे, यह नहीं होने वाला है।

कॉकरोच का पुतला जलाने की तैयारी पर क्‍या बोले अभिजीत दीपके?

श्री केशव रामलीला समिति ने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पारंपरिक पुतलों के साथ 30 फुट ऊंचा कॉकरोच का पुतला जलाने की योजना बनाई है। कॉकरोच का यह पुतला ऐसे समय में सामने आया है, जब सीजेपी दिल्ली में कई मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। इनमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी शामिल है। हालांकि रामलीला समिति ने पुतला जलाने के फैसले के पीछे किसी राजनीतिक मकसद से इनकार किया है।