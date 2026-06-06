क्या कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को अमेरिका ने किया डिपोर्ट? MEA ने दिया बड़ा बयान

दरअसल पत्रकार ने सवाल किया था कि क्या अमेरिका के किसी भी विभाग द्वारा भारत को इस बारे में सूचित किया गया है कि अभिजीत दीपके को यूएस से डिपोर्ट किया गया है? या उन पर किसी भी प्रकार से पासपोर्ट के दुरुपयोग का आरोप है। इस पर रणधीर जायसवाल ने जवाब देते हुए कहा, इस बारे में फिलहाल मुझे कोई जानकारी नहीं है।

शाम 5 बजे तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन

गौरतलब है कि अभिजीत दीपके शनिवार सुबह ही अमेरिका से भारत पहुंचे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर वे आज अपने समर्थकों के साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने उन्हें शाम 5 बजे तक प्रदर्शन की इजाजत दी है।

कौन हैं अभिजीत दीपके?

अभिजीत दीपके महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। उन्होंने पुणे से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है और हाल ही में बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन में मास्टर्स पूरा किया है। जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी बनाई थी। इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। इसके बाद उन्होंने नीट मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन का फैसला किया।

edited by : Nrapendra Gupta