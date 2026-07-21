अभिजीत दिपके ने छात्रों से मांगी माफी, बोले- आपको पुलिस की हिंसा से नहीं बचा सका

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, मैं अपने सभी समर्थकों से, विशेषकर उन युवा महिलाओं से, जिनके साथ पुरुष पुलिसकर्मियों ने बेहद क्रूरता से मारपीट की, दिल से क्षमा मांगता हूं।

उन्होंने कहा कि एक मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान, को बचाने के लिए सरकार अनेक और युवा छात्रों को पीड़ा झेलने देने के लिए तैयार थी। शिक्षा और जवाबदेही की मांग करने वाले किसी भी व्यक्ति को हिंसा का सामना नहीं करना चाहिए। यदि आप इस कार्रवाई में घायल हुए हैं और यह संदेश पढ़ रहे हैं, तो कृपया मुझे डायरेक्ट मैसेज (DM) करें।

I apologise to all our supporters, especially the girls who were brutally beaten by male police officers.



We could have done better. I could have done better to protect you from the inhumane actions of the Delhi Police.



To protect one Dharmendra Pradhan, who is responsible for… — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 21, 2026 सीजेपी नेता ने कहा कि मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता हूं और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं। सीजेपी नेता ने कहा कि मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता हूं और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं।

यह घटना हमारे संकल्प को कमजोर नहीं करेगी। हम न्याय, जवाबदेही और हर छात्र की आवाज़ सुने जाने के अधिकार के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे।

इस बीच दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि सोशल मीडिया पर गीतांजलि नाम की 12 साल की लड़की के साथ मारपीट, बाल खींचने और सिर में चोट लगने, और साथ ही लगभग 40 से 50 अन्य लोगों के सिर फूटने के दावों वाली पोस्ट के ज़रिए गलत जानकारी फैलाई जा रही है। यह जानकारी गलत है। पोस्ट में किए जा रहे दावे सच नहीं हैं।