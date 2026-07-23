CJP Protest: जंतर-मंतर पर हुई हिंसा पर बड़ा खुलासा, Delhi Police पर अभिजीत दिपके का आरोप

अभिजीत दिपके का दिल्ली पुलिस पर क्या है आरोप?

जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध-प्रदर्शन के दौरान हुई घटना के बाद अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपना पक्ष रखते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े किए हैं:

बल प्रयोग का आरोप: दिपके का दावा है कि जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहे छात्रों और युवाओं को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने अत्यधिक बल प्रयोग किया।

हिंसा भड़काने का दावा: उन्होंने आरोप लगाया कि मौके पर स्थिति को बातचीत से संभालने की बजाय पुलिस की ओर से की गई जल्दबाजी और सख्त कार्रवाई के कारण वहां अफरा-तफरी का माहौल बना और हिंसा भड़की।

दिल्ली पुलिस का आधिकारिक रुख

दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दिपके और अन्य प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज किया है:

कानून-व्यवस्था बनाए रखने की बात: दिल्ली पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जंतर-मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता थी।

बैरिकेडिंग तोड़ने का दावा: पुलिस का पक्ष है कि प्रदर्शनकारियों ने निर्धारित सीमा और सुरक्षा बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए न्यूनतम आवश्यक कदम उठाए गए।

घटना के बाद बढ़ा राजनीतिक और सामाजिक विवाद

इस मामले के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। एक तरफ जहां छात्र संगठन और मानवाधिकार कार्यकर्ता अभिजीत दिपके के समर्थन में आकर पुलिसिया कार्रवाई की जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन का कहना है कि वे केवल अपनी ड्यूटी निभा रहे थे और किसी भी गैर-कानूनी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।