अभिजीत दीपके की एंट्री से दिल्ली में हलचल: जंतर-मंतर मार्च से पहले 2000 पुलिसकर्मी तैनात

दिल्ली में आज एक ऐसा प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसने राजधानी की सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके दिल्ली पहुंच चुके हैं और जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को लेकर राजधानी में हाई अलर्ट जैसा माहौल बन गया है। आखिर इस प्रदर्शन की वजह क्या है और दिल्ली पुलिस इतनी सतर्क क्यों है?

राजधानी दिल्ली में शनिवार को प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस को आशंका है कि देश के अलग-अलग राज्यों से बड़ी संख्या में लोग जंतर-मंतर पहुंच सकते हैं। यही वजह है कि नई दिल्ली जिले को 12 जोन में बांटा गया है और करीब 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक अब तक इस प्रदर्शन के लिए कोई औपचारिक अनुमति नहीं मांगी गई है। अधिकारियों का कहना है कि उन्हें इस आयोजन की जानकारी मुख्य रूप से सोशल मीडिया पोस्ट और ऑनलाइन संदेशों के जरिए मिली है। हालांकि, हालात को देखते हुए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी बनाए हुए हैं।

CJP ने परीक्षा संबंधी कथित गड़बड़ियों के मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर इस प्रदर्शन का आह्वान किया है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपने समर्थकों और विद्यार्थियों से दिल्ली पहुंचने की अपील की थी। उन्होंने पहले ही घोषणा की थी कि वह अमेरिका से लौटकर खुद इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे।

सुरक्षा के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवासों के आसपास भी अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मुद्दे पर उच्चस्तरीय बैठक कर कानून-व्यवस्था की समीक्षा की है।

इस बीच CJP ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैरिकेडिंग का एक वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि प्रदर्शन को रोकने के लिए व्यापक व्यवस्था की जा रही है।