6 सीटों पर उपचुनाव परिणाम, नंदीग्राम और रेजीनगर में भाजपा को बढ़त
Latest News Today Live Updates in Hindi : फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर की मौत के बाद पणजी पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया। 5 विधानसभा सीटों समेत कुल 6 सीटों पर मतगणना जारी। पल पल की जानकारी...
09:52 AM, 9th Oct
-पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम और रेजीनगर में भाजपा को बढ़त।
-तमिलनाडु के धारापुरम विधानसभा सीट पर एआईएडीएमके और टीवेके के बीच कड़ा मुकाबला दिख रहा है।
-पुडुचेरी में मुख्यमंत्री एन. रंगासामी के नेतृत्व वाली एआईएनआरसी को बढ़त।
09:02 AM, 9th Oct
-असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए शुक्रवार सुबह 8 बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना शुरू हो गई। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की गई।
-5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए भी मतगणना जारी।
08:14 AM, 9th Oct
5 विधानसभा सीटों समेत कुल 6 सीटों के चुनाव नतीजे आज मतगणना के बाद घोषित किए जाएंगे। असम में नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराए गए हैं। बंगाल-तमिलनाडु में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए गए हैं।
08:10 AM, 9th Oct
जाने-माने अभिनेता नाना पाटेकर की मौत के बाद पणजी पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194 के तहत अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, 76 साल के एक्टर को डोना पाउला के ओशन पार्क स्थित उनके घर से बांबोलिम के मणिपाल हॉस्पिटल के कैजुअल्टी वार्ड में मृत अवस्था में लाया गया था।