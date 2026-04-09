LIVE: असम, केरलम और पुडुचेरी में मतदान, पीएम मोदी की मतदाताओं से अपील

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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली/वॉशिंगटन/तेहरान , गुरुवार, 9 अप्रैल 2026 (09:12 IST)

असम, केरलम और पुडुचेरी में मतदान, पीएम मोदी की मतदाताओं से अपील

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Latest News Today Live Updates in Hindi : असम, केरलम और पुडुचेरी में मतदान जारी। इजराइल के लेबनान पर हमले से फिर बढ़ा युद्ध का खतरा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज फिर बंद किया। पल पल की जानकारी...


09:11 AM, 9th Apr
-पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वी. नारायणसामी ने VOC सरकारी स्कूल स्थित मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला।
-कांग्रेस महासचिव (संगठन) और सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने अंबालापुझा के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला।
-दिसपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार प्रद्युत बोरदोलोई ने असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अपना वोट डाला।

07:47 AM, 9th Apr
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर असम, केरलम और पुडुचेरी के वोटरों से बाहर निकल और रिकॉर्ड संख्या में हिस्सा लेंने की अपील की। उन्होंने कहा कि मैं विशेष रूप से हमारे युवाओं और महिला वोटरों से अपील करता हूं कि वे लोकतंत्र की प्रक्रिया को मजबूत करें। 

07:42 AM, 9th Apr
-असम, केरलम और पुडुचेरी में आज सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान।
-केरलम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पेरावूर से उम्मीदवार सन्नी जोसेफ़ ने कन्नूर के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला।
-कांग्रेस सांसद हिबी ईडेन ने कोच्चि स्थित SNDP नर्सरी स्कूल के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला।
-केरलम भाजपा अध्यक्ष और नेमोम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर अपना वोट डालने के लिए जवाहर नगर LP स्कूल, पोलिंग स्टेशन 110 पर पहुंचे।
-केरलम के नेता प्रतिपक्ष और परवूर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार वीडी सतीसन ने एर्नाकुलम के केसरी सरकारी कला और विज्ञान कॉलेज में मतदान केंद्र पर मतदान किया।

07:41 AM, 9th Apr
-इजराइल के लेबनान पर हमले से नाराज ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद किया। सीजफायर तोड़ने की धमकी दी।
-अमेरिका ने कहा कि लेबन ईरान के साथ सीजफायर का हिस्सा नहीं।
-लेबनान पर इजराइली हमले से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल।
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