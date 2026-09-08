वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ा, पानी में डूबा नमो घाट
Latest News Today Live Updates in Hindi : उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारी बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। पल पल की जानकारी...
10:59 AM, 8th Sep
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारी बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। पानी में डूबा नमो घाट।
10:47 AM, 8th Sep
-मध्य प्रदेश के कटनी के 18 वर्षीय कॉलेज छात्र अक्षत की सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना में मौत हो गई। उनका पार्थिव शरीर कटनी स्थित उनके आवास पर लाया गया है।
-दिल्ली के सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरने से 7 लोगों की मौत के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला। मुख्य आरोपी हरिराम बंसल के बेटे को पुलिस कस्टडी में भेजा गया, जबकि हरिराम और उसकी पत्नी उर्मिला को न्यायिक हिरासत में सौंपा गया है।
09:43 AM, 8th Sep
मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने कहा, "दिल्ली में मणिपुर के संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह की मारपीट के कारण हुई दुखद मौत की घटना से मैं बहुत आहत हूं। इस घटना ने राजधानी में नॉर्थ-ईस्ट के लोगों के साथ होने वाले अत्याचारों के दर्दनाक घावों को एक बार फिर ताज़ा कर दिया है। मैं अधिकारियों और दिल्ली पुलिस से अपील करता हूं कि वे यह सुनिश्चित करें कि इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले।