तमिलनाडु में सरकार गठन पर सस्पेंस, टीवीके ने छोटे दलों से मांगा समर्थन
Latest News Today Live Updates in Hindi : तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। टीवीके के साथ ही डीएमके और एआईडीएमके की नजरें भी छोटे दलों पर। पल पल की जानकारी...
11:29 AM, 8th May
-गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंचे, शुभेंदु अधिकारी ने किया स्वागत। आज शाम भाजपा विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में होंगे शामिल।
-केरल में भी तेज हुई सरकार गठन की कवायद। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मिले पर्यवेक्षक मुकुल वासनिक।
11:20 AM, 8th May
-तमिलनाडु में सरकार गठन पर सस्पेंस बढ़ा। टीवीके ने छोटे दलों से समर्थन मांगा। कांग्रेस के समर्थन के बाद भी थलापति विजय की पार्टी को बहुमत के लिए चाहिए 6 विधायक।
-डीएमके और एआईडीएमके में गठबंधन की कवायद जारी। यह दोनों दल अगर साथ आ जाते हैं तो छोटे दलों के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं।
10:50 AM, 8th May
पश्चिम बंगाल में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, आज दोपहर 4 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक में होगा फैसला। गृहमंत्री अमित शाह और ओडिसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी बैठक में शामिल होंगे।
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