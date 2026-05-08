शुक्रवार, 8 मई 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Aaj Ke taaja samachar: latest breaking news today in Hindi 8 may 2026 live update
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :नई दिल्ली , शुक्रवार, 8 मई 2026 (11:29 IST)

तमिलनाडु में सरकार गठन पर सस्पेंस, टीवीके ने छोटे दलों से मांगा समर्थन

vijay thalapathy need 6 mla to become CM
Latest News Today Live Updates in Hindi : तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। टीवीके के साथ ही डीएमके और एआईडीएमके की नजरें भी छोटे दलों पर। पल पल की जानकारी...


11:29 AM, 8th May
-गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंचे, शुभेंदु अधिकारी ने किया स्वागत। आज शाम भाजपा विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में होंगे शामिल। 
-केरल में भी तेज हुई सरकार गठन की कवायद। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मिले पर्यवेक्षक मुकुल वासनिक।

11:20 AM, 8th May
-तमिलनाडु में सरकार गठन पर सस्पेंस बढ़ा। टीवीके ने छोटे दलों से समर्थन मांगा। कांग्रेस के समर्थन के बाद भी थलापति विजय की पार्टी को बहुमत के लिए चाहिए 6 विधायक। 
-डीएमके और एआईडीएमके में गठबंधन की कवायद जारी। यह दोनों दल अगर साथ आ जाते हैं तो छोटे दलों के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं।

10:50 AM, 8th May
पश्‍चिम बंगाल में कौन बनेगा मुख्‍यमंत्री, आज दोपहर 4 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक में होगा फैसला। गृहमंत्री अमित शाह और ओडिसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी बैठक में शामिल होंगे।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

तरबूज से 4 लोगों की मौत मामले में 11 दिन बाद रहस्यमयी खुलासा

तरबूज से 4 लोगों की मौत मामले में 11 दिन बाद रहस्यमयी खुलासामुंबई का रहस्यमयी मामला : तरबूज में चूहे की दवा, परिवार के 4 सदस्यों की मौत ने मचाया हड़कंप

Royal Enfield का आंध्रप्रदेश में बड़ा प्लांट, 2000 नौकरियां और 2200 करोड़ का निवेश

Royal Enfield का आंध्रप्रदेश में बड़ा प्लांट, 2000 नौकरियां और 2200 करोड़ का निवेशरॉयल एनफिल्ड (Royal Enfield) आंध्र प्रदेश में अपना नया मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने की तैयारी कर रही है। इस परियोजना में कंपनी करीब 2,200 करोड़ रुपये का निवेश कर सकती है। खास बात यह है कि तमिलनाडु के बाहर कंपनी का यह पहला बड़ा प्रोडक्शन विस्तार होगा। आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री Nara Lokesh ने सोशल मीडिया के जरिए इस परियोजना के संकेत दिए हैं।

शुभेंदु अधिकारी का बड़ा दावा: भवानीपुर में ममता की हार का बदला है मेरे PA की हत्या, पोस्टमार्टम में हुआ 4 गोलियों का खुलासा

शुभेंदु अधिकारी का बड़ा दावा: भवानीपुर में ममता की हार का बदला है मेरे PA की हत्या, पोस्टमार्टम में हुआ 4 गोलियों का खुलासाChandranath Rath Murder Case : चंद्रनाथ रथ मर्डर केस में शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिस तरीके से हत्याकांड हुआ उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। उनकी हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो मेरा अधिकारी था और मैंने ममता बनर्जी को भवानीपुर में हराया। उनकी हत्या की वजह यही हो सकती है।

बंगाल की राजनीति का ‘रक्तचरित्र, 'पोरिबोर्तन' या प्रतिशोध?

बंगाल की राजनीति का ‘रक्तचरित्र, 'पोरिबोर्तन' या प्रतिशोध?पश्चिम बंगाल की राजनीति में 'सत्ता परिवर्तन' शब्द मात्र एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक हिंसक अनुष्ठान बन चुका है। दशकों से बंगाल की माटी ने मतपेटियों के साथ-साथ बारूद की गंध और अपनों का रक्त भी देखा है। आज जब राज्य एक बार फिर वैचारिक और चुनावी उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है, तो सवाल यह उठता है कि क्या बंगाल में 'पोरिबोर्तन' (परिवर्तन) की इबारत हमेशा रक्त से ही लिखी जाएगी?

हिंदू कैदी के प्‍यार में पड़ी मुस्‍लिम जेलर, उम्रकैद की सजा के बाद की शादी, हिंदू संगठन ने किया कन्यादान

हिंदू कैदी के प्‍यार में पड़ी मुस्‍लिम जेलर, उम्रकैद की सजा के बाद की शादी, हिंदू संगठन ने किया कन्यादानकहते हैं कि प्‍यार कोई हद नहीं जानता। प्रेमी हर हद को पार कर जाते हैं। वो न जात देखता है न धर्म। ऐसा ही गजब लव स्टोरी का एक मामला सामने आया है। खबर है मध्‍यप्रदेश के सतना जिले की। फिरोजा खातून सतना जेल में सहायक जेलर हैं। उनका दिल इसी जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे धर्मेंद्र उर्फ अभिलाष पर आ गया।

और भी वीडियो देखें

फ्लाइट के अंदर महुआ मोइत्रा के साथ क्या हुआ? नारेबाजी और हंगामे का वीडियो वायरल होने पर भड़कीं सांसद

फ्लाइट के अंदर महुआ मोइत्रा के साथ क्या हुआ? नारेबाजी और हंगामे का वीडियो वायरल होने पर भड़कीं सांसदMahua Moitra News in Hindi : टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा एक संसदीय समिति की बैठक में भाग लेने कोलकाता से दिल्ली आ रही थीं। तभी प्लेन में कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और हंगामा किया। महुआ मोइत्रा की ओर से शेयर किए वीडियो में कुछ लोग कथित रूप से चोर-चोर, टीएमसी चोर और जय श्री राम के लगाते हुए सुने जा सकते हैं।

ब्रश करते ही खत्म होगी मसूड़ों की बीमारी? जर्मनी के वैज्ञानिकों ने खोजा दांतों को सुरक्षित रखने का जादुई तरीका

ब्रश करते ही खत्म होगी मसूड़ों की बीमारी? जर्मनी के वैज्ञानिकों ने खोजा दांतों को सुरक्षित रखने का जादुई तरीकाजिस मसूड़ों की बीमारी को हम मामूली समझकर नजरअंदाज करते हैं, वह चुपचाप पूरी सेहत पर असर डाल रही होती है। जर्मनी के फ्राउनहोफर संस्थान के रिसर्चरों ने एक ऐसा टूथपेस्ट बनाया है, जिससे बिना अलग से दवा लिए इलाज हो जाएगा।

नासिक TCS केस की मुख्य आरोपी निदा खान गिरफ्तार, खुलेंगे कई राज

नासिक TCS केस की मुख्य आरोपी निदा खान गिरफ्तार, खुलेंगे कई राजTCS Case Nida Khan Arrested : नासिक टीसीएस कांड में आरोपी निदा खान को गुरुवार को पुलिस ने छत्रपति संभाजीनगर से गिरफ्तार कर लिया। निदा नासिक की टीसीएस बीपीओ यूनिट में कथित यौन शोषण और जबरन धर्मांतरण के मामले में 25 दिनों से फरार थी।

अमेरिका के 3 जहाजों पर ईरानी हमला नाकाम, CENTCOM का पलटवार, कई ईरानी ठिकाने तबाह

अमेरिका के 3 जहाजों पर ईरानी हमला नाकाम, CENTCOM का पलटवार, कई ईरानी ठिकाने तबाहअमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि ईरान ने होर्मुज में अमेरिकी नौसेना के तीन जहाजों पर हमला करने की कोशिश की, जिसे अमेरिकी सेना ने नाकाम कर दिया। अमेरिकी नौसेना ने भी ईरान पर जमकर पलटवार किया है। इससे दोनों देशों में एक बार फिर जंग का खतरा बढ़ गया है।

Top News : तमिलनाडु में TVK का 'इस्तीफा कार्ड', कौन बनेगा पश्चिम बंगाल के CM?

Top News : तमिलनाडु में TVK का 'इस्तीफा कार्ड', कौन बनेगा पश्चिम बंगाल के CM?Top News 8 May : तमिलनाडु में सियासी घमासान के बीच टीवीके के 107 विधायक इ्स्तीफा देने को तैयार है। पश्चिम बंगाल में आज भाजपा विधायक दल की बैठक में होगा मुख्यमंत्री के नाम का एलान। हार्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया। रूस ने यूक्रेन के साथ 10 मई तक सीजफायर का एलान किया। 8 मई की बड़ी खबरें :

Huawei का बड़ा प्लान! Nova 16 सीरीज़ में होगा बड़ा बदलाव, Ultra हटेगा, Pro Max बनेगा नया फ्लैगशिप

Huawei का बड़ा प्लान! Nova 16 सीरीज़ में होगा बड़ा बदलाव, Ultra हटेगा, Pro Max बनेगा नया फ्लैगशिपटेक कंपनी Huawei अपनी अपकमिंग Nova 16 सीरीज़ लॉन्च करने की तैयारी में है। हालांकि कंपनी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन चीन से सामने आई लीक रिपोर्ट्स ने इस सीरीज़ को लेकर चर्चाएं तेज कर दी हैं। माना जा रहा है कि इस बार Huawei, Nova 15 सीरीज़ की तुलना में कुछ बड़े बदलाव करने की योजना बना रही है।

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथ

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथVivo ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन Vivo Y05 लॉन्च कर दिया है। यह डिवाइस कंपनी के एंट्री-लेवल पोर्टफोलियो को मजबूत करता है। इससे पहले इस फोन को मलेशिया और सऊदी अरब जैसे चुनिंदा बाजारों में पेश किया गया था, जिसके बाद अब इसे भारतीय बाजार में उतारा गया है। फोन Vivo की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध है।

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसान

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसानMobile, Der Tak Mobile Dekhne Ke Nuksan: आज के डिजिटल युग में मोबाइल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका अत्यधिक और देर तक इस्तेमाल धीरे-धीरे एक गंभीर लत बनता जा रहा है। अगर आप भी बिस्तर पर घंटों मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, तो आपका शरीर और दिमाग इसकी भारी कीमत चुका रहा है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com