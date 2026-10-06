Latest News Today Live Updates in Hindi : मुख्‍य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद भवन से चुनाव आयोग तक विपक्ष मार्च निकाल रहा है। प्रदर्शन में 19 विपक्षी दल शामिल है। पल पल की जानकारी...





11:07 AM, 6th Oct बैरिकेडिंग के पास धरने पर बैठे राहुल और प्रियंंका गांधी।

11:00 AM, 6th Oct -संसद के मकर द्वार पर विपक्ष के सांसदों का विरोध प्रदर्शन।

-संसद ने चुनाव आयोग तक विपक्षी सांसदों का मार्च, मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले समेत कई दिग्गज प्रदर्शन में शामिल।

लोकतंत्र की हत्या बंद करो ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो मकर द्वार, संसद परिसर — Congress (@INCIndia) October 6, 2026

10:13 AM, 6th Oct भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा, विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाया जा रहा है। चुनाव आयोग और SIR पर विपक्ष बार बार भ्रम फैला रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल को लॉन्च करने के लिए ही आज विपक्ष का मार्च।

10:09 AM, 6th Oct इंडिया गठबंधन के सांसदों के विरोध मार्च से पहले, TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, मैं यहां विरोध प्रदर्शन के लिए आया हूं। 'वोट चोर' ज्ञानेश को इस्तीफा देना चाहिए। उन्हें पहले जाना होगा, बाकी लोग भी उनके पीछे आएंगे। उन्होंने 'वोट चोरी' की है, इसी तरह नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव जीते। इसी तरह वे हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल जीते। हर कोई जानता है कि वे 'वोट चोरी' करके सत्ता में कैसे आए।

09:24 AM, 6th Oct मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद भवन से चुनाव आयोग तक आज विपक्ष का मार्च, 19 विपक्षी दल होंगे शामिल। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बैरिकेड्स भी लगाए गए।

08:35 AM, 6th Oct EQ of M: 4.5, On: 06/10/2026 04:23:47 IST, Lat: 26.428 N, Long: 93.060 E, Depth: 33 Km, Location: Nagaon, Assam. For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @tummalasrini @GSuresh_NCS @ndmaindia https://t.co/ThHaKyz0he — National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) October 5, 2026 नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार, आज सुबह 04:23:47 बजे असम के नगांव में 4.5 तीव्रता का भूकंप आया।

08:31 AM, 6th Oct आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के प्रमुख और विधायक हुमायूं कबीर ने रेजीनगर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए अपना वोट डाला।

08:28 AM, 6th Oct -पश्चिम बंगाल की 2, तमिलनाडु की 2, पुदुचेरी की एक विधानसभा सीट पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी।

-असम की नगांव लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए भी हो रही है वोटिंग।

08:08 AM, 6th Oct -उत्तर प्रदेश में आगामी 16 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपना तीसरा उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया है। आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है।

-यूपी में भाजपा के सभी 8 प्रत्याशी आज एक साथ भरेंगे नामांकन।