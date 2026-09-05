सहारनपुर में मस्जिद में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, सांसद इकरा हसन हाउस अरेस्ट
Latest News Today Live Updates in Hindi : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कलक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। कैराना सांसद इकरा हसन हाउस अरेस्ट किया गया। पल पल की जानकारी...
09:46 AM, 5th Sep
-DIG अभिषेक सिंह ने कहा कि सहारनपुर के कलेक्ट्रेट में एक मस्जिद थी, जिसको सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध पाया गया था। इस आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी फर्स्ट अपील में गई थी, उनकी अपील खारिज हो गई है। इस अवैध निर्माण की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है।
-सपा सांसद इकरा हसन को हाउस अरेस्ट किया गया।
09:02 AM, 5th Sep
बोलिविया के सैन्य परिसर में जोरदार विस्फोट से कम से कम 10 लोगों की मौत और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए।