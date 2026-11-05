LIVE: दिल्ली की हवा जहरीली, एम्स के पास AQI 400 पार

दिल्ली की हवा जहरीली, एम्स के पास AQI 400 पार
Latest News Today Live Updates in Hindi : दिल्ली में हवा की गुणवत्ता गुरुवार को भी गंभीर स्तर पर बनी हुई है। दिल्ली एम्स के पास AQI 400 पार। पल पल की जानकारी...
08:54 AM, 5th Nov
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, दिल्ली एम्स के आसपास के इलाके में वायु गुणवत्ता सूचकांक 402 है, जिसे 'गंभीर' श्रेणी में रखा गया है। जहांगीरपुरी, बवाना समेत कई इलाकों में भी AQI 400 पार पहुंच गया। इंडिया गेट के आसपास के इलाके में AQI 399 है, जो 'बहुत खराब' की श्रेणी में आता है। आनंद विहार के आस-पास के क्षेत्र में AQI 296 है, जिसे 'खराब' श्रेणी में रखा गया है।
08:52 AM, 5th Nov
-मध्यावधि चुनाव में ट्रंप के हारने पर अमेरिकी शेयर बाजार चमके। 1500 से अधिक अंकों का उछाल। भारतीय बाजारों में भी दिखेगा असर।
-कच्चे तेल में भारी गिरावट। अमेरिकी मिडटर्म इलेक्शन में ट्रंप की करारी हार के बाद क्रूड के दामों में भारी गिरावट। ब्रेंट क्रूड घटकर 94.09 पर पहुंचा। WTI क्रूड 87.28 डॉलर प्रति बैरल।