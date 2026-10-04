LIVE: कैप्टन स्मित माछर पर गरमाई सियासत, सुधांशु त्रिवेदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला

कैप्टन स्मित ने फ्लाइट में अपने अदम्य साहस का परिचय दिया है। उनके इस कार्य से सारा देश गौरवान्वित है। पीएम मोदी उनसे बात कर चुके हैं। इजराइल और अमेरिका के राष्ट्रपति उनकी प्रशंसा कर चुके हैं। आज मीडिया में यह भी खबर आई है कि आरोपी पायलट इमाम अल हमामी का अल-कायदा ने तारीफ करते हुए समर्थन किया है। इस पर कांग्रेस के प्रथम परिवार (गांधी परिवार) से एक भी शब्द, एक भी पोस्ट और एक भी प्रेस वक्तव्य कैप्टन स्मित के लिए न आना यह सवाल खड़ा करता है कि प्रथम परिवार की राजमाता श्रीमती सोनिया जी, जिनकी आंखों में बाटला हाउस एनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंसू थे, उनकी आंखों में करुणा का एक भी भाव कैप्टन स्मित के लिए दिखाई नहीं दे रहा है। वो बिगड़ैल शहजादा, जो गाजा पर गमजदा था, जो ट्वीट से लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्तावों और अखबारों में आर्टिकल लिखे जा रहे थे, लगता है वो अपने वोटबैंक से इतना खौफजदा हो गया है कि उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। पूरे देश को कांग्रेस के सर्वोच्च नेतृत्व के इस आचरण को देखना चाहिए। - डॉ. @SudhanshuTrived