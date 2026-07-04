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Written By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :नई दिल्ली , Saturday, 4 July 2026 (09:26 IST)

अमरनाथ यात्रा के लिए पहलगाम से दूसरा जत्था रवाना

amarnath yatra 2026
Written By: नृपेंद्र गुप्ता
Publish: Sat, 4 Jul 2026 (09:11 IST) Updated: Sat, 4 Jul 2026 (09:26 IST)
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Latest News Today Live Updates in Hindi : अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था पहलगाम से रवाना हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर। पल पल की जानकारी...


09:25 AM, 4th Jul
-श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से पवित्र श्री अमरनाथ जी गुफा की यात्रा के लिए रवाना हुआ।
-अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए तीर्थयात्रियों का तीसरा जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू के यात्री निवास भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ।

09:05 AM, 4th Jul
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान व गुजरात के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी राजस्थान के बालोतरा में देश का पहला ग्रीनफील्ड एकीककृत रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित करेंगे। वहीं, गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण केंद्र का उद्घाटन करेंगे।
लेखक के बारे में
नृपेंद्र गुप्ता
नृपेंद्र गुप्ता पिछले 21 वर्षों से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं। प्रिंट एवं डिजिटल दोनों ही माध्यमों में कार्य का अनुभव। वर्तमान में वेबदुनिया की न्यूज टीम में सहायक संपादक के रूप में कार्यरत हैं।   अनुभव : नृपेंद्र गुप्ता 2 दशक से ज्यादा समय से प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया में कार्य.... और पढ़ें
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