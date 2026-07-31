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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :नई दिल्ली , Friday, 31 July 2026 (08:33 IST)

महाराष्‍ट्र के भिवंडी में 4 मंजिला इमारत गिरी, 3 शव बरामद

bhivandi building collapsed
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Fri, 31 Jul 2026 (08:33 IST)
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Latest News Today Live Updates in Hindi : महाराष्‍ट्र के भिवंडी में देर रात गिरी चार मंजिला इमारत गिरने से हड़कंप मच गया। मलबे से 3 शव बरामद किए गए हैं। बचाव कार्य जारी है। पल पल की जानकारी...


08:33 AM, 31st Jul
महाराष्‍ट्र के भिवंडी में देर रात एक निर्माणाधिन 4 मंजिला इमारत गिरी। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी।

08:32 AM, 31st Jul
उत्तरप्रदेश के वाराणसी में भारी बारिश के बाद गंगा नदी का जल स्तर बढ़ रहा है। घाटों की सीढ़ियां और छोटे मंदिर जलमग्न हो गए हैं।
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