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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , सोमवार, 30 मार्च 2026 (10:50 IST)

नीतीश कुमार का MLC और नितिन नबीन का MLA पद से इस्तीफा

nitish kumar nitin nabin
Latest News Today Live Updates in Hindi : बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद और भाजपा के राष्‍ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने विधानसभा से सोमवार को इस्तीफा दे दिया। पल पल की जानकारी...


10:46 AM, 30th Mar
-बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद के MLC पद से इस्तीफा दे दिया। वे 16 मार्च को राज्यसभा सदस्य चुने गए थे।
-भाजपा के राष्‍ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी सोमवार को बांकीपुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। नितिन नबीन भी नीतीश के साथ ही राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए है।

09:44 AM, 30th Mar
दिल्ली पुलिस ने कर्नाटक के मैसूर में किराए के घर से 47 वर्षीय श्रीनिवास लुइस को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसने पूरे देश में कई संस्थानों, हाई कोर्ट और सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाते हुए 1,000 से ज़्यादा झूठे धमकी भरे मैसेज भेजे थे।

09:19 AM, 30th Mar
मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच Iran ने Kuwait के पावर और डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया, जिसमें एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई। हमले में इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। सरकार ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है। इस बीच United Arab Emirates में मिसाइल मलबे से 5 भारतीय घायल हुए। ALSO READ: कुवैत में पॉवर प्लांट पर ईरान का मिसाइल अटैक, भारतीय की मौत
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