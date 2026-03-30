09:19 AM, 30th Mar

मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच Iran ने Kuwait के पावर और डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया, जिसमें एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई। हमले में इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। सरकार ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है। इस बीच United Arab Emirates में मिसाइल मलबे से 5 भारतीय घायल हुए।