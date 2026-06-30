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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :नई दिल्ली , मंगलवार, 30 जून 2026 (12:15 IST)

सुप्रीम कोर्ट का भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सुनवाई से इनकार

supreme court
Latest News Today Live Updates in Hindi : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने सीबीआई जांच की मांग कर रहे याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा। पल पल की जानकारी...


11:57 AM, 30th Jun
भरत तिवारी एनकाउंटर पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सीबीआई जांच की मांग कर रहे याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा।

पुलिस ने 17 जून की सुबह बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर किया था। एनकाउंटर में शामिल शाहपुर के निलंबित SHO राजेश मालाकार और जवान अक्षय कुमार की सर्विस पिस्टल समेत हथियारों की फॉरेंसिक जांच हो रही है।

10:58 AM, 30th Jun
केतन अग्रवाल हत्याकांड में नया मोड़, सिया के वकील आशीष श्रीवास्तव ने भाई साहिल को भेजा 10 करोड़ का मानहानि का नोटिस। साहिल ने वकील की नियुक्ति पर सवाल उठाए थे। 

10:10 AM, 30th Jun
-राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में पुलिस ने चंपत राय और कृष्ण मोहन से 3 घंटे पूछताछ की। अब ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा और गोपाल राव से भी लंबी पूछताछ तय है।
-उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने अयोध्या में नजरबंद किया।
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