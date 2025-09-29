LIVE: भारत से एशिया कप में हार के बाद पाक का ड्रामा, महाराष्ट्र में बारिश का कहर, POK में बगावत

सोमवार, 29 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : सोमवार, 29 सितम्बर 2025 (09:57 IST)

भारत से एशिया कप में हार के बाद पाक का ड्रामा, महाराष्ट्र में बारिश का कहर, POK में बगावत

भारत ने जीता एशिया कप, पाकिस्तान की हुई घनघोर बेइज्जती : भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी भिड़ंत होती है, चर्चा का दौर थमता नहीं। और यदि यह मुकाबला एशिया कप का फाइनल हो, तो सुर्खियों का बनना लाजिमी है। दुबई में खेले गए एशिया कप 2025 के खिताबी मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को पांच विकेट से मात देकर खिताब अपने नाम कर लिया। जहां मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया, वहीं मैच के बाद ट्रॉफी समारोह ने पूरे क्रिकेट जगत को चौंका दिया। भारतीय खिलाड़ियों ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) प्रमुख और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया। इस वजह से पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन करीब दो घंटे तक अटका रहा। नकवी लगातार भारतीय टीम का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई खिलाड़ी मंच पर नहीं आया। नकवी इंतजार करते रहे और फिर कोई ट्रॉफी ड्रेसिंग रूम के भीतर ले गया। वहीं, दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम मैच खत्म होने के एक घंटे बाद तक ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं आई। PCB चीफ नकवी अकेले खड़े होकर शर्मिंदगी झेलते रहे। इसके बाद जब पाकिस्तानी टीम बाहर आई तो भारतीय फैंस ने इंडिया-इंडिया के नारे लगाए।  


09:57 AM, 29th Sep
सूर्यकुमार का बयान, 'असली ट्रॉफी मेरी टीम है' : कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि ट्रॉफी न मिलना जरूर दुखद है, लेकिन उनके लिए असली ट्रॉफी उनकी टीम है। सूर्यकुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'जबसे मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया है, कभी नहीं देखा कि विजेता टीम को ट्रॉफी न मिले। लेकिन मेरे लिए असली ट्रॉफी मेरी टीम है। सभी 14 खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ मेरी यादों की असली ट्रॉफी हैं। ये पल मेरे लिए हमेशा खास रहेंगे।' सूर्या ने आगे कहा, 'जब टूर्नामेंट खत्म होता है तो सिर्फ चैंपियंस याद रहते हैं, ट्रॉफी की फोटो नहीं। 

09:47 AM, 29th Sep
बरेली हिंसा पर सीएम योगी की दो टूक : बरेली हिंसा पर सीएम योगी आदित्यनाथ हुए सख्त। सीएम ने कहा कि बरेली में वह मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। कहता था, धमकी देंगे कि हम शहर जाम कर देंगे। हमने कहा ना तो जाम होगा... ना ही कर्फ्यू लगेगा। बल्कि, ऐसा सबक सिखाएंगे की आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। 2017 से पहले यही होता था। लेकिन, अब हमने ऐसे बैरियर को लागू किया है, जिससे चुन-चुन करके ऐसे लोगों को सबक सिखाया। वह जिस भाषा में समझना चाहते थे, उस भाषा में उन्हें समझाया गया। पहले सरकारों ने हर जिले में एक माफिया दिया था। जिले की सत्ता माफिया को चलाने की छूट दी गई थी। हर व्यक्ति अपनी पहचान को मोहताज था। खेती-बाड़ी चौपट थी। नौजवानों की नौकरियों पर सेंध लगाती थी। उनकी नीलामी होती थी। चाचा-भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे। वसूली का गैंग चलता था। ट्रांसफर और पोस्टिंग में उनके दलाल बोली लगाया करते थे। हमने उनके अनैतिक और अवैध व्यापार पर प्रहार किया है। उनके चेले चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
I Love Muhammad का पोस्टर गिरिराज सिंह के हैंडल से शेयर हुआ, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

I Love Muhammad का पोस्टर गिरिराज सिंह के हैंडल से शेयर हुआ, सोशल मीडिया पर मचा बवालI Love Muhammad कैंपेन को लेकर पूरे देश में बवाल चल रहा है। देश के कई राज्यों इसे लेकर हिंसा भी हो चुकी है। इन सब के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सबको चौंका दिया है। उन्होंने एक्स पर यह पोस्ट किया है। हालांकि, गिरिराज सिंह ने 'आई लव मोहम्मद' वाले पोस्टर के साथ कैप्शन में लिखा कि जय सनातन,जय महादेव।

लद्दाख में क्‍यों हुआ आंदोलन, कांग्रेस ने बताया यह कारण

लद्दाख में क्‍यों हुआ आंदोलन, कांग्रेस ने बताया यह कारणLadakh Andolan case : कांग्रेस ने रविवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों और केंद्र सरकार के विश्वासघात के कारण लद्दाख में आंदोलन हुआ। जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (JKPCC) के अध्यक्ष तारिक कर्रा ने कहा, यह आंदोलन भाजपा द्वारा अपने घोषणा पत्र में किए गए झूठे वादों का नतीजा है। उन्होंने (संविधान की) छठी अनुसूची का वादा किया था। यह आंदोलन पिछले 5 वर्षों में किए गए विश्वासघात और वादों को पूरा न करने के खिलाफ है।

करूर रैली भगदड़ पर अन्नामलाई ने दिया बड़ा बयान, क्या एक्टर विजय के समर्थन में है BJP

करूर रैली भगदड़ पर अन्नामलाई ने दिया बड़ा बयान, क्या एक्टर विजय के समर्थन में है BJPतमिलनाडु के करूर में 27 सितंबर को रैली भगदड़ में भाजपा एक्टर विजय के समर्थन में उतर आई है। भाजपा नेता अन्नामलाई ने हादसे पर बात करते हुए कहा कि यह विजय की गलती नहीं है। राज्य की पुलिस और खुफिया विभाग का काम है कि वह भीड़ का अनुमान लगाए। इसके अनुसार ही पुलिस बल को पर्याप्त रूप से तैनात करे।

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़के राहुल गांधी, बोले- लद्दाख की संस्कृति पर हो रहा हमला

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़के राहुल गांधी, बोले- लद्दाख की संस्कृति पर हो रहा हमलाRahul Gandhi News : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को आरोप लगाया कि लद्दाख के लोगों, संस्कृति और परंपराओं पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस द्वारा हमला किया जा रहा है। गांधी की यह टिप्पणी लेह में हुई हिंसा के मद्देनजर आई है। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत हिरासत में लिया गया है और राजस्थान की जोधपुर जेल में रखा गया है।

जयशंकर की चाल में फंसा पाकिस्तान, UN में रिएक्शन के चक्कर में खुद को बता दिया आतंक का अड्डा

जयशंकर की चाल में फंसा पाकिस्तान, UN में रिएक्शन के चक्कर में खुद को बता दिया आतंक का अड्डाविदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र (UN) के मंच से पाकिस्तान पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बताते हुए आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। दुनिया के सामने अपनी करतूतों का चिट्ठा खुलते देख पाकिस्तान तिलमिला गया।

LIVE: भारत से एशिया कप में हार के बाद पाक का ड्रामा, महाराष्ट्र में बारिश का कहर, POK में बगावत

खेल के मैदान पर भी Operation Sindoor, एशिया कप जीतने के बाद PM मोदी का पोस्ट

खेल के मैदान पर भी Operation Sindoor, एशिया कप जीतने के बाद PM मोदी का पोस्टबेहद रोमांचक फाइनल मुकाबले में रविवार को भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का एक बार फिर मानमर्दन करते हुए पांच विकेट से हराकर नौवीं बार एशिया कप जीता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस जीत के बाद एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा खेल के मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर।

नागपुर में मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, MP के छिंदवाड़ा के 38 मजदूरों को बचाया गया

नागपुर में मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, MP के छिंदवाड़ा के 38 मजदूरों को बचाया गयानागपुर पुलिस ने मानव तस्करी गिरोह से 23 महिलाओं और नौ नाबालिगों समेत कुल 38 मजदूरों को बचा लिया। पुलिस आयुक्त रवीन्द्र कुमार सिंघल ने रविवार को यह जानकारी दी। सिंघल ने बताया कि मजदूर मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के रहने वाले हैं। उन्हें सोयाबीन की कटाई के काम का लालच देकर बुलाया गया था लेकिन वास्तव में उन्हें सतारा ले जाया जा रहा था।

Karur stampede : करूर भगदड़ हादसा या साजिश, क्या हुआ था पथराव, क्यों उठी CBI जांच की मांग, चश्मदीदों ने क्या बताया

Karur stampede : करूर भगदड़ हादसा या साजिश, क्या हुआ था पथराव, क्यों उठी CBI जांच की मांग, चश्मदीदों ने क्या बतायाअभिनेता से नेता बने विजय की रैली में मची भगदड़ में 40 लोगों की जान के पीछे सुबह से ही भीड़ बढ़ने सहित कई कारक हो सकते है। विजय के नेतृत्व वाले टीवीके ने मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ में याचिका दायर कर भगदड़ की सीबीआई या स्वतंत्र जांच की मांग की। पुलिस ने पथराव से इंकार किया है।

UP : 1 लाख का इनामी बदमाश नईम कुरैशी मुठभेड़ में ढेर, पुलिसकर्मी घायल

UP : 1 लाख का इनामी बदमाश नईम कुरैशी मुठभेड़ में ढेर, पुलिसकर्मी घायलउत्तरप्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में रविवार शाम पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी शातिर बदमाश नईम कुरैशी पुलिस की गोली लगने से ढेर हो गया जबकि एक पुलिसकर्मी हेड कांस्टेबल कालूराम बदमाशों की गोली लगने से घायल हो गया।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।
