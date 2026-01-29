गुरुवार, 29 जनवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , गुरुवार, 29 जनवरी 2026 (17:40 IST)

विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रपति सहित पीएम मोदी मौजूद

Live news in Hindi
Latest News Today Live Updates in Hindi: बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के दौरान विजय चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दौरान मौजूद रहे। पल पल की जानकारी...


05:40 PM, 29th Jan
समारोह की शुरुआत में सेना द्वारा राष्ट्रपति को नेशनल सैल्यूट दिया। इसके बाद तिरंगा फहराया गया और राष्ट्रगान की धुन बजाई गई। तीनों सेनाओं के बैंड ने सेरेमनी की शुरुआत धुन 'कदम-कदम बढ़ाए जा' बजाकर की। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख सहित अन्य केंद्रीय मंत्री और आम जनता मौजूद रही। विजय चौक की सभी प्रमुख इमारतों को रंग-बिरंगी लाइटिंग से सजाया गया है।

01:04 PM, 29th Jan
यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।

12:34 PM, 29th Jan
-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। 
-लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।

12:11 PM, 29th Jan
अजित पवार का राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। बेटे पार्थ और जय ने उन्हें मुखाग्नि दी।

11:56 AM, 29th Jan
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे, पार्थ और जय ने बारामती में अपने पिता की अंतिम संस्कार की रस्में निभाईं।

11:48 AM, 29th Jan
-गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार को श्रद्धांजलि दी।
-महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के पार्थिव शरीर पर लिपटा राष्ट्रीय ध्वज, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार से पहले उनके बेटे जय पवार को सौंप दिया गया।

11:14 AM, 29th Jan
-गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन, महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे समेत कई दिग्गज अजित पवार के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। 
-आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश बारामती में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के अंतिम संस्कार में शामिल हुए।

10:52 AM, 29th Jan
अजित पवार का पार्थिव शरीर विद्या प्रतिष्‍ठान पहुंचा। कुछ ही देर में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार।

10:25 AM, 29th Jan
-महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के पार्थिव शरीर को ले जा रहा शव वाहन अंतिम संस्कार के लिए विद्या प्रतिष्ठान मैदान की ओर बढ़ रहा है।
-गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत बारामती में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के अंतिम संस्कार में शामिल हुए।
-केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के अंतिम संस्कार के लिए बारामती आए।

09:53 AM, 29th Jan
अजित पवार की अंतिम यात्रा शुरू। कुछ ही देर में विद्या प्रतिष्ठान पहुंचेगा पार्थिव शरीर। अजित पवार के समर्थक 'अजित दादा अमर रहें' के नारे लगा रहे हैं

09:18 AM, 29th Jan
-केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचीं, जिनका कल बारामती में प्लेन क्रैश में निधन हो गया।
-पुणे ग्रामीण पुलिस ने बारामती तालुका पुलिस स्टेशन में उस विमान दुर्घटना के संबंध में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट (ADR) दर्ज की है
-DGCA और फोरेंसिक के अधिकारी क्रैश साइट पर जांच कर रहे हैं।

08:19 AM, 29th Jan
अजित दादा को अंतिम विदाई देने बारामती में उमड़ा जनसैलाब। सुबह 9 बजे काठेवाड़ी फॉर्म हाउस से विद्या प्रतिष्‍ठान के लिए निकलेगी अंतिम यात्रा। 

07:41 AM, 29th Jan
-महाराष्‍ट्र के बारामती में आज सुबह 11 बजे अजित पवार का अंतिम संस्कार होगा। उनके पार्थिव शरीर को कुछ ही देर में विद्या प्रतिष्ठान लाया जाएगा।
-महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार आज होने वाले अंतिम संस्कार से पहले पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर सरकारी मेडिकल कॉलेज में पहुंचे। अस्पताल से पवार के पार्थिव शरीर को काठेवाड़ी फॉर्म हाउस ले जाया गया।
-गृहमंत्री अमित शाह भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत कई दिग्गज अजित पवार के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे।
-शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे और पार्टी नेता आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन के बाद उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए बारामती स्थित उनके आवास पर गए।

07:40 AM, 29th Jan
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। रविवार को संसद में पेश होगा बजट।

07:39 AM, 29th Jan
कोलंबिया में विमान हादसे में सांसद समेत 15 लोगों की मौत हो गई। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद क्रेश हुआ विमान। राष्‍ट्रपति पेट्रो ने हादसे पर दुख जताया।
सुरक्षा परिषद : मध्य-पूर्व में अस्थिरता पर बैठक, किन देशों ने क्या कहा?

पापा, मैं अजित पवार के साथ बारामती जा रही हूं, एयर होस्टेस पिंकी की आखिरी कॉल, भावुक पिता ने क्या बताया

पापा, मैं अजित पवार के साथ बारामती जा रही हूं, एयर होस्टेस पिंकी की आखिरी कॉल, भावुक पिता ने क्या बतायाPinky Mali News : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) के साथ उड़ान भर रही फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली की आखिरी बातचीत उनके पिता से हुई थी। पिंकी ने अपने पिता शिवकुमार माली को फोन पर बताया था- पापा, मैं अजित पवार के साथ जा रही हूं। कल होटल पहुंचकर बात करूंगी।

कौन थे अजीत पवार का जेट उड़ाने वाले कैप्टन सुमित कपूर, Learjet का माना जाता था Expert

कौन थे अजीत पवार का जेट उड़ाने वाले कैप्टन सुमित कपूर, Learjet का माना जाता था ExpertWho were Captains Sumit Kapoor : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की पुणे के बारामती में लैंडिंग की कोशिश के दौरान विमान के अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त होने से मौत हो गई है। विमान को पायलट कैप्टन सुमित कपूर और को-पायलट शांभवी पाठक उड़ा रहे थे। मीडिया खबरों के मुताबिक कैप्टन सुमित कपूर विमानन जगत के बहुत पुराने खिलाड़ी थे। उनके पास 16,000 घंटे से अधिक उड़ान भरने का विशाल अनुभव था।

कौन थीं अजित पवार का प्लेन उड़ाने वाली कैप्टन शांभवी पाठक, 25 साल उम्र में दर्दनाक मौत, कितने साल का था अनुभव, MP से क्या था कनेक्शन, कैसे भरी थी सपनों की उड़ान

कौन थीं अजित पवार का प्लेन उड़ाने वाली कैप्टन शांभवी पाठक, 25 साल उम्र में दर्दनाक मौत, कितने साल का था अनुभव, MP से क्या था कनेक्शन, कैसे भरी थी सपनों की उड़ानcaptain sumit first officer shambhavi pathak details : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार का बारामती एयरपोर्ट पर एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। इस हादसे में पवार के साथ विमान की को पायलट कैप्टन शांभवी पाठक (shambhavi pathak) की भी मौत हो गई। शांभवी पाठक विमानन क्षेत्र (Aviation) का एक उभरता हुआ चेहरा थीं। को-पायलट शांभवी पाठक, एक प्रशिक्षित कॉमर्शियल पायलट थीं।

क्या था 70,000 करोड़ का सिचाई घोटाला, कैसे जुड़ा था अजित पवार का नाम

क्या था 70,000 करोड़ का सिचाई घोटाला, कैसे जुड़ा था अजित पवार का नामअजित पवार का व्यक्तित्व हमेशा दो पाटों के बीच रहा। एक तरफ जहां उनके काम करने की शैली और कार्यकर्ताओं के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें 'जननेता' बनाया, वहीं उनके करियर के साथ जुड़ा 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का वह अमिट दाग भी सुर्खियों में रहा। हालांकि जांच एजेंसियों ने क्लोजर रिपोर्ट पेश कर उन्हें राहत दी थी।

अजित पवार की तरह विमान हादसे में गई थी इन दिग्गजों की जान, देखें Photos

अजित पवार की तरह विमान हादसे में गई थी इन दिग्गजों की जान, देखें Photosमहाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार का चार्टर्ड प्लेन क्रैश में निधन हो गया है। यह विमान बारामती में लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया, जिसमें सवार सभी 5 लोगों की जान चली गई। भारतीय राजनीति के इतिहास में कई ऐसे काले पन्ने हैं जब देश ने अपने चमकते सितारों को आसमान की गहराइयों में खो दिया।

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमत

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमतRedmi Note 15 Pro series : नई स्मार्टफोन रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज लॉन्च हो गई है। रेडमी नोट 15 प्रो को मिड-रेंज बजट में फ्लैगशिप फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। अपनी मजबूती के लिए चर्चित यह सीरीज शाओमी के नए 'रेडमी टाइटन स्ट्रक्चर' (Redmi Titan structure) पर आधारित है। इसके साथ ही नोट 15 प्रो प्लस को भी पेश किया गया है।

USS Abraham Lincoln की तैनाती से क्यों कांप रहा है मिडिल ईस्ट? ईरान ने उतारा 'शहीद बगेरी' ड्रोन कैरियर

USS Abraham Lincoln की तैनाती से क्यों कांप रहा है मिडिल ईस्ट? ईरान ने उतारा 'शहीद बगेरी' ड्रोन कैरियरवॉशिंगटन/तेहरान: पश्चिम एशिया (Middle East) एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठा नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद दुनिया का सबसे घातक परमाणु संचालित विमानवाहक पोत USS Abraham Lincoln (CVN-72) अपने स्ट्राइक ग्रुप के साथ अरब सागर में पहुंच चुका है। अमेरिका की इस 'किलिंग मशीन' की मौजूदगी ने ईरान को बैकफुट पर धकेलने के बजाय उसे और आक्रामक बना दिया है।

गांधीजी की पुण्यतिथि पर भावपूर्ण, मौलिक कविता: शांत पथ का यात्री

गांधीजी की पुण्यतिथि पर भावपूर्ण, मौलिक कविता: शांत पथ का यात्रीमहात्मा गांधी की पुण्यतिथि (30 जनवरी) पर बापू के त्याग, अहिंसा और उनके अमर विचारों को समर्पित एक भावपूर्ण कविता: गोलियों की आवाज़ से नहीं, तू सत्य की गूंज से अमर हुआ, हिंसा के अंधेरों में भी तेरा दीपक कभी न मरा। न शस्त्र उठाए, न सिंहासन मांगा, बस चरखे की धुन में देश जगाया,

संसद में किसने कहा, सोने और चांदी की कीमतें बेकाबू, ग्रामीण भारत की कमर टूटी

संसद में किसने कहा, सोने और चांदी की कीमतें बेकाबू, ग्रामीण भारत की कमर टूटीGold Silver rates in India : कांग्रेस सांसद नीरज दांगी ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि देश में सोने और चांदी की कीमतें बेकाबू हो चुकी हैं। ग्रामीण भारत - विशेष रूप से महिलाओं और विवाह योग्य परिवारों की कमर टूट चुकी है। पिछले 13 महीनों में चांदी की कीमतों में 306% और सोने की कीमतों में 111% की वृद्धि देखने को मिली है।

नाथूराम गोड़से द्वारा महात्मा गांधी को गोली मारे जाने के बाद क्या हुआ?

नाथूराम गोड़से द्वारा महात्मा गांधी को गोली मारे जाने के बाद क्या हुआ?30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 बजे जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को तीन गोलियां मारीं, तो उसके तुरंत बाद देश में भारी अफरा-तफरी, दुख और राजनीतिक उथल-पुथल का माहौल बन गया।

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चे

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चेएप्पल की ओर से एक किफायती मॉडल iPhone 17e के चर्चे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक यह 2026 की पहली छमाही (संभवतः मार्च-मई) में लॉन्च हो सकता है। इसमें Dynamic Island फीचर मिलेगा, जिसका मतलब है कि अब पुराने 'Notch' वाले डिजाइन की छुट्टी हो जाएगी। यह A19 चिप के साथ आएगा, जो परफॉरमेंस को काफी बूस्ट देगा।

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमत

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमतस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo अपनी फ्लैगशिप X-सीरीज का विस्तार करते हुए भारत में नया Vivo X200T लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि यह स्मार्टफोन 27 जनवरी को भारतीय बाजार में दस्तक देगा। यह नया मॉडल मौजूदा Vivo X200 और X200 Pro पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा।
