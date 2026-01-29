Latest News Today Live Updates in Hindi: बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के दौरान विजय चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दौरान मौजूद रहे। पल पल की जानकारी...





05:40 PM, 29th Jan समारोह की शुरुआत में सेना द्वारा राष्ट्रपति को नेशनल सैल्यूट दिया। इसके बाद तिरंगा फहराया गया और राष्ट्रगान की धुन बजाई गई। तीनों सेनाओं के बैंड ने सेरेमनी की शुरुआत धुन 'कदम-कदम बढ़ाए जा' बजाकर की। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख सहित अन्य केंद्रीय मंत्री और आम जनता मौजूद रही। विजय चौक की सभी प्रमुख इमारतों को रंग-बिरंगी लाइटिंग से सजाया गया है।

01:04 PM, 29th Jan यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।

12:34 PM, 29th Jan -वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया।

-लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।

12:11 PM, 29th Jan अजित पवार का राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। बेटे पार्थ और जय ने उन्हें मुखाग्नि दी।

11:56 AM, 29th Jan महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे, पार्थ और जय ने बारामती में अपने पिता की अंतिम संस्कार की रस्में निभाईं।

11:48 AM, 29th Jan -गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार को श्रद्धांजलि दी।

-महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के पार्थिव शरीर पर लिपटा राष्ट्रीय ध्वज, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार से पहले उनके बेटे जय पवार को सौंप दिया गया।

11:14 AM, 29th Jan -गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन, महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे समेत कई दिग्गज अजित पवार के अंतिम संस्कार में शामिल हुए।

-आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश बारामती में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के अंतिम संस्कार में शामिल हुए।

10:52 AM, 29th Jan अजित पवार का पार्थिव शरीर विद्या प्रतिष्‍ठान पहुंचा। कुछ ही देर में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार।

10:25 AM, 29th Jan -महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के पार्थिव शरीर को ले जा रहा शव वाहन अंतिम संस्कार के लिए विद्या प्रतिष्ठान मैदान की ओर बढ़ रहा है।

-गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत बारामती में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के अंतिम संस्कार में शामिल हुए।

-केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के अंतिम संस्कार के लिए बारामती आए।

09:18 AM, 29th Jan -केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचीं, जिनका कल बारामती में प्लेन क्रैश में निधन हो गया।

-पुणे ग्रामीण पुलिस ने बारामती तालुका पुलिस स्टेशन में उस विमान दुर्घटना के संबंध में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट (ADR) दर्ज की है

-DGCA और फोरेंसिक के अधिकारी क्रैश साइट पर जांच कर रहे हैं।

08:19 AM, 29th Jan अजित दादा को अंतिम विदाई देने बारामती में उमड़ा जनसैलाब। सुबह 9 बजे काठेवाड़ी फॉर्म हाउस से विद्या प्रतिष्‍ठान के लिए निकलेगी अंतिम यात्रा।

07:41 AM, 29th Jan -महाराष्‍ट्र के बारामती में आज सुबह 11 बजे अजित पवार का अंतिम संस्कार होगा। उनके पार्थिव शरीर को कुछ ही देर में विद्या प्रतिष्ठान लाया जाएगा।

-महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार आज होने वाले अंतिम संस्कार से पहले पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर सरकारी मेडिकल कॉलेज में पहुंचे। अस्पताल से पवार के पार्थिव शरीर को काठेवाड़ी फॉर्म हाउस ले जाया गया।

-गृहमंत्री अमित शाह भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत कई दिग्गज अजित पवार के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे।

-शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे और पार्टी नेता आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन के बाद उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए बारामती स्थित उनके आवास पर गए।

07:40 AM, 29th Jan वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। रविवार को संसद में पेश होगा बजट।