Latest News Today Live Updates in Hindi : सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को उन्नाव दुष्कर्म केस में कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत में अरावली पर्वतमाला विवाद पर भी सुनवाई हो सकती है। पल पल की जानकारी...
08:30 AM, 29th Dec
राष्ट्रीय राजधानी में शीतलहर और कोहरे के कारण IGI एयरपोर्ट पर कुछ फ्लाइट्स में देरी हुई। इंडिगो ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि आज सुबह दिल्ली और हिंडन (एयरपोर्ट) में ठंडी हवा और घना कोहरा छाया हुआ है।
विजिबिलिटी में उतार-चढ़ाव के कारण फ्लाइट शेड्यूल में बदलाव हुए हैं। जैसे-जैसे हालात बदलेंगे, ऑपरेशन सामान्य से धीमे हो सकते हैं। हमारी ग्राउंड टीमें सुरक्षा और विजिबिलिटी की जरूरतों का पालन करने को प्राथमिकता दे रही हैं। मौसम ठीक होने के बाद, ऑपरेशन धीरे-धीरे सामान्य हो जाएंगे, और फ्लाइट्स प्लान के मुताबिक उड़ान भरेंगी।
08:26 AM, 29th Dec
-अरावली की परिभाषा तय करने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई।
-दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उन्नाव रेप केस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित किए जाने को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। मामले पर सोमवार को सुनवाई होगी।