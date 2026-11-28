इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका, परिसीमन बिल को DMK का समर्थन
Latest News Today Live Updates in Hindi : मोदी सरकार द्वारा बुलाए गए संसद के विशेष सत्र से पहले देश में सियासी घमासान जारी। डीएमके ने किया परिसीमन बिल का समर्थन। आज इंडिया गठबंधन ने बुलाई बैठक। पल पल की जानकारी...
11:51 AM, 28th Nov
DMK और NCP (शरद पवार) द्वारा परिसीमन बिल का समर्थन करने पर AICC महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम इन सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अब हर कोई समझ गया है कि भाजपा के परिसीमन विधेयक का क्या मकसद है। असल में उन्होंने असम और जम्मू-कश्मीर में जो किया है, वह सब जानते हैं। परिसीमन देश को बांटने का उनका एजेंडा है। सभी ये जानते हैं।
11:30 AM, 28th Nov
इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका देते हुए डीमके ने किया परिसीमन बिल का समर्थन। लोकसभा में पार्टी के 22 सांसद है।
10:52 AM, 28th Nov
संसद में परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को दोबारा पेश किए जाने की अटकलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार को विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। इसमें इंडिया गठबंधन के घटक दलों के अलावा डीएमके, आम आदमी पार्टी और बीजद जैसे दलों को भी आमंत्रित किया गया।