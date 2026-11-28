केंद्र सरकार ने लोकसभा में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने और परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को परिसीमन से जुड़े नए महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी। इसके तहत सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में समान रूप से 50 फीसदी की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है। सरकार अगले सप्ताह से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र में इस विधेयक को पेश कर सकती है।