शनिवार, 28 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Aaj Ke taaja samachar: latest breaking news today in Hindi 28 Febuary 2026 live updates
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : शनिवार, 28 फ़रवरी 2026 (09:13 IST)

नोटों से भरा प्लेन क्रैश, 15 लोगों की मौत, नोटों की लूट, पढ़िए आज की 5 बड़ी खबरें

bolivia
बोलीविया की राजधानी ला पाज़ के निकट एल अल्टो शहर में शुक्रवार शाम को नोटों से भरा एक प्लेन क्रैश हो जाने से खलबली मच गई। बताया जा रहा है कि यह प्लेन खराब मौसम के बीच हाईवे पर एक व्यस्त एवेन्यू पर दुर्घटना का शिकार हो गया। यह बोलीवियन एयर फ़ोर्स का एक हर्क्यूलिस विमान था, जो नये नोटों को देश के दूसरे हिस्सों में स्थानांतरित करने के लिए उसे ले जा रहा था, मगर रास्ते में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद मौके पर लोग नोट बटोरने लगे। यह हादसा उस समय हुआ जब विमान रनवे से फिसलकर पास के शहर एल आल्टो की एक हाईवे पर जा घुसा। वहां चल रही कई गाड़ियों को उसने टक्कर मार दी। अधिकारियों के मुताबिक कम से कम 15 वाहन इस दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुए हैं। अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि जिन लोगों की मौत हुई, वे विमान में सवार थे या सड़क पर मौजूद गाड़ियों में थे।


09:13 AM, 28th Feb
पाकिस्तान को तालिबान करारा जबाव : पाकिस्तान और अफगानिस्तान खुली जंग छिड़ गई है। पाकिस्तान को तालिबान करारा जबाव दे रहा है। दिन के उजाले में हमले के बाद तालिबान भी चुप नहीं है। इस बीच अफगानिस्तान के तालिबान के नेतृत्व वाले रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक के बाद कई पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। शुक्रवार को जारी किए गए एक वीडियो में पाकिस्तानी ठिकानों पर हमले दिखाए गए हैं, जो दोनों पड़ोसी देशों के बीच चरम पर पहुंचे संघर्ष को दिखा रहा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने एक्स पर वीडियो साझा किया है, जो कि तालिबान रक्षा मंत्रालय से जुड़ा है। अफगानिस्तान के तालिबान रक्षा मंत्रालय से संबंधित इस फुटेज को मौजूदा तनाव के बीच की गई जवाबी कार्रवाई के सबूत के रूप में बताया जा रहा है। मंत्रालय का दावा है कि यह वीडियो उसकी नवीनतम सैन्य कार्रवाई को दर्शाता है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com