Latest News Today Live Updates in Hindi : दिल्ली विधानसभा का 5वां विशेष सत्र आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा। पल पल की जानकारी...
08:46 AM, 28th Apr
व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लैविट का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के डीनर में फायरिंग पर बड़ा बयान, डोनाल्ड ट्रंप पर तीसरी बार हमले की कोशिश हुई। इतिहास में किसी राष्ट्रपति पर इतनी बार पर हमला नहीं हुआ। जो ट्रंप को हिटलर कहते हैं, हमले के लिए जिम्मेदार। ट्रंप निडर हैं और जान जोखिम में डालने को तैयार हैं।
08:37 AM, 28th Apr
दिल्ली विधानसभा का 5वां विशेष सत्र आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा। भाजपा ने विपक्ष पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाते इस मुद्दे पर चर्चा के लिए विशेष विधानसभा सत्र बुलाया है। इस सत्र में महिला आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा और केंद्र सरकार के इस बिल पर विपक्ष द्वारा साथ न देने को आधार बनाते हुए निंदा प्रस्ताव लाने की योजना है।
08:15 AM, 28th Apr
गुजरात लोकल बॉडी चुनाव के लिए आज वोटों की गिनती के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मतगणना सुबह 9 बजे से शुरू होगी। चुनाव रविवार, 26 अप्रैल को हुए थे।