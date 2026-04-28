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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :नई दिल्ली , मंगलवार, 28 अप्रैल 2026 (08:47 IST)

दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र आज

Live news in Hindi
Latest News Today Live Updates in Hindi : दिल्ली विधानसभा का 5वां विशेष सत्र आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा। पल पल की जानकारी...


08:46 AM, 28th Apr
व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लैविट का अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप के डीनर में फायरिंग पर बड़ा बयान, डोनाल्ड ट्रंप पर तीसरी बार हमले की कोशिश हुई। इतिहास में किसी राष्‍ट्रपति पर इतनी बार पर हमला नहीं हुआ। जो ट्रंप को हिटलर कहते हैं, हमले के लिए जिम्मेदार। ट्रंप निडर हैं और जान जोखिम में डालने को तैयार हैं।

08:37 AM, 28th Apr
दिल्ली विधानसभा का 5वां विशेष सत्र आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा। भाजपा ने विपक्ष पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाते इस मुद्दे पर चर्चा के लिए विशेष विधानसभा सत्र बुलाया है। इस सत्र में महिला आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा और केंद्र सरकार के इस बिल पर विपक्ष द्वारा साथ न देने को आधार बनाते हुए निंदा प्रस्ताव लाने की योजना है।

08:15 AM, 28th Apr
गुजरात लोकल बॉडी चुनाव के लिए आज वोटों की गिनती के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मतगणना सुबह 9 बजे से शुरू होगी। चुनाव रविवार, 26 अप्रैल को हुए थे।
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बंगाल में ममता सरकार पर भड़के राहुल गांधी, कार्यकर्ता की हत्‍या पर बोले- TMC का चल रहा गुंडा राज, नहीं झुकेगी कांग्रेस...

बंगाल में ममता सरकार पर भड़के राहुल गांधी, कार्यकर्ता की हत्‍या पर बोले- TMC का चल रहा गुंडा राज, नहीं झुकेगी कांग्रेस...Rahul Gandhi : वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तृणमूल कांग्रेस के गुंडों द्वारा पार्टी कार्यकर्ता देबदीप चटर्जी की हत्या कर दिए जाने की रविवार को कड़ी निंदा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी इस राजनीति के आगे नहीं झुकेगी, जो भारत की अहिंसक परंपरा को कलंकित करती है। राहुल गांधी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नहीं, बल्कि टीएमसी का गुंडा राज चल रहा है। राहुल गांधी ने राज्य सरकार से कांग्रेस कार्यकर्ता के परिवार को पूर्ण सुरक्षा और मुआवजा देने की मांग भी उठाई है। वोट के बाद विरोधी आवाजों को डराना, मारना, मिटाना, यही टीएमसी का चरित्र बन चुका है।

दबाव में नहीं आएगा तेहरान, धमकियों के आगे नहीं झुकेगा, अमेरिका से वार्ता पर बोले ईरानी राष्ट्रपति

दबाव में नहीं आएगा तेहरान, धमकियों के आगे नहीं झुकेगा, अमेरिका से वार्ता पर बोले ईरानी राष्ट्रपतिIran-US Ceasefire Talks : संघर्ष विराम और कूटनीतिक प्रयासों के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने खाड़ी देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने पर जोर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने दोहराया कि वो किसी की धमकियों और दबाव के आगे झुक कर शांति वार्ता में शामिल नहीं होंगे। पश्चिम एशिया में 28 फरवरी से शुरू हुआ जंग फिलहाल युद्धविराम की छांव में है। अमेरिका-ईरान के बीच बातचीत का प्रयास अप्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा है। इसी बीच ईरानी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान में तमाम नेताओं से मुलाकात के बाद वापस तेहरान लौट गया है। पेजेश्कियन ने यह बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ फोन पर हुई बातचीत के दौरान कही।

विरोध के बाद धीरेंद्र शास्त्री ने मांगी माफी, विवाद पर दी यह सफाई,जानिए क्‍या है मामला?

विरोध के बाद धीरेंद्र शास्त्री ने मांगी माफी, विवाद पर दी यह सफाई,जानिए क्‍या है मामला?Dhirendra Shastri : बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आध्यात्मिक गुरु धीरेंद्र शास्त्री (बागेश्वर बाबा) ने रविवार को छत्रपति शिवाजी महाराज पर अपनी हालिया टिप्पणियों को लेकर विवाद पर स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि विवाद और मीडिया का ध्यान उनके भाग्य का हिस्सा बन गया है। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांग ली है। महाराष्ट्र में भारी विरोध के बाद उन्होंने खेद व्यक्त किया। शास्त्री ने दावा किया कि उनके बयान को सोशल मीडिया पर तोड़मरोड़ कर पेश किया गया। सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि अपमान करना तो दूर की बात है, मैं अपने सपने में भी छत्रपति शिवाजी महाराज की आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकता।

पवन खेड़ा पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती, क्‍या बच पाएंगे गिरफ्तारी से?

पवन खेड़ा पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती, क्‍या बच पाएंगे गिरफ्तारी से?Pawan Khera's Appeal to the Supreme Court in Defamation Case : कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक कानूनी मामले में राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने 24 अप्रैल को आए गुवाहाटी हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उनकी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी गई थी। यह मामला असम पुलिस द्वारा दर्ज एक एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें पवन खेड़ा पर मानहानि और जालसाजी के आरोप लगाए गए हैं। यह एफआईआर रिनिकी भूयान शर्मा की शिकायत पर दर्ज की गई थी, जो असम के मुख्यमंत्री हिमंत कुमार बिस्वा सरमा की पत्नी हैं। खेड़ा ने याचिका में सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को जल्द सुनवाई की मांग भी की है।

डोनाल्ड ट्रंप पर हमला? 4 बार मौत को दे चुके हैं मात, कौन था हमलावर, ईरान का हाथ या फिर और कोई चाल, क्या बोली सुरक्षा एजेंसियां

डोनाल्ड ट्रंप पर हमला? 4 बार मौत को दे चुके हैं मात, कौन था हमलावर, ईरान का हाथ या फिर और कोई चाल, क्या बोली सुरक्षा एजेंसियांHow was Trump attacked today : ईरान से चल रहे तनाव के बीच ट्रंप पर हमले की को‍शिश को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या इस हमले के पीछे ईरान का हाथ है या फिर यह डोनाल्ड ट्रंप की हाल गिरते लोकप्रियता के ग्राफ को उठाने के पीछे कोई प्लानिंग। फिलहाल जांच एजेंसियों ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस हमले के पीछे कोई विदेशी साजिश या किसी देश की भूमिका है।

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भारत: 50 की उम्र के बाद मां बनने का अधिकार मांगती महिलाएंहाल ही में भारत में महिलाओं के मां बनने के अधिकार और कानून की तय उम्र की सीमाओं के बीच टकराव का एक अहम मामला सामने आया है। बॉम्बे हाई कोर्ट में दो महिलाओं ने आईवीएफ से जुड़े कानून को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं ने एआरटी (रेगुलेशन) एक्ट, 2021 में तय अधिकतम उम्र सीमा पर सवाल उठाया है।

Top News 28 April : 48 घंटों में तीसरी बार पाकिस्तान पहुंचे, कब खुलेगा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज?

Top News 28 April : 48 घंटों में तीसरी बार पाकिस्तान पहुंचे, कब खुलेगा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज?Top News 28 April : ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची 48 घंटों में तीसरी बार पाकिस्तान पहुंचे। होर्मुज खोलने पर ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिका में चर्चा। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र आज महिला आरक्षण पर होगी चर्चा। भारत दुनिया का 5वां सबसे अधिक सैन्य खर्च वाला देश बना। बेंगलुरु ने दिल्ली को 9 विकेट से हराकर IPL 2026 में छठी जीत दर्ज की। 28 अप्रैल की बड़ी खबरें :

मध्यप्रदेश विधानसभा में 33% महिला आरक्षण का संकल्प पारित, CM मोहन यादव का कांग्रेस पर तीखा हमला

मध्यप्रदेश विधानसभा में 33% महिला आरक्षण का संकल्प पारित, CM मोहन यादव का कांग्रेस पर तीखा हमलामध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 27 अप्रैल को विधानसभा के विशेष सत्र में कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस ने नारी शक्ति को लेकर हमेशा नकारात्मक रवैया अपनाया है। कांग्रेस ने महिलाओं का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की महिला प्रधानमंत्री ने ही महिलाओं के अधिकारों की हत्या की। कांग्रेस ने महिलाओं की आकांक्षाओं की पीठ पर खंजर घोंपा है।

व्हाइट हाउस डिनर में गोलीबारी, बेफ्रिकी से सलाद खाता शख्स कौन है

व्हाइट हाउस डिनर में गोलीबारी, बेफ्रिकी से सलाद खाता शख्स कौन हैव्हाइट हाउस कॉर्पेडेंट्‍स डीनर के दौरान हुई कथित गोलीबारी की घटना ने जहां पूरे कार्यक्रम में अफरा-तफरी मचा दी, वहीं इस बीच एक शख्स की बेफिक्री ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। घटना के दौरान सुरक्षा दल तुरंत हरकत में आए और डोनाल्ड ट्रंप तथा उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालात बिगड़ते देख कई लोग घबराकर बाहर निकलने लगे और कार्यक्रम स्थल पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई।

लिव-इन रिलेशनशिप टूटने पर रेप का मामला बनता है? सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल, 15 साल साथ रहने के बाद विवाद

लिव-इन रिलेशनशिप टूटने पर रेप का मामला बनता है? सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल, 15 साल साथ रहने के बाद विवादसुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम सुनवाई के दौरान यह सवाल उठाया कि क्या लंबे समय तक चले लिव-इन रिलेशनशिप के टूटने के बाद पुरुष के अलग हो जाने पर उस पर रेप का मामला बन सकता है। कोर्ट ने कहा कि जब कोई जोड़ा 15 साल तक साथ रहा हो और उनका एक बच्चा भी हो, तो ऐसे मामले में आपराधिक आरोप तय करने से पहले सावधानी जरूरी है।

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथ

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथVivo ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन Vivo Y05 लॉन्च कर दिया है। यह डिवाइस कंपनी के एंट्री-लेवल पोर्टफोलियो को मजबूत करता है। इससे पहले इस फोन को मलेशिया और सऊदी अरब जैसे चुनिंदा बाजारों में पेश किया गया था, जिसके बाद अब इसे भारतीय बाजार में उतारा गया है। फोन Vivo की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध है।

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iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्सOppo कॉम्पैक्ट टैबलेट मार्केट में एंट्री करने की तैयारी में है। कंपनी का नया Pad Mini जल्द लॉन्च हो सकता है। हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन लीक रिपोर्ट्स में इसके दमदार फीचर्स सामने आए हैं। यह टैबलेट उन यूजर्स को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है जो पोर्टेबल होने के साथ-साथ पावरफुल डिवाइस चाहते हैं। लॉन्च के बाद यह बाजार में मौजूद प्रीमियम कॉम्पैक्ट टैबलेट्स को सीधी टक्कर दे सकता है।
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