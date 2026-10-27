LIVE: 4 राज्यों में MLC चुनाव के लिए मतगणना, पटना में कांग्रेस प्रत्याशी धरने पर

4 राज्यों में MLC चुनाव के लिए मतगणना, पटना में कांग्रेस प्रत्याशी धरने पर
Latest News Today Live Updates in Hindi : विधान परिषद चुनाव में उत्तर प्रदेश की 11, बिहार की 8, महाराष्ट्र की 5 और कर्नाटक की 4 सीटों पर सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई। पल पल की जानकारी...
10:50 AM, 27th Oct
-ओडिशा के भुवनेश्वर में चक्रवाती तूफान 'अर्नब' के असर से शहर में तेज हवा और बारिश हो रही है।
-चक्रवात 'अर्नब' के असर से हो रही भारी बारिश के कारण पुरी में जलभराव हो गया। जिला प्रशासन ने स्कूलों को बंद कर दिया है।
09:53 AM, 27th Oct
पटना में मतगणना केंद्र पर सीसीटीवी नहीं होने को लेकर प्रत्याशियों ने नाराजगी जताई। कांग्रेस प्रत्याशी संजय यादव धरने पर बैठ गए हैं। उनका आरोप है कि सीसीटीवी नहीं होने के पीछे किसी गड़बड़ी की साजिश हो सकती है।
09:34 AM, 27th Oct
दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पानी का छिड़काव करने वाली 'एंटी-स्मॉग गन' का इस्तेमाल किया जा रहा है।
08:14 AM, 27th Oct
-विधान परिषद चुनाव में 4 राज्यों की 28 सीटों पर सुबह 8 बजे से मतगणना जारी।
-उत्तर प्रदेश की 11 , बिहार की 8, महाराष्ट्र की 5 और कर्नाटक की 4 सीटों पर हो रही है वोटों की गिनती।
07:49 AM, 27th Oct
-दिल्ली के कालिंदी कुंज में आज सुबह यमुना नदी की सतह पर जहरीला झाग तैरता हुआ देखा गया।
-केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, दिल्ली में इंडिया गेट के आसपास के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 147 है, जिसे 'मध्यम' श्रेणी में रखा गया है।
-CPCB के अनुसार, मुंबई में कलानगर के आसपास के इलाके में AQI 139 है।