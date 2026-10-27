LIVE: 4 राज्यों में MLC चुनाव के लिए मतगणना, पटना में कांग्रेस प्रत्याशी धरने पर

पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट (RD) स्कीम उन लोगों के लिए बचत का एक विकल्प है, जो हर महीने थोड़ी-थोड़ी रकम जमा करके भविष्य के लिए पैसा जोड़ना चाहते हैं। इसमें एक निश्चित अवधि तक नियमित जमा करना होता है और तय ब्याज दर के अनुसार रकम पर ब्याज मिलता है। यह योजना खास तौर पर नौकरीपेशा लोगों, छोटे कारोबारियों, गृहिणियों और उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है, जो बाजार के उतार-चढ़ाव से अलग नियमित बचत करना चाहते हैं।